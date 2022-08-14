Рай на краю света. Зачем ехать на сахалинский остров Монерон

На Сахалине началась продажа билетов на катамаран до острова Монерон
Продажа билетов на первый туристический рейс из Невельска на остров Монерон на катамаране "МСС Авангард" открыта, подтверждают в министерстве туризма Сахалинской области.
Путешествие займет целый день, дорога в один конец — около трех часов.
Продажа билетов на первый туристический рейс из Невельска на остров Монерон на катамаране "МСС Авангард" открыта, подтверждают в министерстве туризма Сахалинской области.
Путешествие займет целый день, дорога в один конец — около трех часов.
Монерон — остров в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. Тут расположен первый в РФ морской природный парк с одноименным названием.
Монерон — остров в Татарском проливе в 43 километрах от юго-западного побережья Сахалина. Тут расположен первый в РФ морской природный парк с одноименным названием.
В 1905—1945 годах архипелаг был известен под названием Кайбато и входил в состав японского губернаторства Карафуто.
В 1905—1945 годах архипелаг был известен под названием Кайбато и входил в состав японского губернаторства Карафуто.
Сейчас постоянных жителей на острове нет, но с 2008 года часть года тут работает туристический комплекс, приезжает до тысячи путешественников в год. Теперь их число может увеличиться.
Сейчас постоянных жителей на острове нет, но с 2008 года часть года тут работает туристический комплекс, приезжает до тысячи путешественников в год. Теперь их число может увеличиться.
Для всех пассажиров запланирована обзорная экскурсия на катамаране.
На судне будет работать бар — там можно купить безалкогольные напитки и закуски, перекусить. Еще из удобств на борту — Wi-Fi, розетки для зарядки телефонов и туалеты.
Для всех пассажиров запланирована обзорная экскурсия на катамаране.
На судне будет работать бар — там можно купить безалкогольные напитки и закуски, перекусить. Еще из удобств на борту — Wi-Fi, розетки для зарядки телефонов и туалеты.
Билеты на катамаран для гостей региона стоят 12 тысяч рублей, для жителей Сахалинской области — восемь тысяч рублей. Детям от семи до 11 лет — скидка 50 процентов.
Билеты на катамаран для гостей региона стоят 12 тысяч рублей, для жителей Сахалинской области — восемь тысяч рублей. Детям от семи до 11 лет — скидка 50 процентов.
Сойти на берег можно, оплатив экологический взнос в 570 рублей.
Сойти на берег можно, оплатив экологический взнос в 570 рублей.
На острове туристы проведут четыре часа. За это время они увидят вулканические и горные ландшафты, альпийские луга и посетят самую известную древнюю достопримечательность острова — святилище.
На острове туристы проведут четыре часа. За это время они увидят вулканические и горные ландшафты, альпийские луга и посетят самую известную древнюю достопримечательность острова — святилище.
На морской экскурсии гостям покажут красивые гроты с разноцветными стенами и прозрачной водой.
На морской экскурсии гостям покажут красивые гроты с разноцветными стенами и прозрачной водой.
"Это место — райский уголок с субтропическим разнообразием флоры и фауны. Нереально прозрачная вода — дно видно на глубине в 30-40 метров", — рассказали РИА Новости авторы портала GoSakhalin.
"Это место — райский уголок с субтропическим разнообразием флоры и фауны. Нереально прозрачная вода — дно видно на глубине в 30-40 метров", — рассказали РИА Новости авторы портала GoSakhalin.
"На острове дикая природа — в чистом виде: лежбища нерп и сивучей, птичьи базары. Агаты — прямо под ногами", — добавляют в Туристско-информационном центре.
"На острове дикая природа — в чистом виде: лежбища нерп и сивучей, птичьи базары. Агаты — прямо под ногами", — добавляют в Туристско-информационном центре.
Скалы Монерона известны птичьими базарами. Тут —бакланы, орланы, сапсаны, кайры.
А еще остров — единственное место гнездования тупика-носорога в России.
Скалы Монерона известны птичьими базарами. Тут —бакланы, орланы, сапсаны, кайры.
А еще остров — единственное место гнездования тупика-носорога в России.
Большая часть территории — луга с двухметровой травой и лозой дикого винограда. Кустарники тоже встречаются, а на склонах сопок есть заросли бамбука. В горах — рощи из пихт и елей.
На острове площадью всего в 16 квадратных километров можно увидеть 37 видов редких растений.
Большая часть территории — луга с двухметровой травой и лозой дикого винограда. Кустарники тоже встречаются, а на склонах сопок есть заросли бамбука. В горах — рощи из пихт и елей.
На острове площадью всего в 16 квадратных километров можно увидеть 37 видов редких растений.
Теплое Цусимское течение позволяет существовать в прибрежных водах острова субтропическим видам моллюсков — например, галиотисам, еще — редкоиглым морским ежам, трепангам и морским звездам. Здесь обязательно нужно побывать дайверам.
Теплое Цусимское течение позволяет существовать в прибрежных водах острова субтропическим видам моллюсков — например, галиотисам, еще — редкоиглым морским ежам, трепангам и морским звездам. Здесь обязательно нужно побывать дайверам.
В скором времени похожие путешествия на катамаране можно будет совершить еще по двум маршрутам: из Корсакова через озеро Буссе к маяку Анива и из Корсакова к мысу Крильон, рассказали в Минтуризма Сахалинской области.
В скором времени похожие путешествия на катамаране можно будет совершить еще по двум маршрутам: из Корсакова через озеро Буссе к маяку Анива и из Корсакова к мысу Крильон, рассказали в Минтуризма Сахалинской области.