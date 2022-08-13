https://ria.ru/20220813/med-1809320245.html

Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму

Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму - РИА Новости, 13.08.2022

Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму

Консервирование овощей с помощью соли превращает их в достаточно вредный продукт, считает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T02:10

2022-08-13T02:10

2022-08-13T03:50

общество

здоровье - общество

михаил гинзбург

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Консервирование овощей с помощью соли превращает их в достаточно вредный продукт, считает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он назвал способ сохранить собранные летом плоды до зимы, не испортив их состав.Свежие овощи, выращенные на загородном участке, обладают множеством полезных для организма свойств. Однако их заготовка на зиму зачастую приводит к появлению продуктов, способных отрицательно повлиять на продолжительность жизни, предупредил Гинзбург. В первую очередь это связано с использованием соли в качестве консерванта, пояснил он.По словам диетолога, исключением из правил можно считать квашеную капусту и огурцы бочкового посола, поскольку в процессе их приготовления состав овощей обогащается чем-то полезным."Исключение, может быть, составляет сквашивание капусты или бочковой посол огурцов, потому что при этом появляются у продукта и полезные свойства, связанные с бифидо- и лактобактериями", – уточнил Гинзбург.Однако из-за повышенного содержания хлорида натрия даже эти блюда нельзя назвать полезными. Продукты здорового питания не возникают в результате консервирования с помощью соли, уверен диетолог."Если мы надеемся получить более полезный продукт в результате, то мы ошибаемся. Если мы надеемся сохранить полезные свойства исходного продукта, мы тоже отчасти заблуждаемся", – добавил Гинзбург.Оптимальный способ заготовки овощей на зиму – заморозка, полагает он."Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае хотя бы ничего вредного не появляется в составе итогового продукта", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20220810/shtraf-1808115070.html

https://rsport.ria.ru/20220810/griby-1808704326.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

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