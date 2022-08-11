https://ria.ru/20220811/zaes-1808909501.html

Киев обстреливает ЗАЭС для отмены инспекции МАГАТЭ, считает политолог

Киев обстреливает ЗАЭС для отмены инспекции МАГАТЭ, считает политолог - РИА Новости, 11.08.2022

Киев обстреливает ЗАЭС для отмены инспекции МАГАТЭ, считает политолог

Киев обстреливает Запорожскую АЭС (ЗАЭС) чтобы не допустить инспекцию МАГАТЭ на станцию, добиваясь передачи объекта под свой контроль, сказал РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:46

2022-08-11T15:46

2022-08-11T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

украина

магатэ

запорожская аэс

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_64f06741e1fdce96e4530cec45f2bf96.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Киев обстреливает Запорожскую АЭС (ЗАЭС) чтобы не допустить инспекцию МАГАТЭ на станцию, добиваясь передачи объекта под свой контроль, сказал РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам, президент Фонда "Новая Евразия" Андрей Кортунов.Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси решил прервать отпуск и планирует принять участие в созываемом Россией заседании СБ ООН по Запорожской АЭС."В США говорили, что для решения проблемы нужно передать Запорожскую АЭС под контроль украинской стороны. ... В случае обсуждения в СБ ООН Украина будет продвигать эту точку зрения", - сказал Кортунов.По его словам, в условиях непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС, направить группу экспертов МАГАТЭ на этот объект и обеспечить их безопасность будет трудно, обстрелы еще больше затрудняют возможность проведения объективного расследования того, что произошло."В свою очередь отсутствие такого расследования, конечно, будет давать возможность украинской стороне продвигать свою версию. Мы знаем, что ответственность, с их точки зрения, должна быть возложена на Российскую Федерацию", - отметил эксперт.Информация о новых обстрелах ЗАЭС "будет дополнительным аргументом для МАГАТЭ чтобы отложить эту миссию на будущее", полагает эксперт.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС. По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://ria.ru/20220811/aes-1808882257.html

https://ria.ru/20220811/delo-1808837488.html

россия

киев

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, магатэ, запорожская аэс, совет безопасности оон, рафаэль гросси, андрей кортунов, энергодар