https://ria.ru/20220816/adygeya-1810092600.html
Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи
Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи - РИА Новости, 16.08.2022
Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи
Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к празднованию 100-летия Республики Адыгея, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
2022-08-16T19:41
республика адыгея
россия
дмитрий чернышенко
общество
майкоп
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КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к празднованию 100-летия Республики Адыгея, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.Чернышенко провел рабочую встречу с главой региона Муратом Кумпиловым и обсудил реализацию мероприятий, посвященных 100-летию государственности Республики Адыгея, как председатель оргкомитета."Юбилей стал драйвером для развития республики. Только в этом году в сводный региональный план вошло более 200 мероприятий. Из них 160 связаны со строительством и реконструкцией важнейших для граждан объектов инфраструктуры. Все их необходимо завершить в срок", - отметил Чернышенко.Столетие государственности Адыгеи отмечается в 2022 году согласно указу президента Владимира Путина. Мероприятия пройдут под эгидой Года культурного наследия народов России.Кумпилов добавил, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам были обновлены ведущие учреждения культуры. Также досрочно сданы в эксплуатацию два крупных дорожных объекта – транспортная развязка возле Энема и последняя часть дороги в обход Майкопа."Такое масштабное событие, как столетний юбилей региона, имеет не только историческую значимость, но и дает хорошую дополнительную возможность для создания современных и комфортных условий жизни. В этом вопросе мы также опираемся на поддержку руководства страны, нашего президента Владимира Владимировича Путина, правительства России", – отметил Кумпилов.На встрече обсудили и исполнение поручений, данных вице-премьером во время рабочей поездки в Адыгею, среди которых капитальный ремонт здания Госфилармонии. Речь также шла о создании в регионе горнолыжного экокурорта "Лагонаки". Его начнут строить в 2023 году инвестор совместно с корпорацией "Туризм.РФ" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".Кумпилов напомнил, что в июле прошли Дни республики в Совете Федерации, и добавил, что теперь ведется подготовка Дней Республики Адыгея в Москве в сентябре.
https://ria.ru/20220816/adygeya-1810082440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, россия, дмитрий чернышенко, общество, майкоп
Республика Адыгея, Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Майкоп
Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к столетию Адыгеи
Вице-премьер Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к празднованию столетия Адыгеи
КРАСНОДАР, 16 авг - РИА Новости. Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко призвал завершить в срок подготовку к празднованию 100-летия Республики Адыгея, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.
Чернышенко провел рабочую встречу с главой региона Муратом Кумпиловым
и обсудил реализацию мероприятий, посвященных 100-летию государственности Республики Адыгея
, как председатель оргкомитета.
"Юбилей стал драйвером для развития республики. Только в этом году в сводный региональный план вошло более 200 мероприятий. Из них 160 связаны со строительством и реконструкцией важнейших для граждан объектов инфраструктуры. Все их необходимо завершить в срок", - отметил Чернышенко.
Столетие государственности Адыгеи отмечается в 2022 году согласно указу президента Владимира Путина
. Мероприятия пройдут под эгидой Года культурного наследия народов России
.
Кумпилов добавил, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам были обновлены ведущие учреждения культуры. Также досрочно сданы в эксплуатацию два крупных дорожных объекта – транспортная развязка возле Энема и последняя часть дороги в обход Майкопа
.
"Такое масштабное событие, как столетний юбилей региона, имеет не только историческую значимость, но и дает хорошую дополнительную возможность для создания современных и комфортных условий жизни. В этом вопросе мы также опираемся на поддержку руководства страны, нашего президента Владимира Владимировича Путина, правительства России", – отметил Кумпилов.
На встрече обсудили и исполнение поручений, данных вице-премьером во время рабочей поездки в Адыгею, среди которых капитальный ремонт здания Госфилармонии. Речь также шла о создании в регионе горнолыжного экокурорта "Лагонаки". Его начнут строить в 2023 году инвестор совместно с корпорацией "Туризм.РФ" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
Кумпилов напомнил, что в июле прошли Дни республики в Совете Федерации
, и добавил, что теперь ведется подготовка Дней Республики Адыгея в Москве
в сентябре.