https://ria.ru/20220808/dzhonson-1808186034.html
Премьер Польши не нашел время на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg
Премьер Польши не нашел время на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg - РИА Новости, 08.08.2022
Премьер Польши не нашел время на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg
Запланированный визит подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьера Матеуша... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:47
2022-08-08T22:47
2022-08-08T22:57
в мире
борис джонсон
эммануэль макрон
джо байден
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матеуш моравецкий
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Запланированный визит подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьера Матеуша Моравецкого нет времени на встречу с ним, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Отмечается, что британцы и поляки обсуждали несколько возможных дат для мероприятия и предварительно договорились провести его 8 августа. Еще на прошлой неделе на Даунинг-стрит полагали, что визит состоится."Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре", - говорится в сообщении агентства.Согласно источникам, команда Джонсона также обратилась в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Однако Вашингтон и Лондон пока не смогли найти для него время.Подавший в отставку британский премьер также надеется на этой неделе поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220803/dzhonson-1807005121.html
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в мире, борис джонсон, эммануэль макрон, джо байден, лондон, матеуш моравецкий
22:47 08.08.2022 (обновлено: 22:57 08.08.2022)
Премьер Польши не нашел время на Бориса Джонсона, пишет Bloomberg
Bloomberg: у премьера Польши Моравецкого не нашлось времени на Бориса Джонсона
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости.
Запланированный визит подавшего в отставку премьера Британии Бориса Джонсона в Польшу отменили после того, как в Варшаве заявили, что у премьера Матеуша Моравецкого нет времени на встречу с ним, передает
агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Отмечается, что британцы и поляки обсуждали несколько возможных дат для мероприятия и предварительно договорились провести его 8 августа. Еще на прошлой неделе на Даунинг-стрит полагали, что визит состоится.
"Но, к разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого затем уведомил их, что польский лидер больше не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре", - говорится в сообщении агентства.
Согласно источникам, команда Джонсона также обратилась в Белый дом с запросом о последнем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Однако Вашингтон и Лондон пока не смогли найти для него время.
Подавший в отставку британский премьер также надеется на этой неделе поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.