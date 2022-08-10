https://ria.ru/20220810/krym-1808589036.html
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором - РИА Новости, 10.08.2022
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над... РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T14:59
2022-08-10T14:59
2022-08-10T14:59
в мире
украина
владимир зеленский
россия
республика крым
севастополь
совет федерации рф
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над полуостровом.Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским", и Украина никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров."Все это вздор и очередные заклинания Зеленского, которые не имеют под собой никакой реальной подоплеки", - сказал РИА Новости Цеков. Он уверен, что все здравомыслящие люди в мире понимают, что Крым никогда не вернется под контроль Украины."Если бы Зеленский реально понимал сложившуюся ситуацию, то уже сегодня что-то бы делал для сохранения оставшейся Украины. Для Украины президент Зеленский – это огромная беда. В полной мере украинский народ это поймет несколько позже, когда Украина будет прекращать свое существование в полной мере как государство", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220809/zelenskiy-1808281613.html
украина
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, россия, республика крым, севастополь, совет федерации рф, сергей цеков
Сенатор назвал слова Зеленского о возврате Крыма вздором
Сенатор Цеков назвал слова Зеленского, что Украина обязательно вернет Крым, вздором
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал очередными вздором слова Владимира Зеленского о возврате контроля над полуостровом.
Ранее Зеленский в ходе видеообращения вновь заявил, что Киев
обязательно вернет под свой контроль Крым. По его словам, Крым "является украинским", и Украина
никогда от него не откажется. При этом Зеленский признал, что сегодня невозможно сказать, когда Украина вернет себе полуостров.
"Все это вздор и очередные заклинания Зеленского, которые не имеют под собой никакой реальной подоплеки", - сказал РИА Новости Цеков. Он уверен, что все здравомыслящие люди в мире понимают, что Крым никогда не вернется под контроль Украины.
"Если бы Зеленский реально понимал сложившуюся ситуацию, то уже сегодня что-то бы делал для сохранения оставшейся Украины. Для Украины президент Зеленский – это огромная беда. В полной мере украинский народ это поймет несколько позже, когда Украина будет прекращать свое существование в полной мере как государство", - сказал сенатор.