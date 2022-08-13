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Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 14.08.2022
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Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций
Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 14.08.2022
Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций
Введя антироссийские санкции, Европа ударила по себе самой, заявил колумнист французского издания AgoraVox Кальман Шнур. РИА Новости, 14.08.2022
2022-08-13T22:20
2022-08-14T06:14
в мире
брюно ле мэр
урсула фон дер ляйен
франция
европа
еврокомиссия
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Введя антироссийские санкции, Европа ударила по себе самой, заявил колумнист французского издания AgoraVox Кальман Шнур.Публицист привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, сделанное 1 марта этого года. Чиновник тогда утверждал, что антироссийские санкции "до ужаса" эффективны и пообещал вести тотальную экономическую войну с Москвой.Шнур обратил внимание, что с того момента курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра, спустя неделю с начала российской спецоперации на Украине, он существенно ослаб к мировым валютам — если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В июне же курс рубля вырос до 1,8 евроцента (около 56 рублей за евро. — Прим. Ред.).Произошло такое укрепление после того, как Москва перешла на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос."Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!" — пояснил Шнур.Евро же теперь практически сравнялся с долларом. Этот факт особенно возмутил колумниста, тот обозвал французские и европейские власти дилетантами, неудачниками и невеждами."Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?" — написал автор.Он назвал слабым утешением то, что Франция "катится в пропасть" вместе со всем Евросоюзом. Шнур раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.Не обошел стороной колумнист и Британию. Экс-премьера Бориса Джонсона он обвинил в попытке любой ценой перекрыть в инфополе обсуждение последствий Брексита и слепому следованию в фарватере американской внешней политики.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.Полную версию материала читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220813/finlyandiya-1809397515.html
https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790726264.html
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в мире, брюно ле мэр, урсула фон дер ляйен, франция, европа, еврокомиссия, россия
В мире, Брюно Ле Мэр, Урсула фон дер Ляйен, Франция, Европа, Еврокомиссия, Россия
22:20 13.08.2022 (обновлено: 06:14 14.08.2022)
 
Во Франции признали полную неэффективность антироссийских санкций

AgoraVox: санкции против России навредили самой Европе

© Depositphotos / AndreyKrПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Depositphotos / AndreyKr
Париж. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Введя антироссийские санкции, Европа ударила по себе самой, заявил колумнист французского издания AgoraVox Кальман Шнур.
Публицист привел заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, сделанное 1 марта этого года. Чиновник тогда утверждал, что антироссийские санкции "до ужаса" эффективны и пообещал вести тотальную экономическую войну с Москвой.
Шнур обратил внимание, что с того момента курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра, спустя неделю с начала российской спецоперации на Украине, он существенно ослаб к мировым валютам — если в феврале за него давали 1,2 евроцента, то в начале марта — 0,61. В июне же курс рубля вырос до 1,8 евроцента (около 56 рублей за евро. — Прим. Ред.).
Произошло такое укрепление после того, как Москва перешла на рубли в расчетах за газ с недружественными странами. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос.
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"Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!" — пояснил Шнур.
Евро же теперь практически сравнялся с долларом. Этот факт особенно возмутил колумниста, тот обозвал французские и европейские власти дилетантами, неудачниками и невеждами.
"Мы уже дожили до того, что выражение "голодные бунты" касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?" — написал автор.
Он назвал слабым утешением то, что Франция "катится в пропасть" вместе со всем Евросоюзом. Шнур раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.
Не обошел стороной колумнист и Британию. Экс-премьера Бориса Джонсона он обвинил в попытке любой ценой перекрыть в инфополе обсуждение последствий Брексита и слепому следованию в фарватере американской внешней политики.
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Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
Полную версию материала читайте на ИноСМИ>>>
 
В миреБрюно Ле МэрУрсула фон дер ЛяйенФранцияЕвропаЕврокомиссияРоссия
 
 
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