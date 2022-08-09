14:18 09.08.2022 (обновлено: 14:19 09.08.2022)
В Варшаве утверждают, что визит Джонсона в Польшу отменила Британия
Правительство Польши: встречу Джонсона и Моравецкого отменили по просьбе Британии
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. Визит подавшего в отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу был отменен по просьбе британской стороны, утверждает Центр информации правительства Польши (CIR).
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что запланированный визит Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьера Матеуша Моравецкого нет времени на встречу с ним. Агентство утверждает, что британцы и поляки обсуждали несколько возможных дат для мероприятия, предварительно договорились провести его 8 августа, и еще на прошлой неделе на Даунинг-стрит полагали, что визит состоится.
"Польско-британские консультации должны были состояться 11 июля в Варшаве. По просьбе британской стороны, после решения премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку, они были тогда отменены и будут организованы после формирования нового кабинета в Великобритании", - говорится в сообщении CIR.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.