https://ria.ru/20220810/krym-1808589036.html

Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором

Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором - РИА Новости, 10.08.2022

Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над... РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T14:59

2022-08-10T14:59

2022-08-10T14:59

в мире

украина

владимир зеленский

россия

республика крым

севастополь

совет федерации рф

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над полуостровом.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским", и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров."Все это вздор и очередные заклинания Зеленского, которые не имеют под собой никакой реальной подоплеки", - сказал РИА Новости Цеков. Он уверен, что все здравомыслящие люди в мире понимают, что Крым никогда не вернется под контроль Украины."Если бы Зеленский реально понимал сложившуюся ситуацию, то уже сегодня что-то бы делал для сохранения оставшейся Украины. Для Украины президент Зеленский – это огромная беда. В полной мере украинский народ это поймет несколько позже, когда Украина будет прекращать свое существование в полной мере как государство", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html

украина

россия

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, россия, республика крым, севастополь, совет федерации рф, сергей цеков