Президент Южной Кореи снова пообещал КНДР помощь в обмен на денуклеаризацию
Президент Южной Кореи снова пообещал экономическую помощь КНДР в обмен на денуклеаризацию
Дорожное движение на одной из улиц Сеула. Архивное фото
СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Южная Корея готова значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства КНДР, если Пхеньян приступит к действительному ядерному разоружению, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей речи по случаю 77-летия освобождения Кореи от колониального господства Японии.
Президент в речи снова изложил детали "дерзкого плана" Сеула по улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Такое предложение в адрес КНДР Юн Сок Ель сделал еще во время своей инаугурационной речи в мае.
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"При условии, что Пхеньян прекратит разработку ядерного оружия и приступит к реальной денуклеаризации, я предлагаю грандиозный план по улучшении экономики Северной Кореи и жизни ее народа, который был бы реализован в соответствии с ее (денуклеаризации – ред.) этапами", - заявил президент, речь которого транслировалась правительственным телеканалом KTV.
По его словам, Сеул начал бы реализовывать на Севере "крупномасштабную продовольственную программу", оказывать помощь в создании инфраструктуры для производства, передачи и распределения электроэнергии, осуществлять проекты по модернизации портов и аэропортов для активизации международной торговли.
Юн Сок Ель также предложил помочь повысить производительность сельского хозяйства Северной Кореи, предоставляя ей необходимые технологии, модернизировать ее больницы и медицинскую инфраструктуру, а также реализовать в КНДР международные инициативы в области инвестиций и финансовой поддержки.
Он отметил, что денуклеаризация Северной Кореи "необходима" для устойчивого мира на Корейском полуострове, в регионе Северо-Восточной Азии и во всем мире.
Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.