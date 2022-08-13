https://ria.ru/20220813/armi-1809367003.html

Глава Минобороны Казахстана выступил на открытии АрМИ-2022

Глава Минобороны Казахстана выступил на открытии АрМИ-2022 - РИА Новости, 13.08.2022

Глава Минобороны Казахстана выступил на открытии АрМИ-2022

Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал официальный старт Армейским международным играм (АрМИ-2022) на территории республики и... РИА Новости, 13.08.2022

2022-08-13T13:39

2022-08-13T13:39

2022-08-13T13:39

безопасность

казахстан

россия

азербайджан

армейские международные игры — 2022 (арми-2022)

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НУР-СУЛТАН, 13 авг – РИА Новости. Министр обороны Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал официальный старт Армейским международным играм (АрМИ-2022) на территории республики и заявил, что игры стали новой и совершенной формой взаимодействия армий разных государств, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.Глава минобороны, обращаясь к участникам международных игр, отметил важную роль состязаний в совершенствовании боевой подготовки и мастерства военнослужащих."Военные игры стали новым символом сотрудничества, залогом мира и солидарности, поистине превратились в новую и совершенную форму взаимодействия армий различных государств, повышения уровня боеспособности, профессионализма вооруженных сил стран-участниц", - цитирует пресс-служба Жаксылыкова.В торжественной церемонии открытия АрМИ-2022, состоявшейся в Национальном университете обороны, приняли участие представители вооруженных сил России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Зимбабве, Казахстана, Китая, Киргизии, Мали, Таджикистана и Узбекистана.В этом году на территории республики проводятся три конкурса: "Мастера артиллерийского огня", "Меридиан" и "Тактический стрелок". Последние два Казахстан принимает впервые."Всего в трех конкурсах страны-участницы выставили 26 команд. Соревнования минометных расчетов развернутся на учебном полигоне в Гвардейском гарнизоне Жамбылской области. В городе Щучинске Акмолинской области на полигоне "Амандык" пройдет конкурс военных топографов. На базе учебного центра "Спасск" Карагандинской области состоятся состязания армейских стрелков", - пояснили в ведомстве.Армейские международные игры в этом году проходят на территории 12 государств с 13 по 27 августа. Более 5 тысяч военнослужащих из 37 стран будут соревноваться в 34 конкурсах по полевой, воздушной и морской выучке.Армейские международные игры – ежегодные международные комплексные соревнования подразделений и команд вооруженных сил государств-участников, в ходе которых проводятся международные конкурсы по военно-прикладным видам состязаний среди военнослужащих. Все элементы конкурсов игр взяты из практики применения войск в современных крупных вооруженных конфликтах и локальных войнах. Армейские международные игры привязаны не к системе гражданского спорта, а к жизни вооруженных сил, как к их быту, так и к полевым выходам и учениям.Организатором АрМИ является министерство обороны Российской Федерации.

https://ria.ru/20220813/armi-1809357551.html

https://ria.ru/20220813/kitay-1809328170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, казахстан, россия, азербайджан, армейские международные игры — 2022 (арми-2022)