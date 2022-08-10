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Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022
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Туризм
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Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму
Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму - РИА Новости, 10.08.2022
Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму
Отказов от поездок в Крым после взрывов в Новофедоровке нет, сообщили в министерстве курортов и туризма полуострова. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T16:37
2022-08-10T16:37
туризм
новости - туризм
россия
республика крым
взрыв
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туризм
курорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Отказов от поездок в Крым после взрывов в Новофедоровке нет, сообщили в министерстве курортов и туризма полуострова."По словам руководителей отелей и компаний, предлагающих пакетные туры в Крым, отказов от поездок не наблюдается, также нет отмен от уже проходящего отдыха как в Сакском регионе, так и в других регионах республики", — рассказали в пресс-службе ведомства.Уточняется также, что никто из отдыхающих не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск, бронирование отелей до конца августа в среднем составляет 80 процентов, на сентябрь – 60 процентов.По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. Туристы не пострадали.
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новости - туризм, россия, республика крым, взрыв, туристы, туризм, курорт, происшествия
16:37 10.08.2022
 
Минкурортов: туристы не собираются отказываться от отдыха в Крыму

Минкурортов: отказов от туристических поездок в Крым после взрывов в Новофедоровке нет

© Фото : отель "Алые Паруса"Пляж отеля "Алые Паруса" в Крыму
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© Фото : отель "Алые Паруса"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости. Отказов от поездок в Крым после взрывов в Новофедоровке нет, сообщили в министерстве курортов и туризма полуострова.
"По словам руководителей отелей и компаний, предлагающих пакетные туры в Крым, отказов от поездок не наблюдается, также нет отмен от уже проходящего отдыха как в Сакском регионе, так и в других регионах республики", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Уточняется также, что никто из отдыхающих не обращался за помощью к туроператорам и не выразил желания прервать отпуск, бронирование отелей до конца августа в среднем составляет 80 процентов, на сентябрь – 60 процентов.
По данным Минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке днем во вторник взорвались боеприпасы, причины устанавливаются. Туристы не пострадали.
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