https://ria.ru/20220809/turisty-1808357825.html
Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР
Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР - РИА Новости, 09.08.2022
Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР
Жертв и раненых среди туристов при взрыве в Крыму, по предварительным данным, нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:28
2022-08-09T16:28
2022-08-09T16:36
россия
происшествия
республика крым
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жертв и раненых среди туристов при взрыве в Крыму, по предварительным данным, нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет", - сообщили в АТОР.Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки распространили в соцсетях ранее во вторник. Позднее советник главы республики Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье, призвал не плодить версии и подождать официальных сообщений. В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром.
https://ria.ru/20220809/krym-1808354008.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, республика крым, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм
16:28 09.08.2022 (обновлено: 16:36 09.08.2022)
Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР
АТОР: при взрыве в Крыму, по предварительным данным, среди туристов погибших и раненых нет