https://ria.ru/20220813/sputnik-1809320560.html
Гинцбург: вакцина от "дельты" и "омикрона" создана на основе "Спутника V"
Гинцбург: вакцина от "дельты" и "омикрона" создана на основе "Спутника V" - РИА Новости, 13.08.2022
Гинцбург: вакцина от "дельты" и "омикрона" создана на основе "Спутника V"
В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T03:20
2022-08-13T03:20
2022-08-13T05:25
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
общество
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
россия
александр гинцбург
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.Вакцина, как пояснил он, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.Он отметил, что если проводить клинические исследования по действующему законодательству, то они займут до полугода, а к тому моменту уже может быть вариант не ВА.5, а ВА.25 или какой-то другой штамм."Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца", - подчеркнул Гинцбург.Как сообщил ранее замдиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов, некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано.Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".
https://ria.ru/20220813/vaktsiny-1809311510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омикрон-штамм коронавируса, общество, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, россия, александр гинцбург
Распространение коронавируса, Омикрон-штамм коронавируса, Общество, Вакцина "Спутник V", Вакцинация россиян от COVID-19, Россия, Александр Гинцбург
03:20 13.08.2022 (обновлено: 05:25 13.08.2022)
Гинцбург: вакцина от "дельты" и "омикрона" создана на основе "Спутника V"
Гинцбург заявил о создании вакцины от "дельты" и "омикрона" на основе "Спутника V"
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В центре Гамалеи разработана вакцина, которая будет защищать от новых вариантов "омикрона", она создана на той же платформе, что и "Спутник V", сообщил РИА Новости директор НИЦ Александр Гинцбург.
Вакцина, как пояснил он, содержит последовательность из "дельты" и "омикрона", предположительно, она должна хорошо защищать как от этих штаммов, так и от варианта ВА.5.
"Эта вакцина создана на той же платформе, что и "Спутник", она так и будет называться, изменится лишь антигенный состав. Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что если проводить клинические исследования по действующему законодательству, то они займут до полугода, а к тому моменту уже может быть вариант не ВА.5, а ВА.25 или какой-то другой штамм.
"Нам представляется, надо делать по правилам тем, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа, где процедура занимает три месяца", - подчеркнул Гинцбург.
Как сообщил ранее замдиректора по экспертизе лекарственных средств Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России, профессор Вадим Меркулов, некоторые данные говорят о том, что вируснейтрализующая активность сывороток вакцинированных российскими вакцинами против вариантов "омикрона" ВА.1-ВА.5 снижены, однако полностью снижение эффективности не доказано.
Вакцинацию от коронавируса проводят во всех регионах России. Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V". Также в стране созданы препараты "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона-Н", "Конвасэл" и вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак-М".