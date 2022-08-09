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Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
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Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР
Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР - РИА Новости, 09.08.2022
Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР
Жертв и раненых среди туристов при взрыве в Крыму, по предварительным данным, нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T16:28
2022-08-09T16:36
россия
происшествия
республика крым
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жертв и раненых среди туристов при взрыве в Крыму, по предварительным данным, нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет", - сообщили в АТОР.Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки распространили в соцсетях ранее во вторник. Позднее советник главы республики Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье, призвал не плодить версии и подождать официальных сообщений. В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром.
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россия
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россия, происшествия, республика крым, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, туризм
16:28 09.08.2022 (обновлено: 16:36 09.08.2022)
 
Туристы не пострадали при взрывах в Крыму, заявили в АТОР

АТОР: при взрыве в Крыму, по предварительным данным, среди туристов погибших и раненых нет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Жертв и раненых среди туристов при взрыве в Крыму, по предварительным данным, нет, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"По предварительным данным, взрыв произошел далеко от курортной зоны, среди туристов жертв и раненых нет", - сообщили в АТОР.
Фото и видео дыма в районе крымской Новофедоровки распространили в соцсетях ранее во вторник. Позднее советник главы республики Олег Крючков подтвердил факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки на западном побережье, призвал не плодить версии и подождать официальных сообщений. В районе Новофедоровки расположена войсковая часть и военный аэродром.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 16:11
Аксенов выехал на место взрывов в Новофедоровку Сакского района
 
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