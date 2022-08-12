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Минниханов встретился с Героями России — участниками операции на Украине - РИА Новости, 12.08.2022
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https://ria.ru/20220812/geroi-1809187972.html
Минниханов встретился с Героями России — участниками операции на Украине
Минниханов встретился с Героями России — участниками операции на Украине - РИА Новости, 12.08.2022
Минниханов встретился с Героями России — участниками операции на Украине
Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу встретился с Героями Российской Федерации, участвовавшими в спецоперации на Украине, Раилем Габдрахмановым и... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:42
2022-08-12T15:43
республика татарстан
общество
рустам минниханов
россия
украина
республика татарстан (татарстан)
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы рф
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КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу встретился с Героями Российской Федерации, участвовавшими в спецоперации на Украине, Раилем Габдрахмановым и Иваном Додосовым, сообщает пресс-служба главы республики.Медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине вручил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Рустам Минниханов поздравил офицеров с боевыми государственными наградами. В ходе беседы Раиль Габдрахманов и Иван Додосов рассказали о службе, а также поделились воспоминаниями об учебе в Казанском танковом училище", - говорится в сообщении.После встречи глава республики опубликовал фото с героями в своем Telegram-канале. "Спасибо, офицеры, за Вашу искреннюю верность Родине! Спасибо родителям, которые воспитали достойных защитников своего Отечества!" - написал Минниханов под снимком.Габдрахманов родился в 1989 году в селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана. В 2010 году окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова, Краснознаменное училище министерства обороны РФ. Служил в войсковых частях в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. С февраля 2022 года участвует в спецоперации на Украине. Возглавляемая капитаном Габдрахмановым танковая рота была задействована при освобождении одного из населенных пунктов, в условиях ожесточенного сопротивления украинских националистов смогла ликвидировать три танка украинских войск и 15 боевиков. При попытке противника вернуть потерянные позиции рота Габдрахманова смогла сдержать наступление и отбить атаку.Додосов родился в 1989 году в селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана. В 2010 год окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова, Краснознаменное училище министерства обороны РФ с золотой медалью. В настоящее время является командиром танкового батальона войсковой части, базирующейся в Ростовской области. Майор Додосов в составе танкового батальона обеспечил прорыв обороны противника стратегически важного населенного пункта Попасная, тем самым обеспечив освобождение части территории ЛНР и продвижение основных сил подразделений, участвующих в операции. В ходе освобождения данного населенного пункта обеспечили продвижение войск на населенный пункт Лисичанск.
https://ria.ru/20220411/kartina-1782962655.html
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общество, рустам минниханов, россия, украина, республика татарстан (татарстан), ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф
Республика Татарстан, Общество, Рустам Минниханов, Россия, Украина, Республика Татарстан (Татарстан), Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы РФ
15:42 12.08.2022 (обновлено: 15:43 12.08.2022)
 
Минниханов встретился с Героями России — участниками операции на Украине

Глава Татарстана Минниханов встретился с Героями России Габдрахмановым и Додосовым

© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкГлава Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу встретился с Героями Российской Федерации, участвовавшими в спецоперации на Украине, Раилем Габдрахмановым и Иваном Додосовым, сообщает пресс-служба главы республики.
Медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине вручил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Рустам Минниханов поздравил офицеров с боевыми государственными наградами. В ходе беседы Раиль Габдрахманов и Иван Додосов рассказали о службе, а также поделились воспоминаниями об учебе в Казанском танковом училище", - говорится в сообщении.
После встречи глава республики опубликовал фото с героями в своем Telegram-канале. "Спасибо, офицеры, за Вашу искреннюю верность Родине! Спасибо родителям, которые воспитали достойных защитников своего Отечества!" - написал Минниханов под снимком.
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Габдрахманов родился в 1989 году в селе Базарные Матаки Алькеевского района Татарстана. В 2010 году окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова, Краснознаменное училище министерства обороны РФ. Служил в войсковых частях в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. С февраля 2022 года участвует в спецоперации на Украине. Возглавляемая капитаном Габдрахмановым танковая рота была задействована при освобождении одного из населенных пунктов, в условиях ожесточенного сопротивления украинских националистов смогла ликвидировать три танка украинских войск и 15 боевиков. При попытке противника вернуть потерянные позиции рота Габдрахманова смогла сдержать наступление и отбить атаку.
Додосов родился в 1989 году в селе Пестрецы Пестречинского района Татарстана. В 2010 год окончил Казанское высшее танковое командное ордена Жукова, Краснознаменное училище министерства обороны РФ с золотой медалью. В настоящее время является командиром танкового батальона войсковой части, базирующейся в Ростовской области. Майор Додосов в составе танкового батальона обеспечил прорыв обороны противника стратегически важного населенного пункта Попасная, тем самым обеспечив освобождение части территории ЛНР и продвижение основных сил подразделений, участвующих в операции. В ходе освобождения данного населенного пункта обеспечили продвижение войск на населенный пункт Лисичанск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Республика ТатарстанОбществоРустам МиннихановРоссияУкраинаРеспублика Татарстан (Татарстан)Ситуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы РФ
 
 
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