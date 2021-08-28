https://ria.ru/20210828/armiya-1747682125.html
Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек
Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек - РИА Новости, 28.08.2021
Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек
Военно-технический форум "Армия-2021" завершился в Подмосковье, его мероприятия посетили более 1,7 миллиона человек, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:09
2021-08-28T20:09
2021-08-28T20:09
рособоронэкспорт
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2021" завершился в Подмосковье, его мероприятия посетили более 1,7 миллиона человек, сообщили в Минобороны России."Седьмой международный военно-технический форум "Армия" завершил свою работу... За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека", - говорится в сообщении.На форум приехали делегации 117 стран, 36 делегаций были высокого уровня. Всего 320 представителей иностранных военных ведомств посетили "Армию" в этом году. Было проведено 87 двусторонних встреч, 37 из которых - с иностранными партнерами по линии Минобороны России, Минпромторга, ФСВТС, еще 50 встреч - по линии Рособоронэкспорта.В экспозиции были представлены 60 иностранных компаний и организаций из Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латвии, Нидерландов, Пакистана, Франции, Саудовской Аравии, Таиланда и Турции.
https://ria.ru/20210828/armiya-1747647865.html
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Фигуры сложного пилотажа на форуме “Армия-2021”
Российские пилотажные группы выступили в небе над аэродромом в подмосковной Кубинке в рамках военно-технического форума "Армия-2021". Фигуры сложного пилотажа продемонстрировали "Русские Витязи" на самолетах Су-35, "Беркуты" на вертолетах Ми-28. Также для зрителей "станцевали" в облаках четыре ярко-желтых самолета Як-52, которые принадлежат пилотажной группе "Первый полет".
2021-08-28T20:09
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рособоронэкспорт, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), россия, форум "армия — 2021"
Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек
Минобороны России: Форум "Армия-2021" посетили более 1,7 миллиона человек