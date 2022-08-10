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Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
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Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022
Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, написал в Telegram сенатор РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-10T07:06
2022-08-10T12:11
в мире
энергодар
украина
киев
вооруженные силы украины
совет федерации рф
магатэ
алексей пушков
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, американский лидер проявляет "поразительную безответственность" в этой ситуации.Член Совета Федерации подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны, однако европейские лидеры не принимают мер для ее предотвращения.ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил России, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.
https://ria.ru/20220810/zaes-1808470843.html
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в мире, энергодар, украина, киев, вооруженные силы украины, совет федерации рф, магатэ, алексей пушков, джо байден, сша, запорожская аэс
07:06 10.08.2022 (обновлено: 12:11 10.08.2022)
 
Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Пушков: Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ звонком Зеленскому

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, американский лидер проявляет "поразительную безответственность" в этой ситуации.
"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем", — отметил Пушков.
Член Совета Федерации подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны, однако европейские лидеры не принимают мер для ее предотвращения.

"И европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы", — добавил сенатор.

ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил России, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
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Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.
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В миреЭнергодарУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФМАГАТЭАлексей ПушковДжо БайденСШАЗапорожская АЭС
 
 
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