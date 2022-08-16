https://ria.ru/20220816/arktur-1809879782.html

Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"

Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин" - РИА Новости, 16.08.2022

Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"

Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего пятого поколения за счёт совершенствования ракетного оружия будет иметь меньшее водоизмещение на 20%, её... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T03:25

2022-08-16T03:25

2022-08-16T04:40

новое оружие россии

безопасность

форум "армия-2022"

апл "арктур"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего пятого поколения за счёт совершенствования ракетного оружия будет иметь меньшее водоизмещение на 20%, её предварительное название - "Арктур", время появления - вторая половина XXI века, сообщил РИА Новости представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) "Рубин"."Рубин" показал на выставке "Армия 2022" свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект РПКСН "Арктур"."Постоянное совершенствование ракетного оружия позволяет уменьшить количество ракет на борту при сохранении боевого потенциала корабля. За счёт этого, а также благодаря изменению архитектуры "Арктур" будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 метра, ширина – 15,7 метра, численность экипажа – около 100 человек", - сказал представитель "Рубина".По его словам, "корабли нового проекта придут на смену ракетоносцам серии "Борей-А" не ранее второй половины века".

https://ria.ru/20220815/armiya-1809852699.html

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безопасность, форум "армия-2022", апл "арктур"