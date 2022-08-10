08:49 10.08.2022 (обновлено: 08:50 10.08.2022)
Президент Южной Кореи извинился перед народом за ущерб от ливней
Глава Южной Кореи Юн Сок Ель извинился перед народом за ущерб от проливных дождей
© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду извинился перед народом за ущерб, вызванный проливными дождями на этой неделе, передает агентство Рёнхап.
Юн Сок Ёль принес извинения во время заседания правительства, посвященного реагированию на вызванные ливнями наводнения в Сеуле и прилегающих районах, в результате которых девять человек погибли и семь пропали без вести.
"Я молюсь за пострадавших и приношу извинения от имени правительства людям, которые пострадали от неудобств", - заявил президент и призвал правительство сделать все, чтобы жители могли быстро вернуться к повседневной жизни.
Днем ранее президент посетил полуподвальную квартиру в Сеуле, где семья из трех человек, включая женщину с отклонениями в развитии, погибла из-за наводнения.
Оппозиционная Объединенная демократическая партия в среду раскритиковала Юн Сок Ёля за то, что он руководил усилиями правительства по борьбе с ливнями из дома по телефону вместо того, чтобы приехать в штаб по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее сообщалось, что уже девять человек погибли и семь пропали без вести из-за сильных дождей в северной части Южной Кореи, более 2600 строений были затоплены, по всей стране более 1200 человек пришлось эвакуироваться.