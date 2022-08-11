https://ria.ru/20220811/vetnam-1808860905.html

Курорты еще одной страны готовы принимать российских туристов

Курорты еще одной страны готовы принимать российских туристов - РИА Новости, 11.08.2022

Курорты еще одной страны готовы принимать российских туристов

Осенью у российских туристов появится еще одна возможность перелетов во Вьетнам с пересадкой в Казахстане, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T15:12

2022-08-11T15:12

2022-08-11T15:12

туризм

туризм

новости - туризм

казахстан

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ассоциация туроператоров россии (атор)

камрань

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Осенью у российских туристов появится еще одна возможность перелетов во Вьетнам с пересадкой в Казахстане, сообщает АТОР.Комитет гражданской авиации Казахстана заявил, что вьетнамская авиакомпания Vietjet Air планирует с конца сентября открыть регулярные рейсы по маршрутам Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алма-Ата с частотой два или три раза в неделю. Воздушные линии будут обслуживать лайнеры Airbus А330."Транзитный поток из России во Вьетнам через Казахстан не будет массовым, но на каждый стыковочный маршрут найдется свой потребитель", — считают в АТОР.В ассоциации добавили, что сейчас российские туроператоры уже предлагают поездки во вьетнамский Нячанг со стыковкой в Узбекистане. Тур на десять ночей стоит от 200 тысяч рублей на двоих. С октября такая же программа планируется и на другой курорт Вьетнама — Фукуок.В ассоциации также подсчитали стоимость перелета во Вьетнам через Казахстан и обратно. Она составит около 50 тысяч рублей на пассажира. Так, билеты из Москвы в Алма-Ату обойдутся как минимум в 15 тысяч рублей, а из Казахстана во Вьетнам — в 36 тысяч рублей. Эксперты считают, что такой вариант может привлечь российских туристов.

https://ria.ru/20220811/kazakhstan-1808795009.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, казахстан, вьетнам, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), камрань