Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220811/medvedev-1809017059.html
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР
Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-11T20:50
2022-08-12T00:37
луганская народная республика
донбасс
леонид пасечник
денис пушилин
игорь краснов
россия
донецкая народная республика
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2856:1606_1920x0_80_0_0_28b88c8d3484da72faf9c8d7459bc666.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса.В совещании приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы МВД и Минстроя Владимир Колокольцев и Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.При обсуждении рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР."Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством России, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", — отметил Медведев.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808968998.html
луганская народная республика
донбасс
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788392169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c69972f7e106caf3eabd07e80ec8c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, денис пушилин, игорь краснов, россия, донецкая народная республика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир колокольцев, сергей кириенко
Луганская Народная Республика, Донбасс, Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Игорь Краснов, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Колокольцев, Сергей Кириенко
20:50 11.08.2022 (обновлено: 00:37 12.08.2022)
 
Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

Зампред Совбеза России Медведев провел в ЛНР совещание по безопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса.

"В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным. По поручению президента России провел совещание, посвященное первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса", — написал он в своем Telegram-канале.

В совещании приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы МВД и Минстроя Владимир Колокольцев и Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
При обсуждении рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.
"Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством России, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", — отметил Медведев.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Автомобиль с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:46Ростовская область
Казаки из Ростовской области передали Донбассу около 200 тонн гумпомощи
 
Луганская Народная РеспубликаДонбассЛеонид ПасечникДенис ПушилинИгорь КрасновРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир КолокольцевСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала