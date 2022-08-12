https://ria.ru/20220812/importozameschenie-1809175397.html

Kazan Digital Week сделает акцент на импортозамещении и техносуверенитете

Kazan Digital Week сделает акцент на импортозамещении и техносуверенитете - РИА Новости, 12.08.2022

Kazan Digital Week сделает акцент на импортозамещении и техносуверенитете

Международный форум Kazan Digital Week (KDW), завоевывающий все большую популярность в качестве ежегодной площадки коммуникации разработчиков и пользователей... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:14

2022-08-12T15:14

2022-08-12T15:14

республика татарстан

интервью

технологии

импортозамещение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809176112_0:83:427:323_1920x0_80_0_0_1f2919eb6197563bb8774edbe1028f0e.jpg

Международный форум Kazan Digital Week (KDW), завоевывающий все большую популярность в качестве ежегодной площадки коммуникации разработчиков и пользователей технологий, продуктов и услуг цифровой трансформации, состоится в Казани 21-24 сентября. О том, как идет подготовка к форуму, кто уже заявил о своем участии и какие новшества ждут посетителей, РИА Новости рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.– Kazan Digital Week – это огромный пласт тем. Какие акценты будут сделаны в этом году?– Мы постарались сохранить тематику всех наших направлений, а их на форуме традиционно 10: цифровые технологии государственного и муниципального управления, интеллектуальные транспортные системы, цифровая индустрия 4.0, экосистема финтех, кибербезопасность нового времени, инновации, интегрированные в бизнес, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, культуре, сфере сельского хозяйства.Акцент планируется сделать на объявленном в Татарстане годе цифровизации, в связи с чем особенно актуальна тема цифровых технологий в государственном и муниципальном управлении.Как и в прошлом году, в дни проведения Kazan Digital Week 2022 состоится отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий DigitalSkills. В соревнованиях по 30 компетенциям примут участие более 350 конкурсантов в возрасте от 16 до 49 лет. Ожидали, что из-за санкций количество компетенций и участников уменьшится, но предварительные цифры говорят о том, что интерес к чемпионату сохраняется. Также в рамках форума проводятся вебинары и хакатоны.Мы знаем, что первые в истории высокотехнологичные "Игры будущего" состоятся в феврале 2024 года в Казани. Соревнования пройдут более, чем 15 в высокотехнологичных дисциплинах. Подготовка к играм уже началась, а в этом году в рамках нашего форума будет организован первый этап киберспортивных дисциплин. В отдельном павильоне "Казань Экспо" построят специализированную площадку.– Каких еще новшеств ждать на нынешнем форуме?– В числе новых мероприятий, например, международная конференция "Иванниковские чтения", организованная совместно с Российской академией наук. Она направлена на формирование научного дискуссионного пространства по вопросам совершенствования существующих и выработки новых механизмов обеспечения правового режима цифровых технологий. Конференция проводится Институтом системного программирования имени Иванникова РАН с 2018 года, но в этом году они предложили провести ее в рамках нашего форума.Отдельно хотел бы сказать о конференции Up!Data 2022, которую инициировала компания "Барс Груп". Целью конференции является объединение ведущих IT-компаний для создания единой образовательной площадки, на которую планируется привлечь порядка 1,2 тысячи программистов.Группа компаний Innostage предложила создать межвузовский студенческий центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности, выполняющий роль не только центра ситуационной осведомленности вузов Татарстана, но и платформы по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере информационной безопасности. На нашей площадке в рамках KDW будут созданы рабочие места, и все желающие работать в сфере кибербезопасности смогут попробовать свои силы в борьбе с реальными угрозами на виртуальном полигоне.Кроме того, участники форума смогут посетить специальный полигон для проведения испытаний и демонстрации новых высокотехнологичных продуктов в области интеллектуальных транспортных систем и безопасности дорожного движения. В частности, будет представлена работа экспериментальной системы идентификации транспортных средств на базе интеграции существующих комплексов фотовидеофиксации и RFID-технологий.Сейчас также рассматривается возможность представить "живьем" все действующие в республике беспилотники, это разработки "КАМАЗа", Яндекс-такси, беспилотник для перевозки грузов от министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.– В условиях санкций роль отечественных разработок, в том числе в IТ-сфере, существенно возрастает. В связи с этим у нынешнего форума появились новые задачи?– Конечно, прежде всего, в этом году мы акценты делаем на вопросы импортозамещения, импортоопережения, технологического суверенитета и суверенитета баз данных. Эти четыре темы и раньше были актуальны для Kazan Digital Week, но сейчас они выходят на первый план. Системы хранения кода, системы управления разработкой, системы оценки качества – это все связано с разработкой российского программного обеспечения, это сегодня наиболее актуально.И самое главное: чтобы создать все эти инструменты, должны быть специалисты. Здесь мы, конечно, прежде всего делаем ставку на Иннополис, где сейчас обучаются специалисты, которые будут работать с российским ПО, на российских операционных системах, на отечественном серверном оборудовании.В целом, если говорить о новых задачах форума, мы постараемся интегрировать их в 42 стратегические инициативы социально-экономического развития страны, которые были утверждены правительством РФ еще в октябре 2021 года. Отдельный интерес здесь представляет блок "Технологический рывок", в котором выделены три направления: взлет – от стартапа до IPO, платформа университетского технологического предпринимательства, передовые инженерные школы. Большую роль должна сыграть хорошо выстроенная платформа технологического предпринимательства вместе с создаваемыми передовыми инженерными школами.По передовым инженерным школам заявочная компания уже прошла, четыре заявки от республики одобрены. Это школы, которые создаются Казанским федеральным университетом совместно с "КАМАЗом" по направлению "Беспилотный транспорт, транспорт на альтернативной энергетике, искусственный интеллект и цифровое производство", Университетом Иннополис совместно с "Газпромом" по направлению "Новое поколение ИТ-инженеров для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения", Казанским национальным исследовательским технологическим университетом совместно с компаниями "Газпром", "СИБУР Холдинг", "Аммоний" по направлению "Малотоннажная химия", компанией "Татнефть" совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики на базе Альметьевского государственного нефтяного института.В сфере университетского технологического предпринимательства мы также не стоим на месте. В рамках первой очереди федерального конкурса "Студенческий стартап", где победители получат по 1 миллиону рублей на реализацию инновационных проектов, Татарстан наряду с Москвой и Санкт-Петербургом вошел в тройку лидеров по количеству поданных и одобренных заявок (подано 400, 81 одобрена). В рамках второй очереди республика заняла первое место – подано порядка 360 заявок (итоги будут подведены в конце августа). Также Татарстан претендует на открытие стартап-студии (всего их планируется 15: по две в Москве и Санкт-Петербурге, 11 – в регионах).По статистике, от 25% до 37% студенческих стартапов связаны с IT-технологиями. Поскольку это тема нашего форума, на отдельной площадке KDW будут представлены такие стартапы.– Увеличивается ли число участников форума, расширяется ли география? На какую аудиторию вы рассчитываете в этом году?– В прошлом году в 150 программных мероприятиях форума приняли участие 9,4 тысячи человек, более 3,8 тысячи – очно и 5,5 тысячи – онлайн. Наблюдали за работой форума более 31,3 тысячи человек в 52 странах. Участие в выставке приняли 96 организаций и компаний.В этом году мы ожидаем большего интереса и рассчитываем, что число участников увеличится на несколько тысяч.Если говорить о зарубежных участниках, прежде всего, европейских, сложно рассчитывать на то, что в этом году их будет много. Впрочем, еще до санкций доля европейцев составляла всего 1% от общего количества иностранных участников. По этой причине еще в прошлом году мы решили отказаться от работы с Европой.При этом география Kazan Digital Week расширяется на страны, с которыми мы ранее активно не работали. Это ближнее зарубежье, азиатские страны. Среди участников этого года, например, Турция, ОАЭ, Мьянма, Индонезия, Малайзия. Надеемся, что со временем их станет еще больше.– Сколько участников уже заявилось на выставку в рамках Kazan Digital Week, какие новинки будут представлены?– На сегодняшний день заявились уже 88 экспонентов. Это Иннополис, Сколково, "КАМАЗ", Минцифры Татарстана, Пермский край, Центральный банк России, РосдорНИИ, HeadHunter и другие.В настоящее время 80% площади уже занято, даже с учетом того, что в прошлом году под выставку было отведено 4 тысячи квадратных метров, в этом году – 10 тысяч квадратных метров.Из новинок этого года следует отметить компанию "Казань Телематика", представляющую первую российскую технологию платности в режиме безостановочного потока для комфортного проезда по платным дорогам, банк "Ак Барс" с прототипом решения по приему и передаче цифровых рублей, "БОВ Груп" с сервисом дистанционного мониторинга здоровья, компанию "Витакит", презентующую впервые в РФ аптечный киоск самообслуживания с функцией верификации электронного рецепта. Также будет представлена уникальная российская визуально-аналитическая платформа Cubisio – это эффективная автоматизация обработки данных, виджеты и диаграммы, аналитические графы, карты, редактор онтологий и многое другое.– Для обычного человека большинство тем форума - это своего рода "высокая мода", далекая от повседневной жизни. Могли бы вы привести пару примеров, когда представленные на форуме проекты вошли именно в повседневную жизнь?– Тема, которая хотя бы один раз затрагивает тех, кто получает водительские удостоверения, - это сдача экзаменов. Чтобы исключить коррупционную составляющую при сдаче практического экзамена по вождению, разработан аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме фиксирует ошибки кандидатов в водители. На форуме такой автомобиль, разработанный в Иннополисе, был представлен в прошлом году. Сейчас идет процесс доработки и сертификации. Востребованность большая: только Татарстану нужно около 40 таких транспортных средств. Это решение, эффект от которого все ощутят.Еще один яркий пример - сервис распознавания патологий по рентгеновским изображениям, разработанный также Иннополисом. Данное программное обеспечение стало лидером в эксперименте департамента здравоохранения Москвы и успешно внедряется в государственных и частных медицинских организациях регионов. Распознавание достигает высокого процента. Решение обладает значительным потенциалам масштабирования на федеральном уровне.У нас уже второй год проводятся хакатоны Kazan Digital Legends, цель которых – выявление эффективных решений в области информационных технологий. Зачастую участники таких хакатонов получают на форуме и предложения по работе.– Тема интересная всем – беспилотный транспорт, а если шире интеллектуальные транспортные системы (ИТС). Какие вопросы предстоит обсудить в этом направлении?– В целом направление интеллектуальных транспортных систем в этом году объединяет наибольшее количество различных секций. К примеру, "Росавтодор" проведет заседание рабочей группы по внедрению ИТС в субъектах РФ. В рамках этого направления планируется провести и круглый стол "высокого уровня" с участием наиболее значимых спикеров отрасли, посвященный опыту работы с интеллектуальными транспортными системами по территории России и стран ближнего зарубежья.То есть, тема беспилотников остается одной из главных, обсуждать планируется все и много. Это беспилотные транспортные средства, теоретические основы ИТС, опыт создания платных, а также канатных дорог, системы мониторинга и диспетчеризации, обеспечение безопасности дорожного движения и так далее.К сожалению, из-за санкционных ограничений мы не успели к этому форуму, но мы создаем полигон для тестирования высокоавтоматизированных транспортных систем. По данному проекту республика работает совместно с РосдорНИИ. Целью создания постоянно действующей пилотной зоны на территории Татарстана является формирование научно-методической и нормативно-технической базы для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных систем без присутствия инженера-испытателя.Площадкой для полигона станет территория особой экономической зоны "Алабуга" и прилегающих участков региональной автомобильной дороги общего пользования. Общая длина маршрута составит 9,2 километра. На автомобильных дорогах пилотной зоны будут испытываться все типы и модели высокоавтоматизированных транспортных систем, а также отрабатываться их взаимодействие с дорожно-транспортной инфраструктурой, системами высокоточного позиционирования и цифровой динамической картой дорожного движения.

https://ria.ru/20220810/tatarstan-1808500888.html

https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html

https://ria.ru/20220629/tatarstan-1798929002.html

https://ria.ru/20220617/kazan-1796329532.html

https://ria.ru/20220621/pmef-1797062621.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, технологии, импортозамещение