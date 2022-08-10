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Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором - РИА Новости, 10.08.2022
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Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором - РИА Новости, 10.08.2022
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:59
2022-08-10T14:59
в мире
украина
владимир зеленский
россия
республика крым
севастополь
совет федерации рф
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над полуостровом.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским", и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров."Все это вздор и очередные заклинания Зеленского, которые не имеют под собой никакой реальной подоплеки", - сказал РИА Новости Цеков. Он уверен, что все здравомыслящие люди в мире понимают, что Крым никогда не вернется под контроль Украины."Если бы Зеленский реально понимал сложившуюся ситуацию, то уже сегодня что-то бы делал для сохранения оставшейся Украины. Для Украины президент Зеленский – это огромная беда. В полной мере украинский народ это поймет несколько позже, когда Украина будет прекращать свое существование в полной мере как государство", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, республика крым, севастополь, совет федерации рф, сергей цеков
14:59 10.08.2022
 
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором

Сенатор Цеков назвал слова Зеленского, что Украина обязательно вернет Крым, вздором

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над полуостровом.
Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским", и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров.
"Все это вздор и очередные заклинания Зеленского, которые не имеют под собой никакой реальной подоплеки", - сказал РИА Новости Цеков. Он уверен, что все здравомыслящие люди в мире понимают, что Крым никогда не вернется под контроль Украины.
"Если бы Зеленский реально понимал сложившуюся ситуацию, то уже сегодня что-то бы делал для сохранения оставшейся Украины. Для Украины президент Зеленский – это огромная беда. В полной мере украинский народ это поймет несколько позже, когда Украина будет прекращать свое существование в полной мере как государство", - сказал сенатор.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияРеспублика КрымСевастопольСовет Федерации РФСергей Цеков
 
 
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