https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

Международный военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" - РИА Новости, 15.08.2022

Международный военно-технический форум "Армия"

Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T04:07

2022-08-15T04:07

2022-08-15T04:08

справки

форум "армия-2022"

кубинка

россия

ка-52 "аллигатор"

як-130

су-57

рособоронэкспорт

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Международный военно-технический форум "Армия" – выставочное мероприятие, организуемое министерством обороны Российской Федерации для демонстрации инновационных идей и достижений в сфере высокотехнологичного производства. Цели форума – содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности министерства обороны РФ; стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса России, деятельности молодых перспективных специалистов научно-исследовательских организаций Минобороны России и ОПК; развитие военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами; патриотическое воспитание граждан; формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах РФ.Форум является базовой платформой для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса. Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышения авторитета Вооруженных Сил, воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении межгосударственных связей в сфере обороны. В рамках форума предусматриваются статическая выставочная экспозиция, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-художественные мероприятия. Впервые форум "Армия" проходил в июне 2015 года. Для выставочного мероприятия в подмосковной Кубинке был специально построен военно-патриотический парк культуры и отдыха "Патриот" площадью 5,4 тысячи гектаров. В 2021 году Международный военно-технический форум "Армия" прошел с 22 по 28 августа. В работе форума приняли участие представители 117 иностранных государств, направившие свои официальные военные делегации, из которых 36 высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств превысило 500 человек. Было проведено 87 двусторонних встреч, 37 из которых – с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, еще 50 встреч – по линии Рособоронэкспорта. Мероприятия форума посетили более 1,7 миллиона человек. В экспозиции были представлены 60 иностранных компаний и организаций из 12 стран (Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан, Франция, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция). Национальные выставочные экспозиции представили четыре иностранных государства (Белоруссия, Казахстан, Индия, Пакистан).В общей сложности в выставочной экспозиции форума участие приняли 1489 предприятий и организаций, которые представили свыше 28 тысяч образцов и технологий военного и двойного назначения.На аэродроме Кубинка были проведены показательные полеты с демонстрацией маневренных возможностей самолетов Су-57, МиГ-35с, Як-130, выступления авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Беркуты", "Первый полет", одиночный пилотаж на самолете Л-410 УПВ-Е20, вертолетах Ми-28н, Ка-52, а также воздушные бои самолетов Пайпер-Кэб и Як-52.На форуме "Армия-2021" Минобороны России заключило более 40 госконтрактов с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 500 миллиардов рублей.Форум "Армия-2021", как и в 2020 году, проходил одновременно с Армейскими международными играми.В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке. Ожидается, что его посетят более полутора тысяч российских и иностранных участников.Мероприятия форума пройдут на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.В работе форума примут участие компании и организации из России, Белоруссии, Китая, Турции, Таиланда, Индии и Ирана. В рамках научно-деловой программы форума запланировано проведение более 260 мероприятий по приоритетным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России и международного военно-технического сотрудничества, которые приобрели особую актуальность в свете происходящих мировых событий.Доминирующими тематиками в повестке деловых мероприятий станут вопросы развития технологий искусственного интеллекта, а также новые решения в области диверсификации ОПК России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

кубинка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, форум "армия-2022", кубинка, россия, ка-52 "аллигатор", як-130, су-57, рособоронэкспорт, безопасность