https://ria.ru/20220810/bayden-1808478808.html

Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.08.2022

Пушкова поразило поведение Байдена после обстрелов Запорожской АЭС

Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, написал в Telegram сенатор РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-10T07:06

2022-08-10T07:06

2022-08-10T12:11

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ, позвонив украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.По его мнению, американский лидер проявляет "поразительную безответственность" в этой ситуации.Член Совета Федерации подчеркнул, что обстрелы ЗАЭС могут привести к катастрофе, которая затронет и соседние страны, однако европейские лидеры не принимают мер для ее предотвращения.ВСУ постоянно обстреливают ЗАЭС в Энергодаре, которая c марта находится под охраной Вооруженных сил России, а управление ее по-прежнему продолжается украинским оператором. В ночь на 7 августа Киев нанес удар по станции из РСЗО "Ураган". Как сообщили власти Энергодара, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока, в зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива, а также пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.Как предупреждали в администрации Энергодара, повреждение энергоблока грозит жизням сотен тысяч жителей не только Украины, но и Европы и даже Азии. В случае техногенной катастрофы в радиусе радиационного поражения в первую очередь окажутся Никополь, Запорожье, Кривой Рог, а также большая часть западных областей Украины.Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность и призывал прекратить обстрелы любой ценой. Он также заявил, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Москва, в свою очередь, готова оказать содействие в организации этого визита.

https://ria.ru/20220810/zaes-1808470843.html

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