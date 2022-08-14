Рай на краю света. Зачем ехать на сахалинский остров Монерон

© Фото предоставлено Туристско-информационным центром Сахалинской области / Сергей Семенов

Продажа билетов на первый туристический рейс из Невельска на остров Монерон на катамаране "МСС Авангард" открыта, подтверждают в министерстве туризма Сахалинской области.

Путешествие займет целый день, дорога в один конец — около трех часов.