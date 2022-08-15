https://ria.ru/20220815/armiya-1809576462.html

В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"

В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022" - РИА Новости, 15.08.2022

В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"

Международный военно-технический форум "Армия-2022" открывается 15 августа и продлится по воскресенье в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где около 1,5... РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-15T01:04

2022-08-15T01:04

2022-08-15T01:25

безопасность

россия

рособоронэкспорт

патриот

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

владимир путин

сергей шойгу

владимир артяков

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2022" открывается 15 августа и продлится по воскресенье в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где около 1,5 предприятий обороннно-промышленного комплекса (ОПК) России представят более 1000 новых образцов военной техники. Минобороны России планирует заключить на форуме контракты на сумму более 522 миллиарда рублей.Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия форума "Армия-2022" и Армейских международных игр, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства также посетит выставочные площадки перспективных образцов военной техники в парке "Патриот".Деловая программаМинобороны России планирует подписать 36 государственных контрактов с "оборонкой" на сумму более 522 миллиардов рублей в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022", сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.По его словам, будет проведено 289 научно-деловых мероприятий, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Желание посетить форум выразили более 50 иностранных оборонных ведомств. Представить образцы своей продукции планируют около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий.НовинкиМногие предприятия ОПК уже анонсировали ряд новинок форума.Так, Ростех представит на международном военно-техническом форуме "Армия-2022" новейший комплекс связи для перспективного легкого истребителя Checkmate, унифицированную командно-штабную машину автоматизированного управления батареями и дивизионами реактивных и ракетных комплексов, носимый малогабаритный комплекс радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, новейшие системы связи для авиации.В динамическом показе впервые будет участвовать роботизированная БМП-3 без экипажа. Машина-робот является совместным проектом предприятий холдинга "Высокоточные комплексы" — Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал", робот в ходе показа будет управляться дистанционно. Машина оснащена боевым модулем "Синица", который был роботизирован.Всего Ростех покажет на "Армии" более 1000 образцов оружия и военной техники. В частности, концерн "Уралвагонзавод" представит технику, которая успешно зарекомендовала себя в боевых действиях. В том числе танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", прототип общевойскового универсального экзоскелета, каркас которого покрывает все тело."В этом году мы покажем прототип эргономичного общевойскового универсального экзоскелетного комплекса. Такой экзокомплекс значительно повышает эффективность бойца. Снижает энергетические затраты и повышает точность стрельбы из автоматического оружия. В основе конструкции — легкие и прочные модули из композитных материалов. Из них складывается каркас экзоскелета — торс, таз, ноги, ступни, руки, шея", — сказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков в интервью РИА Новости.Накануне форума в концерне "Калашников" сообщили журналистам, что с этого года в войска начнет поступать новая снайперская винтовка СВЧ на замену СВД.Кроме того, авиационные ракеты "Вихрь" адаптируют под применение с вертолетов семейства Ми, ведутся опытно-конструкторские работы. Сегодня "Вихрями" оснащаются ударные вертолеты Ка-52, активно применяемые в спецоперации.За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика "ВПК-Урал", одну из которых также покажут на "Армии-2022". Речь идет о "ВПК-Урал" с несущим корпусом.ФлотТакже по результатам применения в специальной военной операции модернизирован катер проекта 03160 "Раптор". Его представит на форуме "Армия-2022" в составе экспозиции главного командования Военно-морского флота судостроительный завод "Пелла". На катере повышены боевые характеристики, установлена более эффективная система защиты, проведена работа по импортозамещению двигателя.Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) представит на форуме перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы, катамаран на подводных крыльях HSC 150 В (суда строятся на ССЗ "Вымпел"), круизное пассажирское судно проекта PV300.Среди ярких образцов подводной техники в этом году — изделия КБ "Рубин" (входит в ОСК), которое впервые покажет на форуме "Армия-2022" морские необитаемые подводные аппараты "Клавесин-2Р-ПМ". Новый аппарат создается для Минобороны России и предназначен для обзорно-поисковых функций, также решает задачи научно-исследовательского изучения Мирового океана в глубоководных районах.Также будет представлена модель телеуправляемого необитаемого подводного аппарата рабочего класса "КИТ-3000". Проект предназначен для подводных работ по прокладке и обслуживанию морских магистральных трубопроводов".Военная спецоперация на Украине показала актуальность создания новых мин против морских десантов. Так, Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) покажет новейшую противодесантную мину ПДМ-МД для обороны прибрежных зон. Мина предназначена для использования в водной и воздушной средах.АвиацияЭкспозиция ОАК будет представлена в Демоцентре ОАК на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" и на аэродроме "Кубинка". В этом году демонстрация истребителя пятого поколения Су-57 пройдет в непосредственной близости от здания конгресс-центра КВЦ "Патриот".Как сообщили в ОАК, в Демоцентре ОАК гости смогут увидеть мультимедийную экспозицию и линейку выпускаемых предприятиями корпорации самолетов боевой, транспортной, стратегической и специальной авиации в виде моделей Су-34, Су-35, Су-57, Су-30СМ, Як-130, Як-152, Ил-78МК-90А, Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС, МиГ-31, МиГ-35, МиГ-29К и Бе-200. На аэродроме "Кубинка" в статической экспозиции будет представлена часть модельного ряда серийно производимых и модернизируемых предприятиями ОАК самолетов. Здесь же в летной программе форума планируется показ самолетов, стоящих на вооружении ВКС России.В Демоцентре ОАК на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" будет также организована специальная историческая экспозиция к 100-летию основания КБ ПАО "Туполев", которая покажет вехи 100-летнего пути конструкторского бюро, создавшего множество уникальных образцов авиационной техники.Экспортный потенциал"Рособоронэкспорт" презентует на военно-техническом форуме более 200 современных образцов вооружений делегациям из 50 стран, сообщили в четверг в пресс-службе компании.По его словам, на полях форума российский спецэкспортёр ожидает подписания ряда важных контрактов и соглашений с иностранными заказчиками и российскими производителями."В 2022 году впервые самые перспективные образцы будут сосредоточены в демонстрационной зоне "Рособоронэкспорта" — в специализированной статической экспозиции вблизи павильона компании. Участники и гости форума смогут ознакомиться с танком Т-14 "Армата", легким плавающим танком "Спрут-СДМ1", колесной боевой машиной пехоты К-17 "Бумеранг" <…> а также с проявившими себя как эффективные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами зенитным ракетным комплексом "Тор-Э2" и комплексом противодействия БЛА РБ-504П-Э ("Силок")", — говорится в сообщении.Кроме того, РОЭ ожидает большой интерес заказчиков и посетителей к выставленным на "Армии-2022" беспилотникам "Орлан-10Е" и БЛА нового "Орлан-30", а также барражирующим боеприпасам "Куб-Э".Орбитальный сегментКак сообщили ранее в "Роскосмосе", на форуме "Армия-2022" общественности будет впервые показан макет новой российской орбитальной станции, эскизный проект которой сейчас готовит Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".Среди других новинок, которые ранее не демонстрировались широкой публике, госкорпорация покажет робототехнический комплекс "Маркер", уже протестированный в качестве мобильного комплекса охраны на космодроме Восточный, а также сверхэкономичные и высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей.Кроме того, на форуме можно будет увидеть макеты ракет "Ангара-1.2", "Рокот-М", "Союз-2", "Союз-2.1в", "Союз-5", "Протон-М", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В", разгонных блоков "Бриз-М", "Фрегат-СБ" и КВТК, космических аппаратов "Электро-Л", "Арктика-М", "Обзор-Р", "Ресурс-ПМ", "Аист-2Д", "Аист-2Т", "Глонасс-К", "Скиф" и "Марафон", Международной космической станции, пилотируемого корабля "Союз МС" и пилотируемого транспортного корабля нового поколения, а также стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный.Предприятия "Роскосмоса" продемонстрируют и продукцию, созданную в рамках диверсификации - лечебные барокамеры, макет флота гидроразрыва пласта и модель монорельсовой транспортной системы.Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, как сообщили в госкорпорации, примет участие в церемонии открытия форума "Армия-2022" и выступит с приветственным словом на пленарном заседании.Московская конференция по безопасности16 августа в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот" пройдет X Московская конференция по международной безопасности. Программа конференции включает наиболее актуальные проблемы глобальной и региональной безопасности.Конференция дает возможность оборонным ведомствам стран-участниц сблизить свои позиции в отношении ключевых мировых проблем, обсуждение которых будет способствовать росту взаимопонимания и транспарентности военной деятельности. Выработанные по итогам Конференции предложения и инициативы послужат укреплению международной безопасности и стабильности.

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https://ria.ru/20220814/granata-1809447323.html

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https://ria.ru/20220813/rls-1809377415.html

https://ria.ru/20220812/maket-1809064593.html

https://ria.ru/20220812/kompleksy-1809104225.html

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безопасность, россия, рособоронэкспорт, патриот, объединенная авиастроительная корпорация (оак), владимир путин, сергей шойгу, владимир артяков, форум "армия-2022"