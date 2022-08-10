https://ria.ru/20220810/krym-1808650451.html

Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму

Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022

Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму

Отказов от поездок в Крым после взрывов в Новофедоровке нет, сообщили в министерстве курортов и туризма полуострова. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T16:37

2022-08-10T16:37

2022-08-10T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Отказов от поездок в Крым после взрывов в Новофедоровке нет, сообщили в министерстве курортов и туризма полуострова."По словам руководителей отелей и компаний, предлагающих пакетные туры в Крым, отказов от поездок не наблюдается, также нет отмен от уже проходящего отдыха как в Сакском регионе, так и в других регионах республики", — рассказали в пресс-службе ведомства.Уточняется также, что никто из отдыхающих не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск, бронирование отелей до конца августа в среднем составляет 80 процентов, на сентябрь – 60 процентов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. Туристы не пострадали.

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, россия, республика крым, взрыв, туристы, туризм, курорт, происшествия