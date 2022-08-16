https://ria.ru/20220816/armata-1810017389.html

Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки

Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки - РИА Новости, 16.08.2022

Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки

"Рособоронэкспорт" планирует продвинуть на зарубежные рынки новейший российский танк "Армата", перспективную гаубицу "Коалиция-СВ" и другие перспективные... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T15:14

2022-08-16T15:14

2022-08-16T15:24

форум "армия-2022"

безопасность

рособоронэкспорт

уралвагонзавод

армата

т-14

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует продвинуть на зарубежные рынки новейший российский танк "Армата", перспективную гаубицу "Коалиция-СВ" и другие перспективные образцы бронетехники концерна "Уралвагонзавод", заявил гендиректор РОЭ Александр Михеев.Во вторник "Рособоронэкспорт" на полях форума "Армия-2022" подписал с УВЗ программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг компании в 2022-2025 годах."На сегодня в планах "Рособоронэкспорта" вывод на рынок таких перспективных образцов, как танк Т-14 "Армата", самоходные гаубицы 2С43 "Мальва", "Мста-С" калибра 155 мм и "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, самоходное артиллерийское орудие 2С40 "Флокс", а также 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок", - цитирует Михеева пресс-служба "Рособоронэкспорта".В Т-14 применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня необитаема, а экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта. Помимо этого, танк оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки, а по периметру башни и корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз.

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

форум "армия-2022", безопасность, рособоронэкспорт, уралвагонзавод, армата, т-14