https://ria.ru/20220815/koreya-1809590495.html

Президент Южной Кореи снова пообещал КНДР помощь в обмен на денуклеаризацию

Президент Южной Кореи снова пообещал КНДР помощь в обмен на денуклеаризацию - РИА Новости, 15.08.2022

Президент Южной Кореи снова пообещал КНДР помощь в обмен на денуклеаризацию

Южная Корея готова значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства КНДР, если Пхеньян приступит к действительному... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T08:15

2022-08-15T08:15

2022-08-15T08:15

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

юн сок ель

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СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Южная Корея готова значительно способствовать развитию экономики, энергетики, торговли и сельского хозяйства КНДР, если Пхеньян приступит к действительному ядерному разоружению, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своей речи по случаю 77-летия освобождения Кореи от колониального господства Японии.Президент в речи снова изложил детали "дерзкого плана" Сеула по улучшению экономики Северной Кореи в случае, если та предпримет шаги по денуклеаризации. Такое предложение в адрес КНДР Юн Сок Ель сделал еще во время своей инаугурационной речи в мае."При условии, что Пхеньян прекратит разработку ядерного оружия и приступит к реальной денуклеаризации, я предлагаю грандиозный план по улучшении экономики Северной Кореи и жизни ее народа, который был бы реализован в соответствии с ее (денуклеаризации – ред.) этапами", - заявил президент, речь которого транслировалась правительственным телеканалом KTV.По его словам, Сеул начал бы реализовывать на Севере "крупномасштабную продовольственную программу", оказывать помощь в создании инфраструктуры для производства, передачи и распределения электроэнергии, осуществлять проекты по модернизации портов и аэропортов для активизации международной торговли.Юн Сок Ель также предложил помочь повысить производительность сельского хозяйства Северной Кореи, предоставляя ей необходимые технологии, модернизировать ее больницы и медицинскую инфраструктуру, а также реализовать в КНДР международные инициативы в области инвестиций и финансовой поддержки.Он отметил, что денуклеаризация Северной Кореи "необходима" для устойчивого мира на Корейском полуострове, в регионе Северо-Восточной Азии и во всем мире.Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.

https://ria.ru/20220727/koreya-1805255755.html

https://ria.ru/20220727/koreya-1805213134.html

https://ria.ru/20220707/sotrudnichestvo-1801089894.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, юн сок ель