Рейтинг@Mail.ru
Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму - РИА Новости, 13.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220813/med-1809320245.html
Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму
Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму - РИА Новости, 13.08.2022
Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму
Консервирование овощей с помощью соли превращает их в достаточно вредный продукт, считает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио... РИА Новости, 13.08.2022
2022-08-13T02:10
2022-08-13T03:50
общество
здоровье - общество
михаил гинзбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790430513_0:30:1920:1110_1920x0_80_0_0_f9f751e8ff8ed6a6c50d57f853429ac9.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Консервирование овощей с помощью соли превращает их в достаточно вредный продукт, считает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он назвал способ сохранить собранные летом плоды до зимы, не испортив их состав.Свежие овощи, выращенные на загородном участке, обладают множеством полезных для организма свойств. Однако их заготовка на зиму зачастую приводит к появлению продуктов, способных отрицательно повлиять на продолжительность жизни, предупредил Гинзбург. В первую очередь это связано с использованием соли в качестве консерванта, пояснил он.По словам диетолога, исключением из правил можно считать квашеную капусту и огурцы бочкового посола, поскольку в процессе их приготовления состав овощей обогащается чем-то полезным."Исключение, может быть, составляет сквашивание капусты или бочковой посол огурцов, потому что при этом появляются у продукта и полезные свойства, связанные с бифидо- и лактобактериями", – уточнил Гинзбург.Однако из-за повышенного содержания хлорида натрия даже эти блюда нельзя назвать полезными. Продукты здорового питания не возникают в результате консервирования с помощью соли, уверен диетолог."Если мы надеемся получить более полезный продукт в результате, то мы ошибаемся. Если мы надеемся сохранить полезные свойства исходного продукта, мы тоже отчасти заблуждаемся", – добавил Гинзбург.Оптимальный способ заготовки овощей на зиму – заморозка, полагает он."Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае хотя бы ничего вредного не появляется в составе итогового продукта", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
https://realty.ria.ru/20220810/shtraf-1808115070.html
https://rsport.ria.ru/20220810/griby-1808704326.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790430513_85:0:1836:1313_1920x0_80_0_0_48f3016a087cbfd865855653580da6bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил гинзбург
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Гинзбург
02:10 13.08.2022 (обновлено: 03:50 13.08.2022)
 
Диетолог назвал лучший способ заготовки овощей на зиму

Диетолог Гинзбург назвал лучшим способом заготовки овощей на зиму их замораживание

© Pixabay / congerdesignОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© Pixabay / congerdesign
Овощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Консервирование овощей с помощью соли превращает их в достаточно вредный продукт, считает доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. В интервью радио Sputnik он назвал способ сохранить собранные летом плоды до зимы, не испортив их состав.
Свежие овощи, выращенные на загородном участке, обладают множеством полезных для организма свойств. Однако их заготовка на зиму зачастую приводит к появлению продуктов, способных отрицательно повлиять на продолжительность жизни, предупредил Гинзбург. В первую очередь это связано с использованием соли в качестве консерванта, пояснил он.
"Избыток соли в консервированном продукте – это проблема. Это отрицательным образом влияет на продолжительность жизни, поскольку способствует развитию гипертонической болезни", – сказал Гинзбург.
По словам диетолога, исключением из правил можно считать квашеную капусту и огурцы бочкового посола, поскольку в процессе их приготовления состав овощей обогащается чем-то полезным.
"Исключение, может быть, составляет сквашивание капусты или бочковой посол огурцов, потому что при этом появляются у продукта и полезные свойства, связанные с бифидо- и лактобактериями", – уточнил Гинзбург.
Заготовка перцев - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 03:00
Юрист напомнил о штрафах за хранение консервации в подвале многоэтажки
Однако из-за повышенного содержания хлорида натрия даже эти блюда нельзя назвать полезными. Продукты здорового питания не возникают в результате консервирования с помощью соли, уверен диетолог.
"Если мы надеемся получить более полезный продукт в результате, то мы ошибаемся. Если мы надеемся сохранить полезные свойства исходного продукта, мы тоже отчасти заблуждаемся", – добавил Гинзбург.
Оптимальный способ заготовки овощей на зиму – заморозка, полагает он.
"Лучше не консервировать летние овощи, а замораживать. В этом случае хотя бы ничего вредного не появляется в составе итогового продукта", – посоветовал Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.
Грибы - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 19:09ЗОЖ
Диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил Гинзбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала