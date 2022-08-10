07:06 10.08.2022 (обновлено: 12:11 10.08.2022)
Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Пушков: Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ звонком Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, американский лидер проявляет "поразительную безответственность" в этой ситуации.
"Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем", — отметил Пушков.
Член Совета Федерации подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны, однако европейские лидеры не принимают мер для ее предотвращения.
"И европейские руководители беспечно взирают на потенциальный новый Чернобыль, который в случае катастрофы будет представлять огромную угрозу как минимум для части Европы", — добавил сенатор.
ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил России, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.