https://ria.ru/20220722/stavka-1804242287.html

ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых - РИА Новости, 22.07.2022

ЦБ снизил ключевую ставку до восьми процентов годовых

Центральный банк сообщил о новом снижении ключевой ставки — с 9,5 до восьми процентов годовых, сокращение оказалось более существенным, чем ожидали многие... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T13:32

2022-07-22T13:32

2022-07-22T14:11

экономика

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Центральный банк сообщил о новом снижении ключевой ставки — с 9,5 до восьми процентов годовых, сокращение оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты.Отмечается, что далее ЦБ будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии.В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентного пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил снизить показатель до 14 процентов, а в конце мая и июне его понизили до 11 и 9,5 процента годовых соответственно.Перед сегодняшним заседанием Совета директоров ЦБ большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что на фоне сохранения дефляционного тренда и значительного уменьшения инфляционных ожиданий регулятор снизит ключевую ставку до 8,5 процента. При этом некоторые эксперты допускали, что возможны более аккуратные шаги в 0,5-0,75 процентного пункта, если ЦБ посчитает инфляционные риски для экономики слишком высокими.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

https://ria.ru/20220722/inflyatsiya-1804246114.html

https://ria.ru/20220722/tsb-1804244415.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика