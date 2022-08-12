https://ria.ru/20220812/dagestan-1809255314.html

В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами

В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами - РИА Новости, 12.08.2022

В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами

В Докузпаринском районе Дагестана с обрыва сорвался автомобиль с туристами, сообщают в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:23

2022-08-12T18:23

2022-08-12T18:23

туризм

происшествия

авто

хабаровский край

волгоград

московская область (подмосковье)

республика дагестан

авария

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Докузпаринском районе Дагестана с обрыва сорвался автомобиль с туристами, сообщают в пресс-службе МВД республики.Авария произошла на 16 километре автодороги "Усухчай — Куруш" в ночь с 11 на 12 августа. Житель Московской области не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 метров, после чего машина перевернулась."В результате ДТП 39-летний водитель "LADA Largus" от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте, его пассажиры — 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний турист из Хабаровского края с различными травмами доставлены и в больницу", — рассказали в пресс-службе.На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20220811/vertolet-1808895678.html

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Ольга Кабанова

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Ольга Кабанова

происшествия, авто, хабаровский край, волгоград, московская область (подмосковье), республика дагестан, авария, новости - туризм, туризм, туристы