https://ria.ru/20220722/inflyatsiya-1804246114.html
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года
Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 12 – 15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 12 – 15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по годовой инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%, ожидания по годовой инфляции в 2024 году также остались прежними - на уровне 4%.Ранее регулятор прогнозировал, что инфляция по итогам 2022 года составит 14-17%.Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 8% годовых.
https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803890057.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:44 22.07.2022 (обновлено: 13:46 22.07.2022)
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 12-15 процентов