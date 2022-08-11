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Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-11T20:50
2022-08-11T20:50
2022-08-12T00:37
луганская народная республика
донбасс
леонид пасечник
денис пушилин
игорь краснов
россия
донецкая народная республика
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса.В совещании приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы МВД и Минстроя Владимир Колокольцев и Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.При обсуждении рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР."Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством России, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", — отметил Медведев.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808968998.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, денис пушилин, игорь краснов, россия, донецкая народная республика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир колокольцев, сергей кириенко
Луганская Народная Республика, Донбасс, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Игорь Краснов, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Колокольцев, Сергей Кириенко
20:50 11.08.2022 (обновлено: 00:37 12.08.2022)
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Зампред Совбеза России Медведев провел в ЛНР совещание по безопасности