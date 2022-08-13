https://ria.ru/20220813/sanktsii-1809430981.html

Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций

Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 14.08.2022

Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций

Введя антироссийские санкции, Европа ударила по себе самой, заявил колумнист французского издания AgoraVox Кальман Шнур. РИА Новости, 14.08.2022

2022-08-13T22:20

2022-08-13T22:20

2022-08-14T06:14

в мире

брюно ле мэр

урсула фон дер ляйен

франция

европа

еврокомиссия

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Введя антироссийские санкции, Европа ударила по себе самой, заявил колумнист французского издания AgoraVox Кальман Шнур.Публицист привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, сделанное 1 марта этого года. Чиновник тогда утверждал, что антироссийские санкции "до ужаса" эффективны и пообещал вести тотальную экономическую войну с Москвой.Шнур обратил внимание, что с того момента курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра, спустя неделю с начала российской спецоперации на Украине, он существенно ослаб к мировым валютам — если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В июне же курс рубля вырос до 1,8 евроцента (около 56 рублей за евро. — Прим. Ред.).Произошло такое укрепление после того, как Москва перешла на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос."Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!" — пояснил Шнур.Евро же теперь практически сравнялся с долларом. Этот факт особенно возмутил колумниста, тот обозвал французские и европейские власти дилетантами, неудачниками и невеждами."Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?" — написал автор.Он назвал слабым утешением то, что Франция "катится в пропасть" вместе со всем Евросоюзом. Шнур раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.Не обошел стороной колумнист и Британию. Экс-премьера Бориса Джонсона он обвинил в попытке любой ценой перекрыть в инфополе обсуждение последствий Брексита и слепому следованию в фарватере американской внешней политики.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>

https://ria.ru/20220813/finlyandiya-1809397515.html

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html

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в мире, брюно ле мэр, урсула фон дер ляйен, франция, европа, еврокомиссия, россия