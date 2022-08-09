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Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022
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Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке
Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022
Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке
На аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:46
2022-08-09T18:37
республика крым
саки (крым)
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны.По информации ведомства, в 15:20 на территории аэродрома Саки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов."По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — сказали в Минобороны.При взрыве никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме повреждений не получила, добавили в ведомстве.Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва. На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что в районе аэродрома ввели пятикилометровую зону оцепления, чтобы исключить ранения местных жителей. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, МЧС следит за возгораниями. Причину взрывов выяснит следственная комиссия, подчеркнул Аксенов.Cоветник главы Крыма Олег Крючков добавил, что из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.Позже стало известно, что в больницу доставили пятерых пострадавших, среди них один ребенок. Как сообщает крымский Минздрав, у четверых оказались порезы от осколков стекла, их уже опустили домой. Одному человеку потребовалась операция по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
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Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму
Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму
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Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
Боеприпасы сдетонировали в районе Крыма. Кадры с места события и комментарий Аксенова
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республика крым, саки (крым), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, видео, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке
Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны.
2022-08-09T16:46
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PT0M14S
16:46 09.08.2022 (обновлено: 18:37 09.08.2022)
 
Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке

Минобороны сообщило о детонации авиационных боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму

© РИА Новости / Перейти в фотобанкДым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Дым от взрыва в крымском поселке Новофедоровка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны.
По информации ведомства, в 15:20 на территории аэродрома Саки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.
"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — сказали в Минобороны.
При взрыве никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме повреждений не получила, добавили в ведомстве.
Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва.
На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что в районе аэродрома ввели пятикилометровую зону оцепления, чтобы исключить ранения местных жителей. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, МЧС следит за возгораниями.
Причину взрывов выяснит следственная комиссия, подчеркнул Аксенов.
Cоветник главы Крыма Олег Крючков добавил, что из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.
Позже стало известно, что в больницу доставили пятерых пострадавших, среди них один ребенок. Как сообщает крымский Минздрав, у четверых оказались порезы от осколков стекла, их уже опустили домой. Одному человеку потребовалась операция по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
 
Республика КрымСаки (Крым)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПроисшествияДетонация авиационных боеприпасов в Новофедоровке
 
 
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