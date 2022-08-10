https://ria.ru/20220810/koreya-1808485354.html

Президент Южной Кореи извинился перед народом за ущерб от ливней

Президент Южной Кореи извинился перед народом за ущерб от ливней - РИА Новости, 10.08.2022

Президент Южной Кореи извинился перед народом за ущерб от ливней

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду извинился перед народом за ущерб, вызванный проливными дождями на этой неделе, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T08:49

2022-08-10T08:49

2022-08-10T08:50

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СЕУЛ, 10 авг – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду извинился перед народом за ущерб, вызванный проливными дождями на этой неделе, передает агентство Рёнхап.Юн Сок Ёль принес извинения во время заседания правительства, посвященного реагированию на вызванные ливнями наводнения в Сеуле и прилегающих районах, в результате которых девять человек погибли и семь пропали без вести."Я молюсь за пострадавших и приношу извинения от имени правительства людям, которые пострадали от неудобств", - заявил президент и призвал правительство сделать все, чтобы жители могли быстро вернуться к повседневной жизни.Днем ранее президент посетил полуподвальную квартиру в Сеуле, где семья из трех человек, включая женщину с отклонениями в развитии, погибла из-за наводнения.Оппозиционная Объединенная демократическая партия в среду раскритиковала Юн Сок Ёля за то, что он руководил усилиями правительства по борьбе с ливнями из дома по телефону вместо того, чтобы приехать в штаб по борьбе со стихийными бедствиями.Ранее сообщалось, что уже девять человек погибли и семь пропали без вести из-за сильных дождей в северной части Южной Кореи, более 2600 строений были затоплены, по всей стране более 1200 человек пришлось эвакуироваться.

https://ria.ru/20220809/dozhdi-1808196961.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220709/navodnenie-1801452226.html

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Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, южная корея, сеул