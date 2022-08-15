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Во Франции отказались от фейерверков из-за пожарной опасности - РИА Новости, 15.08.2022
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Во Франции отказались от фейерверков из-за пожарной опасности
Во Франции отказались от фейерверков из-за пожарной опасности - РИА Новости, 15.08.2022
Во Франции отказались от фейерверков из-за пожарной опасности
Префектуры более чем 30 французских департаментов запретили праздничные фейерверки в честь дня Успения Богородицы 15 августа из-за засухи и сохраняющейся... РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-15T16:00
2022-08-15T16:00
в мире
жеральд дарманен
элизабет борн
франция
бретань
министерство внутренних дел франции
евросоюз
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ПАРИЖ, 15 авг – РИА Новости. Префектуры более чем 30 французских департаментов запретили праздничные фейерверки в честь дня Успения Богородицы 15 августа из-за засухи и сохраняющейся высокой пожароопасности, сообщает газета Figaro в понедельник."В пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил префектов быть особенно бдительными и отменить традиционные пиротехнические шоу 15 августа в связи с высокими рисками возникновения пожаров, вызванными засухой… Префектуры, запретившие фейерверки, просто следуют этому распоряжению правительства", – отмечает издание.Фейерверки запрещены в западном регионе Бретань, в юго-западных департаментах Буш-дю-Рон, Ланды, Крёз; на востоке в департаменте Луара, Ардеш, Канталь, Савойя и др. В департаменте охваченном пожарами Жиронда фейерверки разрешили запускать лишь при условии, что запуски будут направлены в сторону океана и "будет проведена оценка рисков совместно с пожарными службами", уточняет издание.В июле из-за жары и засухи в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции начались сильные лесные пожары. Тогда огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса. Тушение этих пожаров обошлось стране в 6,6 миллиона евро за 10 дней.Страны ЕС, включая Грецию, Швецию, Германию, Польшу, Румынию и Австрию, оказывают поддержку Франции в тушении лесных пожаров. По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, в борьбе с пожарами задействовано рекордное количество авиационной техники. Согласно данным Европейской системы мониторинга лесных пожаров (EFFIS), которые приводит издание Monde, всего с начала года во Франции сгорело 48 тысяч гектаров леса.Пятнадцатого августа отмечается день Успения Пресвятой Богородицы – праздник православной и католической церквей. В большинстве европейских стран праздник является выходным днем и сопровождается массовыми гуляниями.
https://ria.ru/20220812/evropa-1809213139.html
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в мире, жеральд дарманен, элизабет борн, франция, бретань, министерство внутренних дел франции, евросоюз
В мире, Жеральд Дарманен, Элизабет Борн, Франция, Бретань, Министерство внутренних дел Франции, Евросоюз
16:00 15.08.2022
 
Во Франции отказались от фейерверков из-за пожарной опасности

Figaro: ряд регионов во Франции отказался от фейерверков из-за пожарной опасности

© Depositphotos / Pavlo VakhrushevФейерверк
Фейерверк - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Depositphotos / Pavlo Vakhrushev
Фейерверк. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 авг – РИА Новости. Префектуры более чем 30 французских департаментов запретили праздничные фейерверки в честь дня Успения Богородицы 15 августа из-за засухи и сохраняющейся высокой пожароопасности, сообщает газета Figaro в понедельник.
"В пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил префектов быть особенно бдительными и отменить традиционные пиротехнические шоу 15 августа в связи с высокими рисками возникновения пожаров, вызванными засухой… Префектуры, запретившие фейерверки, просто следуют этому распоряжению правительства", – отмечает издание.
Лесной пожар недалеко от Белин-Белье во Франции, 11 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 16:27
Daily Mail: в Европе наступил апокалипсис из-за невыносимой жары и пожаров
Фейерверки запрещены в западном регионе Бретань, в юго-западных департаментах Буш-дю-Рон, Ланды, Крёз; на востоке в департаменте Луара, Ардеш, Канталь, Савойя и др. В департаменте охваченном пожарами Жиронда фейерверки разрешили запускать лишь при условии, что запуски будут направлены в сторону океана и "будет проведена оценка рисков совместно с пожарными службами", уточняет издание.
В июле из-за жары и засухи в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции начались сильные лесные пожары. Тогда огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса. Тушение этих пожаров обошлось стране в 6,6 миллиона евро за 10 дней.
Страны ЕС, включая Грецию, Швецию, Германию, Польшу, Румынию и Австрию, оказывают поддержку Франции в тушении лесных пожаров. По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, в борьбе с пожарами задействовано рекордное количество авиационной техники. Согласно данным Европейской системы мониторинга лесных пожаров (EFFIS), которые приводит издание Monde, всего с начала года во Франции сгорело 48 тысяч гектаров леса.
Пятнадцатого августа отмечается день Успения Пресвятой Богородицы – праздник православной и католической церквей. В большинстве европейских стран праздник является выходным днем и сопровождается массовыми гуляниями.
Икона «Успение Богородицы с образом Богоматери Неопалимая Купина» - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа 2020, 08:00Религия
Почему у праздника Успения так много названий
 
В миреЖеральд ДарманенЭлизабет БорнФранцияБретаньМинистерство внутренних дел ФранцииЕвросоюз
 
 
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