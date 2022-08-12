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В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами - РИА Новости, 12.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220812/dagestan-1809255314.html
В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами
В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами - РИА Новости, 12.08.2022
В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами
В Докузпаринском районе Дагестана с обрыва сорвался автомобиль с туристами, сообщают в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:23
2022-08-12T18:23
туризм
происшествия
авто
хабаровский край
волгоград
московская область (подмосковье)
республика дагестан
авария
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Докузпаринском районе Дагестана с обрыва сорвался автомобиль с туристами, сообщают в пресс-службе МВД республики.Авария произошла на 16 километре автодороги "Усухчай — Куруш" в ночь с 11 на 12 августа. Житель Московской области не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 метров, после чего машина перевернулась."В результате ДТП 39-летний водитель "LADA Largus" от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте, его пассажиры — 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний турист из Хабаровского края с различными травмами доставлены и в больницу", — рассказали в пресс-службе.На данный момент по факту ДТП проводится проверка.
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происшествия, авто, хабаровский край, волгоград, московская область (подмосковье), республика дагестан, авария, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Происшествия, Авто, Хабаровский край, Волгоград, Московская область (Подмосковье), Республика Дагестан, Авария, Новости - Туризм, Туризм, туристы
18:23 12.08.2022
 
В Дагестане с обрыва сорвалась машина с туристами

Автомобиль с туристами сорвался с обрыва в Докузпаринском районе Дагестана

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. В Докузпаринском районе Дагестана с обрыва сорвался автомобиль с туристами, сообщают в пресс-службе МВД республики.
Авария произошла на 16 километре автодороги "Усухчай — Куруш" в ночь с 11 на 12 августа. Житель Московской области не справился с управлением и съехал в обрыв высотой около 100 метров, после чего машина перевернулась.
"В результате ДТП 39-летний водитель "LADA Largus" от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте, его пассажиры — 30-летняя жительница Волгограда и 31-летний турист из Хабаровского края с различными травмами доставлены и в больницу", — рассказали в пресс-службе.
На данный момент по факту ДТП проводится проверка.
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