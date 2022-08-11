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Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР - РИА Новости, 12.08.2022

Медведев провел встречу с Пасечником и Пушилиным в ЛНР

Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-11T20:50

2022-08-11T20:50

2022-08-12T00:37

луганская народная республика

донбасс

леонид пасечник

денис пушилин

игорь краснов

россия

донецкая народная республика

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса.В совещании приняли участие генеральный прокурор России Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, главы МВД и Минстроя Владимир Колокольцев и Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.При обсуждении рассматривались также вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР."Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством России, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", — отметил Медведев.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808968998.html

луганская народная республика

донбасс

россия

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донбасс, леонид пасечник, денис пушилин, игорь краснов, россия, донецкая народная республика, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир колокольцев, сергей кириенко