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Рай на краю света. Зачем ехать на сахалинский остров Монерон - РИА Новости, 14.08.2022
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Туризм
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Рай на краю света. Зачем ехать на сахалинский остров Монерон
Рай на краю света. Зачем ехать на сахалинский остров Монерон - РИА Новости, 14.08.2022
Рай на краю света. Зачем ехать на сахалинский остров Монерон
На Сахалине — новый интересный туристический маршрут: теперь можно на катамаране совершить необычное путешествие на остров Монерон, сообщает... РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-14T04:30
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туризм
туризм
сахалин
достопримечательности
что посмотреть
куда поехать
куда можно лететь
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Сахалине — новый интересный туристический маршрут: теперь можно на катамаране совершить необычное путешествие на остров Монерон, сообщает Туристско-информационный центр. Лежбища сивучей и нерп, обитающих там, редкие растения и красоты подводного мира — в фотоленте РИА Новости.
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04:30 14.08.2022
 
Рай на краю света. Зачем ехать на сахалинский остров Монерон

На Сахалине началась продажа билетов на катамаран до острова Монерон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. На Сахалине — новый интересный туристический маршрут: теперь можно на катамаране совершить необычное путешествие на остров Монерон, сообщает Туристско-информационный центр. Лежбища сивучей и нерп, обитающих там, редкие растения и красоты подводного мира — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

Продажа билетов на первый туристический рейс из Невельска на остров Монерон на катамаране "МСС Авангард" открыта, подтверждают в министерстве туризма Сахалинской области.

Путешествие займет целый день, дорога в один конец — около трех часов.

Остров Монерон
1 из 15

Продажа билетов на первый туристический рейс из Невельска на остров Монерон на катамаране "МСС Авангард" открыта, подтверждают в министерстве туризма Сахалинской области.

Путешествие займет целый день, дорога в один конец — около трех часов.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области

Монерон — остров в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. Тут расположен первый в РФ морской природный парк с одноименным названием.

Домики для проживания на Монероне
2 из 15

Монерон — остров в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. Тут расположен первый в РФ морской природный парк с одноименным названием.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

В 1905—1945 годах архипелаг был известен под названием Кайбато и входил в состав японского губернаторства Карафуто.

Дерево на острове Монерон
3 из 15

В 1905—1945 годах архипелаг был известен под названием Кайбато и входил в состав японского губернаторства Карафуто.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

Сейчас постоянных жителей на острове нет, но с 2008 года часть года тут работает туристический комплекс, приезжает до тысячи путешественников в год. Теперь их число может увеличиться.

Сивуч на Монероне
4 из 15

Сейчас постоянных жителей на острове нет, но с 2008 года часть года тут работает туристический комплекс, приезжает до тысячи путешественников в год. Теперь их число может увеличиться.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

Для всех пассажиров запланирована обзорная экскурсия на катамаране.

На судне будет работать бар — там можно купить безалкогольные напитки и закуски, перекусить. Еще из удобств на борту — Wi-Fi, розетки для зарядки телефонов и туалеты.

Катамаран отправляется от Монерона
5 из 15

Для всех пассажиров запланирована обзорная экскурсия на катамаране.

На судне будет работать бар — там можно купить безалкогольные напитки и закуски, перекусить. Еще из удобств на борту — Wi-Fi, розетки для зарядки телефонов и туалеты.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Андрей Нарчук

Билеты на катамаран для гостей региона стоят 12 тысяч рублей, для жителей Сахалинской области — восемь тысяч рублей. Детям от семи до 11 лет — скидка 50 процентов.

Любопытная нерпа
6 из 15

Билеты на катамаран для гостей региона стоят 12 тысяч рублей, для жителей Сахалинской области — восемь тысяч рублей. Детям от семи до 11 лет — скидка 50 процентов.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Андрей Нарчук
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

Сойти на берег можно, оплатив экологический взнос в 570 рублей.

Вид на остров Монерон
7 из 15

Сойти на берег можно, оплатив экологический взнос в 570 рублей.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Praktik_58

На острове туристы проведут четыре часа. За это время они увидят вулканические и горные ландшафты, альпийские луга и посетят самую известную древнюю достопримечательность острова — святилище.

Остров Монерон
8 из 15

На острове туристы проведут четыре часа. За это время они увидят вулканические и горные ландшафты, альпийские луга и посетят самую известную древнюю достопримечательность острова — святилище.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Praktik_58
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Екатерина Сараева

На морской экскурсии гостям покажут красивые гроты с разноцветными стенами и прозрачной водой.

Многолучевые морские звезды - именно такие водятся в акватории Монерона
9 из 15

На морской экскурсии гостям покажут красивые гроты с разноцветными стенами и прозрачной водой.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Екатерина Сараева
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Андрей Нарчук

"Это место — райский уголок с субтропическим разнообразием флоры и фауны. Нереально прозрачная вода — дно видно на глубине в 30-40 метров", — рассказали РИА Новости авторы портала GoSakhalin.

Подводный мир острова Монерон
10 из 15

"Это место — райский уголок с субтропическим разнообразием флоры и фауны. Нереально прозрачная вода — дно видно на глубине в 30-40 метров", — рассказали РИА Новости авторы портала GoSakhalin.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Андрей Нарчук
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

"На острове дикая природа — в чистом виде: лежбища нерп и сивучей, птичьи базары. Агаты — прямо под ногами", — добавляют в Туристско-информационном центре.

Сивучи на Монероне
11 из 15

"На острове дикая природа — в чистом виде: лежбища нерп и сивучей, птичьи базары. Агаты — прямо под ногами", — добавляют в Туристско-информационном центре.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

Скалы Монерона известны птичьими базарами. Тут —бакланы, орланы, сапсаны, кайры.

А еще остров — единственное место гнездования тупика-носорога в России.

Птичий базар на Монероне
12 из 15

Скалы Монерона известны птичьими базарами. Тут —бакланы, орланы, сапсаны, кайры.

А еще остров — единственное место гнездования тупика-носорога в России.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

Большая часть территории — луга с двухметровой травой и лозой дикого винограда. Кустарники тоже встречаются, а на склонах сопок есть заросли бамбука. В горах — рощи из пихт и елей.

На острове площадью всего в 16 квадратных километров можно увидеть 37 видов редких растений.

Флора на Монероне
13 из 15

Большая часть территории — луга с двухметровой травой и лозой дикого винограда. Кустарники тоже встречаются, а на склонах сопок есть заросли бамбука. В горах — рощи из пихт и елей.

На острове площадью всего в 16 квадратных километров можно увидеть 37 видов редких растений.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Андрей Нарчук

Теплое Цусимское течение позволяет существовать в прибрежных водах острова субтропическим видам моллюсков — например, галиотисам, еще — редкоиглым морским ежам, трепангам и морским звездам. Здесь обязательно нужно побывать дайверам.

Любопытная нерпа
14 из 15

Теплое Цусимское течение позволяет существовать в прибрежных водах острова субтропическим видам моллюсков — например, галиотисам, еще — редкоиглым морским ежам, трепангам и морским звездам. Здесь обязательно нужно побывать дайверам.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Андрей Нарчук
© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

В скором времени похожие путешествия на катамаране можно будет совершить еще по двум маршрутам: из Корсакова через озеро Буссе к маяку Анива и из Корсакова к мысу Крильон, рассказали в Минтуризма Сахалинской области.

Нерпы на Монероне
15 из 15

В скором времени похожие путешествия на катамаране можно будет совершить еще по двум маршрутам: из Корсакова через озеро Буссе к маяку Анива и из Корсакова к мысу Крильон, рассказали в Минтуризма Сахалинской области.

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов
 
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