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ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года - РИА Новости, 22.07.2022
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ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года
Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 12 – 15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:44
2022-07-22T13:46
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 12 – 15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.Прогноз по годовой инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%, ожидания по годовой инфляции в 2024 году также остались прежними - на уровне 4%.Ранее регулятор прогнозировал, что инфляция по итогам 2022 года составит 14-17%.Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 8% годовых.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
13:44 22.07.2022 (обновлено: 13:46 22.07.2022)
 
ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года

ЦБ понизил прогноз инфляции по итогам 2022 года до 12-15 процентов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Банк России прогнозирует, что инфляция по итогам 2022 года составит 12 – 15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Прогноз по годовой инфляции на 2023 год сохранен на уровне 5-7%, ожидания по годовой инфляции в 2024 году также остались прежними - на уровне 4%.
Ранее регулятор прогнозировал, что инфляция по итогам 2022 года составит 14-17%.
Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта - до 8% годовых.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 20:04
В России замедлилась годовая инфляция
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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