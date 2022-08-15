https://ria.ru/20220815/spetsoperatsiya-1809870174.html

Спецоперация, 15 августа: Киев готовит провокации на Запорожской АЭС

Спецоперация, 15 августа: Киев готовит провокации на Запорожской АЭС - РИА Новости, 15.08.2022

Спецоперация, 15 августа: Киев готовит провокации на Запорожской АЭС

Украинские войска нанесли 25 ударов тяжелой артиллерией по городу Энергодар и Запорожской АЭС, сообщили в администрации Запорожской области. По информации... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T23:14

2022-08-15T23:14

2022-08-15T23:44

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

антониу гутерреш

владимир рогов

россия

донецкая народная республика

украина

запорожская аэс

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли 25 ударов тяжелой артиллерией по городу Энергодар и Запорожской АЭС, сообщили в администрации Запорожской области. По информации российского Министерства обороны, украинская сторона готовит полномасштабные провокации, которые могут привести к угрозе ядерной безопасности не только на Украине, но и в Европе.При этом проблема безопасности Запорожской АЭС обсуждается на уровне МАГАТЭ, также сегодня состоялся разговор министра обороны России Сергея Шойгу с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого стороны обсудили и обеспечение безопасности станции.Запорожская АЭСПо данным администрации Запорожской области, в понедельник вечером украинские военные нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по Энергодару и району Запорожской АЭС.При этом член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов опроверг распространяемую Киевом информацию о якобы утечке и выбросе на Запорожской АЭС."Информация об утечке и выбросе на Запорожской АЭС, распространяемая украинской стороной, не соответствует действительности и является очередной провокацией, чтобы посеять панику среди местного населения и заставить людей покинуть свои дома", — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.В Министерстве обороны в понедельник вечером заявили, что командование украинских военных осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе АЭС. По данным Министерства, для провокаций в Никополь прибыл отдельный полк до одной тысячи украинских военных, которые снабжены спецкомплектами защитного снаряжения. К тому же в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что в результате украинских провокаций в районе Запорожской АЭС может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только для Украины, но и Европы.В российском МИД заявили, что решительно осуждают попытки воспрепятствовать миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В ведомстве подчеркнули, что находятся в тесном взаимодействии с Агентством и его руководством и готовы сделать все, чтобы представители МАГАТЭ смогли лично оказаться на станции и вынести беспристрастную оценку действий украинской стороны.При этом постоянный представитель России при МАГАТЭ Михаил Ульянов рассказал журналистам, что миссия на ЗАЭС под руководством МАГАТЭ будет прорабатываться в ближайшее время. Он отметил, что процесс подготовки является непростым ввиду того что украинская сторона выдвигает ряд требований, которые могут оказаться непреодолимыми. Постпред подчеркнул, что самое главное с российской стороны — это обеспечение абсолютной безопасности членов миссии.Разговор Шойгу и ГуттерешаВ пресс-службе российского военного ведомства сообщили в понедельник, что министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в ходе которого были затронуты вопросы безопасности работы Запорожской АЭС. Стороны также обсудили вопрос работы миссии по установлению фактов в отношении инцидента в СИЗО в Еленовке.Одной из тем телефонного разговора стала инициатива ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений, сообщили в Минобороны.Суд над иностранными наемниками в ДНРВ понедельник в Донецке огласили обвинение пятерым иностранным наемникам — гражданину Швеции Матиасу Густавссону, гражданину Хорватии Векославу Пребегу и британцам Джону Хардингу, Эндрю Хиллу и Дилану Хили. Были заслушаны показания свидетелей и материалы дела, судебное заседание продлилось более шести часов. Подсудимые не признали свою вину и выразили несогласие с обвинением, следующее заседание пройдет в октябре.По информации Верховного суда ДНР, Густавссону, Пребегу и Хардингу предъявили обвинение в совершении преступлений по статье "Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"; по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях". Хиллу объявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях", а Хили — в совершении преступления, предусмотренного статьей "Пособничество в вербовке наемников для использования в вооруженном конфликте".Согласно опубликованным в середине июля данным Минобороны России, на Украину с 24 февраля прибыли свыше семи тысяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Ход операцииВ понедельник в Минобороны России сообщили, что российская авиация уничтожила в Харьковской области более 100 наемников из Польши и Германии.Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны Российской Федерации. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки российскими вооруженными силами были поражены один украинский взвод артиллерийских орудий "Мста-Б" и уничтожено три взвода РСЗО "Град" в ДНР, говорится в сообщении оборонного ведомства.По информации Минобороны, российская авиация и артиллерия в ходе спецоперации поразили пункты управления украинских войск, а также живую силу и вооружение, в том числе националистических батальонов. Высокоточными ударами ВКС России за сутки уничтожено более 260 солдат и офицеров противника в районах Угледара, Водяного и Доброволья в ДНР, сообщается в информационной сводке ведомства. Также в Минобороны рассказали, что российская авиация уничтожила в Днепропетровской области две электроподстанции и за сутки силами оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерией и ракетными войсками уничтожено шесть складов украинских войск.В понедельник вечером руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделения украинских войск дислоцировались в здании детского сада в ДНР, подходы к учреждению заминированы.По данным генерал-полковника Мизинцева, противник заминировал два автомобильных моста в Кураховке в ДНР, чтобы взорвать их и обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах. Кроме того, в Славянке в школе украинские военные разместили бронетехнику, РСЗО, из которых обстреливают населенные пункты, провоцируя ответный огонь, сказал генерал-полковник Мизинцев в ходе вечернего брифинга Минобороны России.Он также рассказал, что с Украины 16 судами вывезено морем уже более 450 тысяч тонн продовольствия. Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки более 25 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы почти 3,4 миллиона человек, заявили в Минобороны России.

https://ria.ru/20220815/zelenskiy-1809861547.html

https://ria.ru/20220815/ukraina-1809836597.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сергей шойгу, антониу гутерреш, владимир рогов, россия, донецкая народная республика, украина, запорожская аэс, магатэ, оон