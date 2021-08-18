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Минобороны подпишет на "Армии-2021" контрактов на 500 миллиардов рублей
Минобороны подпишет на "Армии-2021" контрактов на 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 18.08.2021
Минобороны подпишет на "Армии-2021" контрактов на 500 миллиардов рублей
Министерство обороны России планирует на форуме "Армия-2021" подписать 45 госконтрактов на 500 миллиардов рублей, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу... РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T00:13
2021-08-18T05:20
безопасность
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Министерство обороны России планирует на форуме "Армия-2021" подписать 45 госконтрактов на 500 миллиардов рублей, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в интервью газете "Красная звезда".Министр уточнил, что речь идет о контрактах на поставку робототехнических комплексов "Уран­-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т­-90М и на модернизацию танков Т-­90. Кроме того, будет подписан контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.Он рассказал, что в этом году на форуме ожидаются делегации из 97 стран, причем 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Свою продукцию покажут более полутора тысяч предприятий (в том числе из 12 зарубежных стран). Всего будет представлено более 20 тысяч образцов двойного и военного назначения.Военно-технический форум "Армия" пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.
https://ria.ru/20210812/shreder-1745475648.html
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безопасность, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
00:13 18.08.2021 (обновлено: 05:20 18.08.2021)
 
Минобороны подпишет на "Армии-2021" контрактов на 500 миллиардов рублей

Глава Минобороны Шойгу: ведомство подпишет на "Армии-2021" контрактов на 500 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Министерство обороны России планирует на форуме "Армия-2021" подписать 45 госконтрактов на 500 миллиардов рублей, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в интервью газете "Красная звезда".
Министр уточнил, что речь идет о контрактах на поставку робототехнических комплексов "Уран­-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, танков Т­-90М и на модернизацию танков Т-­90. Кроме того, будет подписан контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники и закупку высокоточного оружия.
Он рассказал, что в этом году на форуме ожидаются делегации из 97 стран, причем 34 из них должны возглавить представители руководства военных ведомств. Свою продукцию покажут более полутора тысяч предприятий (в том числе из 12 зарубежных стран). Всего будет представлено более 20 тысяч образцов двойного и военного назначения.
Военно-технический форум "Армия" пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:54
На "Армии-2021" покажут шредер, "стирающий в пыль" секретную информацию
 
БезопасностьСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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