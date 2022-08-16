https://ria.ru/20220816/adygeya-1810092600.html

Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи

Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи - РИА Новости, 16.08.2022

Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к празднованию 100-летия Республики Адыгея, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.08.2022

2022-08-16T19:41

2022-08-16T19:41

2022-08-16T19:41

республика адыгея

россия

дмитрий чернышенко

общество

майкоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796065802_0:0:2472:1390_1920x0_80_0_0_e1290e391c551e5b3c37873e85c0e8a3.jpg

КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к празднованию 100-летия Республики Адыгея, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.Чернышенко провел рабочую встречу с главой региона Муратом Кумпиловым и обсудил реализацию мероприятий, посвященных 100-летию государственности Республики Адыгея, как председатель оргкомитета."Юбилей стал драйвером для развития республики. Только в этом году в сводный региональный план вошло более 200 мероприятий. Из них 160 связаны со строительством и реконструкцией важнейших для граждан объектов инфраструктуры. Все их необходимо завершить в срок", - отметил Чернышенко.Столетие государственности Адыгеи отмечается в 2022 году согласно указу президента Владимира Путина. Мероприятия пройдут под эгидой Года культурного наследия народов России.Кумпилов добавил, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам были обновлены ведущие учреждения культуры. Также досрочно сданы в эксплуатацию два крупных дорожных объекта – транспортная развязка возле Энема и последняя часть дороги в обход Майкопа."Такое масштабное событие, как столетний юбилей региона, имеет не только историческую значимость, но и дает хорошую дополнительную возможность для создания современных и комфортных условий жизни. В этом вопросе мы также опираемся на поддержку руководства страны, нашего президента Владимира Владимировича Путина, правительства России", – отметил Кумпилов.На встрече обсудили и исполнение поручений, данных вице-премьером во время рабочей поездки в Адыгею, среди которых капитальный ремонт здания Госфилармонии. Речь также шла о создании в регионе горнолыжного экокурорта "Лагонаки". Его начнут строить в 2023 году инвестор совместно с корпорацией "Туризм.РФ" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Кумпилов напомнил, что в июле прошли Дни республики в Совете Федерации, и добавил, что теперь ведется подготовка Дней Республики Адыгея в Москве в сентябре.

https://ria.ru/20220816/adygeya-1810082440.html

https://ria.ru/20220803/pomosch-1807049004.html

https://ria.ru/20220707/investproekty-1800984525.html

республика адыгея

россия

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика адыгея, россия, дмитрий чернышенко, общество, майкоп