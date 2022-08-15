14:54 15.08.2022 (обновлено: 17:56 15.08.2022)
Как научить ребенка говорить: игры, упражнения и советы логопеда
Как научить ребенка говорить
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Речевой навык — важная ступень в развитии малыша. Однако нередко в процессе его освоения возникают трудности. О том, как быстро научить ребенка говорить в домашних условиях быстро, как развивается речь в 1,2,3,4 года и 5 лет, самые эффективные упражнения для детей — в материале РИА Новости.
Как научить ребенка говорить
Процесс становления речи начинается уже с первого дня жизни. Появившись на свет, ребенок уже слышит мамин голос и общается с близкими посредством крика. Ближе к трем месяцам у малыша формируется речевое дыхание, благодаря которому он начинает гулить и растягивать разные звуки.
В становлении речи самым важным для детей является общение с родителями, а также зрительное и слуховое восприятие окружающего мира, двигательная активность и прикосновения:
“С ребенком необходимо разговаривать с первого дня его жизни. Причем так, как со взрослым. Он будет накапливать пассивный словарь, слушая маму, папу и всех своих домашних. Это позволит ему усваивать мелодику речи, выразительность и интонацию, что будет использоваться в его речевом развитии”, — рассказывает Ольга Кожемякина, учитель-логопед 1 категории, эксперт телеканала “Мама”.
По ее словам, когда ребенок подрастет, также важно продолжать общаться с ним “на равных”, называя каждый предмет и вещь своими именами. Нельзя говорить — “дай мне вот эту штуку” или просто “дай мне вот это, что лежит на столе”. Если там лежит отвертка, нужно сказать — “дай мне, пожалуйста, отвертку”.
“Ребенок все понимает — запоминает образ, воспринимает его, слышит слово, воспринимает его звуковую структуру. Взрослая речь будет огромным плюсом в дальнейшем речевом развитии ребенка”, — добавила Ольга Кожемякина.
© Depositphotos / AntonLozovoyМама с ребенком
© Depositphotos / AntonLozovoy
Мама с ребенком
Этапы развития речи
Овладение речью — это сложный психический процесс, который проходит в определенной последовательности. По мере роста и развития речь ребенка меняется и усложняется. Процесс выстраивается в несколько этапов:
- —До года. Первое полугодие — крик и гуление (звукоподражание). Второе полугодие — лепет, а также приобретение пассивного словаря, т.е. ребенок понимает отдельные слова, но не произносит их, так как пока что они сложны для него. Словарный запас — 5-9 слов. Примеры: гуление — аа, агу, уа, лепет — ма-ма-ма, ба-ба-ба и др.
- —От года до двух лет. Произнесение первых слов. Словарный запас — 20-200 слов. Первые слова — мама, папа, на. Первые фразы — ляля, ням-ням, мама, дай и др.
- —От двух до трех лет. Рост пассивного и активного словарей, ребенок начинает говорить предложениями. Словарный запас — 200-1000 слов. Малыш говорит о себе “Я”, усложняет фразы, например — “я хочу кушать” и др.
Популярные способы развития речи
Чтобы помочь малышу в развитии речи, важно в первые годы жизни ребенка познакомить его с внешним миром с помощью сенсорных ощущений — чувственной реакции, например, прикосновение маминых рук, воды или тепла.
Эксперты выделяют семь чувств, которые напрямую влияют на становление речи:
- —Осязание — контакт с мамой, поглаживания, массаж, тактильные игры с игрушками разных форм.
- —Слух — речь родителей, звуки природы, музыки, стиральной машины, мяуканье кота и т.д.
- —Зрение — контрастные рисунки, яркие цвета, движущиеся предметы, люди или животные.
- —Вкус — грудное молоко, вода, пища (мягкая и твердая);
- —Обоняние — запах мамы, еды, цветов и др.;
- —Крупная моторика — движение тела, поворот головы, переворачивание на живот, ползание, сидение, хождение и др.;
- —Мелкая моторика — игра с небольшими предметами, использование зубной щетки, чашки, столовых приборов и др.
Особенно важна для развития речи мелкая моторика (выполнение точных мелких движений с помощью кистей рук и пальцев), так как двигательный центр в головном мозге находится рядом с речевыми моторным центром.
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Семь чувств — семь способов помочь ребенку освоить речь. Именно поэтому важно расширять кругозор ребенка и давать ему возможность познакомиться со всем, что его окружает.
Упражнения и игры для развития речи
Упражнения и игры — это эффективные методы развития речи, которые можно разделить на группы:
- —задания на мелкую моторику,
- —артикуляционные упражнения,
- —задания для развития речевого дыхания,
- —дидактические и музыкальные игры.
С помощью разных подходов можно помочь ребенку освоить навык речи и устранить пробелы, которые мешают дальнейшему ее развитию.
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Также, помимо упражнений и игр, можно организовать вместе с ребенком просмотр мультфильма:
“Хорошим примером станут легендарные советские мультфильмы, где у персонажей чёткая грамотная речь, где нет нарушения звукопроизношения. Потому что сейчас очень много мультиков, где оно есть. А речь у нас развивается по подражанию совместной деятельности со взрослым”, — поделилась Ольга Кожемякина, учитель-логопед.
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Упражнения на мелкую моторику
Развитие мелкой моторики — наиболее важная часть в становлении речи, поэтому в ежедневные игры ребенка стоит включать определённые упражнения. Например:
- —лепка фигур из пластилина, глины или теста;
- —нанизывание макарон или пуговиц на нитку/трубочку;
- —создание картин из песка;
- —катание пальцами гороха или фасоли;
- —вырезание ножницами;
- —раскрашивание и др.
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Артикуляционные упражнения
Как правило, занятия у логопеда начинаются с артикуляционной гимнастики. Самые легкие и эффективные упражнения можно делать и дома, например:
- —игра со звуками — цоканье лошадки, чмоканье;
- —развитие мышц — надувание пузырей щечками или показывание языка;
- —звукоподражание с повторами — “как коровка мычит? Му-му-му!” и др.
Упражнения на развитие речевого дыхания
Развитие речевого дыхания — не менее важный процесс, в котором главный “герой” — это воздушная струя, выходящая из легких через гортань, полость рта и нос. Тренировка этого навыка необходима для того, чтобы обеспечить речи нормальную громкость, звукообразование, плавность и интонацию.
Существует разные упражнения по развитию речевого дыхания, например, длительное произнесение согласной буквы на выдохе, однако Ольга Кожемякина объясняет, почему они необязательны:
“Не нужны никакие специальные дыхательные упражнения. Ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста — это игра, поэтому достаточно просто игровой формы. Например, дуть на все, что летает: на ватку, на одуванчик, на снежинки. Также можно петь с ребенком — это будет способствовать развитию мелодики его голоса, интонации, выразительности его речи. Взрослым необходимо говорить с ребенком грамотно, с правильными окончаниями, в нужном падеже, чтобы он запоминал образец фразовой речи, слов, знал, как что произносить”, — рассказала эксперт.
Дидактические игры
Дидактические игры — это активная деятельность, во время которой решается какая-либо задача. Дома можно проиграть с ребенком следующие сценарии:
- —“Мешочек” — родитель знакомит ребенка с предметами перед тем, как поместить их в мешок. Далее ребенок достает по одному предмету и называет их.
- —Сортировка игрушек/вещей по цвету, размеру, форме.
- —“Бывает — не бывает” — родитель говорит фразу или предложение с верным или неверным суждением, например, “груша соленая” или “земля круглая”. Ребенок должен опровергнуть или подтвердить правильность выражения.
Больше упражнений можно найти в картотеке дидактических игр международного образовательного портала.
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Музыкальные игры
В основе музыкальных игр лежит пропевание звуков. Так, зачастую, детям легче произнести слово или слог. Есть множество разных вариантов игры, например,:
- —использование музыкальных инструментов (бубна, колокольчика и др.) с дублированием звука голосом: “динь-динь” или “бум-бум-бум”;
- —песенки со звукоподражанием — “гуси-гуси, га-га-га”;
- —простукивание слова на бубне или барабане;
- —танцы с дублирующими движениями и звуками — “топ-топ”, “хлоп-хлоп” и др.
Когда нужна помощь специалистов
С самого первого дня жизни малыша важно следить за его развитием и регулярно показывать педиатру, а также логопеду. Это необходимо для того, чтобы вовремя выявить пробел в развитии речи и правильно скорректировать проблему:
“Психологи и неврологи рекомендуют один-два раза в год показывать ребенка логопеду, даже если у него нет явных отклонений в речи. На каждом этапе развития речи есть свои особенности и признаки, на которые ориентируется специалист во время диагностики. Например, в младенчестве таким признаком может быть отсутствие гуления и лепета”, — утверждает Никоc Спиридонов, сооснователь и генеральный директор онлайн-школы “Тетрика”.
По словам эксперта, если у ребенка “каша во рту”, он не проговаривает окончания, сокращает слова — все это поводы обратиться к специалисту (относится к детям в возрасте двух-пяти лет). Стоит насторожиться и в тех случаях, если ребенок не строит предложения или неверно согласует слова, например, “зеленая стул”. К пяти годам он должен произносить все звуки чисто. Если вместо русского звука “р” родители слышат французскую горловую “р” или звук “л”, стоит подумать о консультации.
Большинство детей и взрослых, нуждающихся в помощи специалиста, испытывают трудности со стандартным набором звуков: [ш], [ж], [ц], [щ], [ч], а также мягких и твердых [р], [л], [c], [з]. Этим и занимаются логопеды — помогают с разными речевыми нарушениями.
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Советы логопедов
Как утверждает Ольга Кожемякина, учитель-логопед — ни в коем случае нельзя сюсюкаться с ребенком, важно говорить правильно, как со взрослым человеком:
“Если сюсюкать, то ребенок в дальнейшем может начать смягчать согласные звуки, и это будет требовать коррекции в дальнейшем. Когда у ребенка подходит возраст к приему твердой пищи, то не нужно его затягивать, лучше давать ему пищу, соответствующую периоду его возраста”, — рекомендует Ольга Кожемякина.
По словам эксперта, это делается для того, чтобы уже нагружались жевательные мышцы и мышцы артикуляционного аппарата. Также учитель-логопед рассказала, что еще нужно сделать родителям, чтобы помочь ребенку научиться говорить:
“Гаджеты желательно исключить. Они очень сильно тормозят развитие всех высших психических функций, к которым относится и речь. Ребенок не будет стремиться общаться с кем-то другим, поскольку у него есть планшет или телефон”, — объясняет эксперт.
Также на прогулке с ребенком не стоит сидеть в телефоне, необходимо разговаривать со своим малышом, указывать на какие-то предметы и рассказывать про них.