https://ria.ru/20220809/turisty-1808357825.html

Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР

Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР - РИА Новости, 09.08.2022

Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР

Жертв и раненых среди туристов при взрыве в Крыму, по предварительным данным, нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T16:28

2022-08-09T16:28

2022-08-09T16:36

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жертв и раненых среди туристов при взрыве в Крыму, по предварительным данным, нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет", - сообщили в АТОР.Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки распространили в соцсетях ранее во вторник. Позднее советник главы республики Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье, призвал не плодить версии и подождать официальных сообщений. В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром.

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, республика крым, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм