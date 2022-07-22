https://ria.ru/20220722/stavka-1804242287.html
ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых
ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых - РИА Новости, 22.07.2022
ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых
Центральный банк сообщил о новом снижении ключевой ставки — с 9,5 до восьми процентов годовых, сокращение оказалось более существенным, чем ожидали многие... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T13:32
2022-07-22T13:32
2022-07-22T14:11
экономика
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Центральный банк сообщил о новом снижении ключевой ставки — с 9,5 до восьми процентов годовых, сокращение оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты.Отмечается, что далее ЦБ будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентного пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил снизить показатель до 14 процентов, а в конце мая и июне его понизили до 11 и 9,5 процента годовых соответственно.Перед сегодняшним заседанием Совета директоров ЦБ большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что на фоне сохранения дефляционного тренда и значительного уменьшения инфляционных ожиданий регулятор снизит ключевую ставку до 8,5 процента. При этом некоторые эксперты допускали, что возможны более аккуратные шаги в 0,5-0,75 процентного пункта, если ЦБ посчитает инфляционные риски для экономики слишком высокими.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.
https://ria.ru/20220722/inflyatsiya-1804246114.html
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экономика
13:32 22.07.2022 (обновлено: 14:11 22.07.2022)
ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых
ЦБ снизил ключевую ставку с 9,5 до восьми процентов годовых
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости.
Центральный банк сообщил
о новом снижении ключевой ставки — с 9,5 до восьми процентов годовых, сокращение оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты.
"Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 базовых пунктов, до восьми процентов годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса", — указано в релизе.
Отмечается, что далее ЦБ
будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.
В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентного пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил снизить показатель до 14 процентов, а в конце мая и июне его понизили до 11 и 9,5 процента годовых соответственно.
Перед сегодняшним заседанием Совета директоров ЦБ большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что на фоне сохранения дефляционного тренда и значительного уменьшения инфляционных ожиданий регулятор снизит ключевую ставку до 8,5 процента. При этом некоторые эксперты допускали, что возможны более аккуратные шаги в 0,5-0,75 процентного пункта, если ЦБ посчитает инфляционные риски для экономики слишком высокими.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.