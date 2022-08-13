https://ria.ru/20220813/sukhogruzy-1809331397.html

Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск

Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск - РИА Новости, 13.08.2022

Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск

Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск в субботу, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T08:50

2022-08-13T08:50

2022-08-13T08:57

в мире

черноморск

украина

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg

АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Два сухогруза с украинской сельхозпродукцией покинули порт Черноморск в субботу, сообщило министерство национальной обороны Турции."Судно "FULMAR S" под флагом Барбадоса перевозит 12 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в Искендерун. Из Черноморска в Текирдаг вышло также судно "THOE" под флагом Маршалловых островов с 3 тысячами тонн семян подсолнечника", - сообщило военное ведомство.Уточняется, что в субботу на Украину отправится судно для погрузки зерна.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220809/zerno-1808386332.html

черноморск

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, черноморск, украина, турция