Во Франции отказались от фейерверков из-за пожарной опасности
Figaro: ряд регионов во Франции отказался от фейерверков из-за пожарной опасности
© Depositphotos / Pavlo VakhrushevФейерверк
© Depositphotos / Pavlo Vakhrushev
Фейерверк. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 авг – РИА Новости. Префектуры более чем 30 французских департаментов запретили праздничные фейерверки в честь дня Успения Богородицы 15 августа из-за засухи и сохраняющейся высокой пожароопасности, сообщает газета Figaro в понедельник.
"В пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил префектов быть особенно бдительными и отменить традиционные пиротехнические шоу 15 августа в связи с высокими рисками возникновения пожаров, вызванными засухой… Префектуры, запретившие фейерверки, просто следуют этому распоряжению правительства", – отмечает издание.
Фейерверки запрещены в западном регионе Бретань, в юго-западных департаментах Буш-дю-Рон, Ланды, Крёз; на востоке в департаменте Луара, Ардеш, Канталь, Савойя и др. В департаменте охваченном пожарами Жиронда фейерверки разрешили запускать лишь при условии, что запуски будут направлены в сторону океана и "будет проведена оценка рисков совместно с пожарными службами", уточняет издание.
В июле из-за жары и засухи в департаменте Жиронда на юго-востоке Франции начались сильные лесные пожары. Тогда огонь уничтожил более 20 тысяч гектаров леса. Тушение этих пожаров обошлось стране в 6,6 миллиона евро за 10 дней.
Страны ЕС, включая Грецию, Швецию, Германию, Польшу, Румынию и Австрию, оказывают поддержку Франции в тушении лесных пожаров. По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, в борьбе с пожарами задействовано рекордное количество авиационной техники. Согласно данным Европейской системы мониторинга лесных пожаров (EFFIS), которые приводит издание Monde, всего с начала года во Франции сгорело 48 тысяч гектаров леса.
Пятнадцатого августа отмечается день Успения Пресвятой Богородицы – праздник православной и католической церквей. В большинстве европейских стран праздник является выходным днем и сопровождается массовыми гуляниями.
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