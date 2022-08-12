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ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год - РИА Новости, 12.08.2022
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ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год
ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год - РИА Новости, 12.08.2022
ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год
Банк России планирует снизить годовую инфляцию до четырех процентов в 2024 году при помощи регулирования ключевой ставки, говорится в докладе ЦБ об основных... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:36
2022-08-12T14:21
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России планирует снизить годовую инфляцию до четырех процентов в 2024 году при помощи регулирования ключевой ставки, говорится в докладе ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.При этом в ЦБ признали, что не могут при помощи инструментов кредитно-денежной политики влиять на некоторые из этих факторов.Отмечается, что ключевая ставка может в полной мере влиять на динамику цен, но не сразу, а со временем, для этого требуется от трех до шести кварталов. При этом с учетом необходимости структурной перестройки экономики снижение инфляции до целевого уровня займет более полутора лет и завершится в 2024 году.Банк России планирует поддерживать инфляцию в районе четырех процентов не временно, а постоянно, чтобы граждане и бизнес могли это учитывать в принятии решений. При этом возможны "небольшие естественные колебания".Как сообщило накануне Минэкономразвития в обзоре "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01 процента. По прогнозам ЦБ, в 2022-м она может составить 12 — 15 процентов.Регулятор 22 июля снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
12:36 12.08.2022 (обновлено: 14:21 12.08.2022)
 
ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год

ЦБ будет устанавливать ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию до четырех процентов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России планирует снизить годовую инфляцию до четырех процентов в 2024 году при помощи регулирования ключевой ставки, говорится в докладе ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.

"Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию к четырем процентам в 2024 году и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем. Плавная траектория возвращения годовой инфляции к цели — выбор Банка России с учетом масштаба и природы факторов, воздействующих на экономику и цены", — сказано в документе.

При этом в ЦБ признали, что не могут при помощи инструментов кредитно-денежной политики влиять на некоторые из этих факторов.
Отмечается, что ключевая ставка может в полной мере влиять на динамику цен, но не сразу, а со временем, для этого требуется от трех до шести кварталов. При этом с учетом необходимости структурной перестройки экономики снижение инфляции до целевого уровня займет более полутора лет и завершится в 2024 году.
Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 18:58
Глава ВТБ ждет снижения ключевой ставки до семи процентов к концу года
Банк России планирует поддерживать инфляцию в районе четырех процентов не временно, а постоянно, чтобы граждане и бизнес могли это учитывать в принятии решений. При этом возможны "небольшие естественные колебания".
"В период структурной трансформации экономики масштаб таких колебаний увеличивается, поскольку происходит значительная подстройка цен к резко изменившимся условиям", — уточнили в ЦБ.
Как сообщило накануне Минэкономразвития в обзоре "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01 процента. По прогнозам ЦБ, в 2022-м она может составить 12 — 15 процентов.
Регулятор 22 июля снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 13:33В России
Банк России снизил ключевую ставку до 8 процентов годовых
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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