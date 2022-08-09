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Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке

Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке - РИА Новости, 09.08.2022

Минобороны назвало детонацию боеприпасов причиной взрывов в Новофедоровке

На аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:46

2022-08-09T16:46

2022-08-09T18:37

республика крым

саки (крым)

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы, сообщили журналистам в Минобороны.По информации ведомства, в 15:20 на территории аэродрома Саки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов."По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", — сказали в Минобороны.При взрыве никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме повреждений не получила, добавили в ведомстве.Сейчас принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва. На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, что в районе аэродрома ввели пятикилометровую зону оцепления, чтобы исключить ранения местных жителей. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, МЧС следит за возгораниями. Причину взрывов выяснит следственная комиссия, подчеркнул Аксенов.Cоветник главы Крыма Олег Крючков добавил, что из прилегающих к аэродрому домов эвакуировали 30 человек, их расселят в пансионатах и гостиницах.Позже стало известно, что в больницу доставили пятерых пострадавших, среди них один ребенок. Как сообщает крымский Минздрав, у четверых оказались порезы от осколков стекла, их уже опустили домой. Одному человеку потребовалась операция по поводу непроникающего ранения грудной клетки. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

республика крым

саки (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму Столб дыма над Новофедоровкой: боеприпасы сдетонировали в Крыму 2022-08-09T16:46 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика крым, саки (крым), министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия, видео, детонация авиационных боеприпасов в новофедоровке