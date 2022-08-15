https://ria.ru/20220815/rech-1809714447.html

Как научить ребенка говорить: игры, упражнения и советы логопеда

Как научить ребенка говорить в домашних условиях: способы, игры и упражнения

Как научить ребенка говорить: игры, упражнения и советы логопеда

Речевой навык — важная ступень в развитии малыша. Однако нередко в процессе его освоения возникают трудности. О том, как быстро научить ребенка говорить в... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T14:54

2022-08-15T14:54

2022-08-15T17:56

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Речевой навык — важная ступень в развитии малыша. Однако нередко в процессе его освоения возникают трудности. О том, как быстро научить ребенка говорить в домашних условиях быстро, как развивается речь в 1,2,3,4 года и 5 лет, самые эффективные упражнения для детей — в материале РИА Новости.Как научить ребенка говоритьПроцесс становления речи начинается уже с первого дня жизни. Появившись на свет, ребенок уже слышит мамин голос и общается с близкими посредством крика. Ближе к трем месяцам у малыша формируется речевое дыхание, благодаря которому он начинает гулить и растягивать разные звуки.В становлении речи самым важным для детей является общение с родителями, а также зрительное и слуховое восприятие окружающего мира, двигательная активность и прикосновения:“С ребенком необходимо разговаривать с первого дня его жизни. Причем так, как со взрослым. Он будет накапливать пассивный словарь, слушая маму, папу и всех своих домашних. Это позволит ему усваивать мелодику речи, выразительность и интонацию, что будет использоваться в его речевом развитии”, — рассказывает Ольга Кожемякина, учитель-логопед 1 категории, эксперт телеканала “Мама”.По ее словам, когда ребенок подрастет, также важно продолжать общаться с ним “на равных”, называя каждый предмет и вещь своими именами. Нельзя говорить — “дай мне вот эту штуку” или просто “дай мне вот это, что лежит на столе”. Если там лежит отвертка, нужно сказать — “дай мне, пожалуйста, отвертку”.“Ребенок все понимает — запоминает образ, воспринимает его, слышит слово, воспринимает его звуковую структуру. Взрослая речь будет огромным плюсом в дальнейшем речевом развитии ребенка”, — добавила Ольга Кожемякина.Этапы развития речиОвладение речью — это сложный психический процесс, который проходит в определенной последовательности. По мере роста и развития речь ребенка меняется и усложняется. Процесс выстраивается в несколько этапов:Популярные способы развития речиЧтобы помочь малышу в развитии речи, важно в первые годы жизни ребенка познакомить его с внешним миром с помощью сенсорных ощущений — чувственной реакции, например, прикосновение маминых рук, воды или тепла.Эксперты выделяют семь чувств, которые напрямую влияют на становление речи:Особенно важна для развития речи мелкая моторика (выполнение точных мелких движений с помощью кистей рук и пальцев), так как двигательный центр в головном мозге находится рядом с речевыми моторным центром.Семь чувств — семь способов помочь ребенку освоить речь. Именно поэтому важно расширять кругозор ребенка и давать ему возможность познакомиться со всем, что его окружает.Упражнения и игры для развития речиУпражнения и игры — это эффективные методы развития речи, которые можно разделить на группы:С помощью разных подходов можно помочь ребенку освоить навык речи и устранить пробелы, которые мешают дальнейшему ее развитию.Также, помимо упражнений и игр, можно организовать вместе с ребенком просмотр мультфильма:“Хорошим примером станут легендарные советские мультфильмы, где у персонажей чёткая грамотная речь, где нет нарушения звукопроизношения. Потому что сейчас очень много мультиков, где оно есть. А речь у нас развивается по подражанию совместной деятельности со взрослым”, — поделилась Ольга Кожемякина, учитель-логопед.Упражнения на мелкую моторикуРазвитие мелкой моторики — наиболее важная часть в становлении речи, поэтому в ежедневные игры ребенка стоит включать определённые упражнения. Например:Артикуляционные упражненияКак правило, занятия у логопеда начинаются с артикуляционной гимнастики. Самые легкие и эффективные упражнения можно делать и дома, например:Упражнения на развитие речевого дыханияРазвитие речевого дыхания — не менее важный процесс, в котором главный “герой” — это воздушная струя, выходящая из легких через гортань, полость рта и нос. Тренировка этого навыка необходима для того, чтобы обеспечить речи нормальную громкость, звукообразование, плавность и интонацию.Существует разные упражнения по развитию речевого дыхания, например, длительное произнесение согласной буквы на выдохе, однако Ольга Кожемякина объясняет, почему они необязательны:Дидактические игрыДидактические игры — это активная деятельность, во время которой решается какая-либо задача. Дома можно проиграть с ребенком следующие сценарии:Больше упражнений можно найти в картотеке дидактических игр международного образовательного портала.Музыкальные игрыВ основе музыкальных игр лежит пропевание звуков. Так, зачастую, детям легче произнести слово или слог. Есть множество разных вариантов игры, например,:Когда нужна помощь специалистовС самого первого дня жизни малыша важно следить за его развитием и регулярно показывать педиатру, а также логопеду. Это необходимо для того, чтобы вовремя выявить пробел в развитии речи и правильно скорректировать проблему:“Психологи и неврологи рекомендуют один-два раза в год показывать ребенка логопеду, даже если у него нет явных отклонений в речи. На каждом этапе развития речи есть свои особенности и признаки, на которые ориентируется специалист во время диагностики. Например, в младенчестве таким признаком может быть отсутствие гуления и лепета”, — утверждает Никоc Спиридонов, сооснователь и генеральный директор онлайн-школы “Тетрика”.По словам эксперта, если у ребенка “каша во рту”, он не проговаривает окончания, сокращает слова — все это поводы обратиться к специалисту (относится к детям в возрасте двух-пяти лет). Стоит насторожиться и в тех случаях, если ребенок не строит предложения или неверно согласует слова, например, “зеленая стул”. К пяти годам он должен произносить все звуки чисто. Если вместо русского звука “р” родители слышат французскую горловую “р” или звук “л”, стоит подумать о консультации.Большинство детей и взрослых, нуждающихся в помощи специалиста, испытывают трудности со стандартным набором звуков: [ш], [ж], [ц], [щ], [ч], а также мягких и твердых [р], [л], [c], [з]. Этим и занимаются логопеды — помогают с разными речевыми нарушениями.Советы логопедовКак утверждает Ольга Кожемякина, учитель-логопед — ни в коем случае нельзя сюсюкаться с ребенком, важно говорить правильно, как со взрослым человеком:По словам эксперта, это делается для того, чтобы уже нагружались жевательные мышцы и мышцы артикуляционного аппарата. Также учитель-логопед рассказала, что еще нужно сделать родителям, чтобы помочь ребенку научиться говорить:“Гаджеты желательно исключить. Они очень сильно тормозят развитие всех высших психических функций, к которым относится и речь. Ребенок не будет стремиться общаться с кем-то другим, поскольку у него есть планшет или телефон”, — объясняет эксперт.Также на прогулке с ребенком не стоит сидеть в телефоне, необходимо разговаривать со своим малышом, указывать на какие-то предметы и рассказывать про них.

https://ria.ru/20220711/zaikanie-1801810925.html

https://ria.ru/20220726/son-1805151940.html

https://ria.ru/20190813/1557436180.html

https://ria.ru/20200720/1574508477.html

https://ria.ru/20220728/pitomets-1805574295.html

https://rsport.ria.ru/20220729/deti-1805912025.html

https://ria.ru/20211213/chtenie-1763247484.html

https://ria.ru/20220719/odezhda-1803332450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, дети, общество, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы