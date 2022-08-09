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В Варшаве утверждают, что визит Джонсона в Польшу отменила Британия

В Варшаве утверждают, что визит Джонсона в Польшу отменила Британия - РИА Новости, 09.08.2022

В Варшаве утверждают, что визит Джонсона в Польшу отменила Британия

Визит подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу был отменен по просьбе британской стороны, утверждает Центр информации... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T14:18

2022-08-09T14:18

2022-08-09T14:19

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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Визит подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу был отменен по просьбе британской стороны, утверждает Центр информации правительства Польши (CIR).Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что запланированный визит Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьера Матеуша Моравецкого нет времени на встречу с ним. Агентство утверждает, что британцы и поляки обсуждали несколько возможных дат для мероприятия, предварительно договорились провести его 8 августа, и еще на прошлой неделе на Даунинг-стрит полагали, что визит состоится.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

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в мире, борис джонсон, матеуш моравецкий, варшава, польша, великобритания