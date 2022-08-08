https://ria.ru/20220808/dzhonson-1808186034.html

Премьер Польши не нашел время на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg

Премьер Польши не нашел время на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.08.2022

Премьер Польши не нашел время на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg

Запланированный визит подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьера Матеуша... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:47

2022-08-08T22:47

2022-08-08T22:57

в мире

борис джонсон

эммануэль макрон

джо байден

лондон

матеуш моравецкий

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Запланированный визит подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьера Матеуша Моравецкого нет времени на встречу с ним, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что британцы и поляки обсуждали несколько возможных дат для мероприятия и предварительно договорились провести его 8 августа. Еще на прошлой неделе на Даунинг-стрит полагали, что визит состоится."Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре", - говорится в сообщении агентства.Согласно источникам, команда Джонсона также обратилась в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Однако Вашингтон и Лондон пока не смогли найти для него время.Подавший в отставку британский премьер также надеется на этой неделе поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.

https://ria.ru/20220803/dzhonson-1807005121.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

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в мире, борис джонсон, эммануэль макрон, джо байден, лондон, матеуш моравецкий