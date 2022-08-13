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Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск - РИА Новости, 13.08.2022
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Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск
Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск - РИА Новости, 13.08.2022
Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск
Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск в субботу, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T08:50
2022-08-13T08:57
в мире
черноморск
украина
турция
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АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск в субботу, сообщило министерство национальной обороны Турции."Судно "FULMAR S" под флагом Барбадоса перевозит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун. Из Черноморска в Текирдаг вышло также судно "THOE" под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника", - сообщило военное ведомство.Уточняется, что в субботу на Украину отправится судно для погрузки зерна.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html
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в мире, черноморск, украина, турция
В мире, Черноморск, Украина, Турция
08:50 13.08.2022 (обновлено: 08:57 13.08.2022)
 
Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск

Минобороны Турции: два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСухогруз с украинским зерном
Сухогруз с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз с украинским зерном. Архивное фото
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АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск в субботу, сообщило министерство национальной обороны Турции.
"Судно "FULMAR S" под флагом Барбадоса перевозит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун. Из Черноморска в Текирдаг вышло также судно "THOE" под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника", - сообщило военное ведомство.
Уточняется, что в субботу на Украину отправится судно для погрузки зерна.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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