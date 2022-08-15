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Глава Адыгеи проверил отдых детей из Херсонской области и Донбасса - РИА Новости, 15.08.2022
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https://ria.ru/20220815/kumpilov-1809679872.html
Глава Адыгеи проверил отдых детей из Херсонской области и Донбасса
Глава Адыгеи проверил отдых детей из Херсонской области и Донбасса - РИА Новости, 15.08.2022
Глава Адыгеи проверил отдых детей из Херсонской области и Донбасса
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как проходит отдых детей из Херсонской области Украины и Донбасса, приехавших на оздоровление в республику, сообщает... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T13:22
2022-08-15T13:22
республика адыгея
херсонская область
донбасс
дети
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 15 авг – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как проходит отдых детей из Херсонской области Украины и Донбасса, приехавших на оздоровление в республику, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.В начале августа глава Адыгеи заявил, что республика окажет Геническому району Херсонской области Украины, над которым республика взяла шефство, подготовить школы и детсады к учебному году, наладить работу больниц и мобильных медицинских бригад, восстановить инфраструктуру и разрушенные дома. Также Кумпилов объявил, что власти Адыгеи помогут району со строительством детских площадок и наведение санитарного порядка, а также примут около 500 детей в оздоровительные лагеря республики."В Адыгее в течение августа организован летний отдых для детей из подшефного Генического района Херсонской области, а также из Донбасса. Глава Адыгеи поставил задачу максимально окружить их заботой и вниманием, организовать не только отдых, но и оздоровление. Кумпилов проверил, как выполняются поставленные задачи: побывал в детских оздоровительных лагерях "Горный" и "Лань", где пообщался с детьми, а также их сопровождающими из числа родителей", - говорится в сообщении.По данным республиканских властей, сейчас в загородных лагерях Адыгеи – "Лань" и "Горный" отдыхает около 400 детей с сопровождающими из Генического района и 100 детей из ДНР. Для них в течение 21 дня организована программа, составленная республиканским минкультом и спорткомитетом: ежедневно в загородные лагеря приезжают творческие коллективы республики, проводятся совместные концертные программы и мастер-классы, для ребят, которые занимаются спортом, в Майкопе на базе спортшкол проводятся тренировки по футболу и боксу. Пятеро ребят из Генического района приняли участие в республиканских соревнованиях по боксу. Смена продлится до 25 августа."Дети должны не только хорошо отдохнуть, но и получить большой оздоровительный эффект, а также запас положительных эмоций. Важно, чтобы проведенное в республике время прошло с пользой, чтобы дети из Генического района узнали о нашем регионе, подружились с ребятами из Адыгеи и продолжали с ними общаться. У нас теперь длинный совместный путь дружбы и развития", - цитируется глава Адыгеи.Кумпилов отметил, что власти республики будут помогать жителям Генического района, над которым Адыея взяла шефство."В Геническе уже работает "Поезд здоровья", начали строить детские площадки. К 1 сентября для детей готовим подарки. Вместе будем созидать и проходить все сложности", - сказал в ходе общения с родителями, сопровождающими группу из Херсонской области, Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20220803/pomosch-1807049004.html
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херсонская область , донбасс, дети, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Херсонская область , Донбасс, Дети, Мурат Кумпилов
13:22 15.08.2022
 

Глава Адыгеи проверил отдых детей из Херсонской области и Донбасса

© Фото : пресс-служба главы республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения детского оздоровительного лагеря
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения детского оздоровительного лагеря - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : пресс-служба главы республики Адыгея
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МАЙКОП, 15 авг – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как проходит отдых детей из Херсонской области Украины и Донбасса, приехавших на оздоровление в республику, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.
В начале августа глава Адыгеи заявил, что республика окажет Геническому району Херсонской области Украины, над которым республика взяла шефство, подготовить школы и детсады к учебному году, наладить работу больниц и мобильных медицинских бригад, восстановить инфраструктуру и разрушенные дома. Также Кумпилов объявил, что власти Адыгеи помогут району со строительством детских площадок и наведение санитарного порядка, а также примут около 500 детей в оздоровительные лагеря республики.
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"В Адыгее в течение августа организован летний отдых для детей из подшефного Генического района Херсонской области, а также из Донбасса. Глава Адыгеи поставил задачу максимально окружить их заботой и вниманием, организовать не только отдых, но и оздоровление. Кумпилов проверил, как выполняются поставленные задачи: побывал в детских оздоровительных лагерях "Горный" и "Лань", где пообщался с детьми, а также их сопровождающими из числа родителей", - говорится в сообщении.
По данным республиканских властей, сейчас в загородных лагерях Адыгеи – "Лань" и "Горный" отдыхает около 400 детей с сопровождающими из Генического района и 100 детей из ДНР. Для них в течение 21 дня организована программа, составленная республиканским минкультом и спорткомитетом: ежедневно в загородные лагеря приезжают творческие коллективы республики, проводятся совместные концертные программы и мастер-классы, для ребят, которые занимаются спортом, в Майкопе на базе спортшкол проводятся тренировки по футболу и боксу. Пятеро ребят из Генического района приняли участие в республиканских соревнованиях по боксу. Смена продлится до 25 августа.
"Дети должны не только хорошо отдохнуть, но и получить большой оздоровительный эффект, а также запас положительных эмоций. Важно, чтобы проведенное в республике время прошло с пользой, чтобы дети из Генического района узнали о нашем регионе, подружились с ребятами из Адыгеи и продолжали с ними общаться. У нас теперь длинный совместный путь дружбы и развития", - цитируется глава Адыгеи.
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Кумпилов отметил, что власти республики будут помогать жителям Генического района, над которым Адыея взяла шефство.
Геническе уже работает "Поезд здоровья", начали строить детские площадки. К 1 сентября для детей готовим подарки. Вместе будем созидать и проходить все сложности", - сказал в ходе общения с родителями, сопровождающими группу из Херсонской области, Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
 
Республика АдыгеяХерсонская областьДонбассДетиМурат Кумпилов
 
 
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