https://ria.ru/20220722/inflyatsiya-1804246114.html

ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года

ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года - РИА Новости, 22.07.2022

ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года

Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 12 – 15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:44

2022-07-22T13:44

2022-07-22T13:46

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 12 – 15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по годовой инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%, ожидания по годовой инфляции в 2024 году также остались прежними - на уровне 4%.Ранее регулятор прогнозировал, что инфляция по итогам 2022 года составит 14-17%.Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 8% годовых.

https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803890057.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)