https://ria.ru/20220812/stavka-1809116294.html

ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год

ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год - РИА Новости, 12.08.2022

ЦБ будет регулировать ставку, чтобы добиться снижения инфляции до 4% в год

Банк России планирует снизить годовую инфляцию до четырех процентов в 2024 году при помощи регулирования ключевой ставки, говорится в докладе ЦБ об основных... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:36

2022-08-12T12:36

2022-08-12T14:21

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Банк России планирует снизить годовую инфляцию до четырех процентов в 2024 году при помощи регулирования ключевой ставки, говорится в докладе ЦБ об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы.При этом в ЦБ признали, что не могут при помощи инструментов кредитно-денежной политики влиять на некоторые из этих факторов.Отмечается, что ключевая ставка может в полной мере влиять на динамику цен, но не сразу, а со временем, для этого требуется от трех до шести кварталов. При этом с учетом необходимости структурной перестройки экономики снижение инфляции до целевого уровня займет более полутора лет и завершится в 2024 году.Банк России планирует поддерживать инфляцию в районе четырех процентов не временно, а постоянно, чтобы граждане и бизнес могли это учитывать в принятии решений. При этом возможны "небольшие естественные колебания".Как сообщило накануне Минэкономразвития в обзоре "О текущей ценовой ситуации", инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01 процента. По прогнозам ЦБ, в 2022-м она может составить 12 — 15 процентов.Регулятор 22 июля снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых.

https://ria.ru/20220801/stavka-1806515899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/klyuchevaya-stavka-1804241417.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия