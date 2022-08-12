12:36 12.08.2022 (обновлено: 14:21 12.08.2022)
ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год
ЦБ будет устанавливать ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию до четырех процентов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России планирует снизить годовую инфляцию до четырех процентов в 2024 году при помощи регулирования ключевой ставки, говорится в докладе ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.
"Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы снизить годовую инфляцию к четырем процентам в 2024 году и удерживать ее на этом уровне в дальнейшем. Плавная траектория возвращения годовой инфляции к цели — выбор Банка России с учетом масштаба и природы факторов, воздействующих на экономику и цены", — сказано в документе.
При этом в ЦБ признали, что не могут при помощи инструментов кредитно-денежной политики влиять на некоторые из этих факторов.
Отмечается, что ключевая ставка может в полной мере влиять на динамику цен, но не сразу, а со временем, для этого требуется от трех до шести кварталов. При этом с учетом необходимости структурной перестройки экономики снижение инфляции до целевого уровня займет более полутора лет и завершится в 2024 году.
Банк России планирует поддерживать инфляцию в районе четырех процентов не временно, а постоянно, чтобы граждане и бизнес могли это учитывать в принятии решений. При этом возможны "небольшие естественные колебания".
"В период структурной трансформации экономики масштаб таких колебаний увеличивается, поскольку происходит значительная подстройка цен к резко изменившимся условиям", — уточнили в ЦБ.
Как сообщило накануне Минэкономразвития в обзоре "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01 процента. По прогнозам ЦБ, в 2022-м она может составить 12 — 15 процентов.
Регулятор 22 июля снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых.