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Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки - РИА Новости, 16.08.2022
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Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки - РИА Новости, 16.08.2022
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
"Рособоронэкспорт" планирует продвинуть на зарубежные рынки новейший российский танк "Армата", перспективную гаубицу "Коалиция-СВ" и другие перспективные... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:14
2022-08-16T15:24
форум "армия-2022"
безопасность
рособоронэкспорт
уралвагонзавод
армата
т-14
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует продвинуть на зарубежные рынки новейший российский танк "Армата", перспективную гаубицу "Коалиция-СВ" и другие перспективные образцы бронетехники концерна "Уралвагонзавод", заявил гендиректор РОЭ Александр Михеев.Во вторник "Рособоронэкспорт" на полях форума "Армия-2022" подписал с УВЗ программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг компании в 2022-2025 годах."На сегодня в планах "Рособоронэкспорта" вывод на рынок таких перспективных образцов, как танк Т-14 "Армата", самоходные гаубицы 2С43 "Мальва", "Мста-С" калибра 155 мм и "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, самоходное артиллерийское орудие 2С40 "Флокс", а также 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок", - цитирует Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".В Т-14 применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Помимо этого, танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки, а по периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.
https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html
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форум "армия-2022", безопасность, рособоронэкспорт, уралвагонзавод, армата, т-14
Форум "Армия-2022", Безопасность, Рособоронэкспорт, Уралвагонзавод, Армата, Т-14
15:14 16.08.2022 (обновлено: 15:24 16.08.2022)
 
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки

"Рособоронэкспорт" планирует выводить новый российский танк "Армата" на зарубежные рынки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на военном параде
Танк Т-14 Армата на военном параде - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата" на военном параде. Архивное фото
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует продвинуть на зарубежные рынки новейший российский танк "Армата", перспективную гаубицу "Коалиция-СВ" и другие перспективные образцы бронетехники концерна "Уралвагонзавод", заявил гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Во вторник "Рособоронэкспорт" на полях форума "Армия-2022" подписал с УВЗ программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг компании в 2022-2025 годах.
"На сегодня в планах "Рособоронэкспорта" вывод на рынок таких перспективных образцов, как танк Т-14 "Армата", самоходные гаубицы 2С43 "Мальва", "Мста-С" калибра 155 мм и "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, самоходное артиллерийское орудие 2С40 "Флокс", а также 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок", - цитирует Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".
В Т-14 применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Помимо этого, танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки, а по периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
Вчера, 21:05
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Форум "Армия-2022"БезопасностьРособоронэкспортУралвагонзаводАрматаТ-14
 
 
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