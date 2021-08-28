https://ria.ru/20210828/armiya-1747682125.html

Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек

Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек - РИА Новости, 28.08.2021

Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек

Военно-технический форум "Армия-2021" завершился в Подмосковье, его мероприятия посетили более 1,7 миллиона человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T20:09

2021-08-28T20:09

2021-08-28T20:09

рособоронэкспорт

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2021" завершился в Подмосковье, его мероприятия посетили более 1,7 миллиона человек, сообщили в Минобороны России."Седьмой международный военно-технический форум "Армия" завершил свою работу... За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека", - говорится в сообщении.На форум приехали делегации 117 стран, 36 делегаций были высокого уровня. Всего 320 представителей иностранных военных ведомств посетили "Армию" в этом году. Было проведено 87 двусторонних встреч, 37 из которых - с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС, еще 50 встреч - по линии Рособоронэкспорта.В экспозиции были представлены 60 иностранных компаний и организаций из Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Франции, Саудовской Аравии, Таиланда и Турции.

https://ria.ru/20210828/armiya-1747647865.html

россия

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Фигуры сложного пилотажа на форуме “Армия-2021” Российские пилотажные группы выступили в небе над аэродромом в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума "Армия-2021". Фигуры сложного пилотажа продемонстрировали "Русские Витязи" на самолетах Су-35, "Беркуты" на вертолетах Ми-28. Также для зрителей "станцевали" в облаках четыре ярко-желтых самолета Як-52, которые принадлежат пилотажной группе "Первый полет". 2021-08-28T20:09 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рособоронэкспорт, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, форум "армия — 2021"