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Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 10.08.2022
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Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 10.08.2022
Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2022
2022-08-09T21:30
2022-08-10T09:26
в мире
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финляндия
швеция
нато
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греция
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания прошла в Белом доме. Помимо главы государства, в ней также приняла участие вице-президент Камала Харрис.На прошлой неделе верхняя палата конгресса США практически единодушно одобрила соответствующую резолюцию.Таким образом, Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление северных стран в альянс. По состоянию на 9 августа, заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.Хельсинки и Стокгольм отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в НАТО вскоре после начала российской спецоперации на Украине.В конце июня Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух государств к блоку. Анкара ранее тормозила начало этого процесса, обвиняя Стокгольмом и Хельсинки в поддержке Рабочей партии Курдистана.В итоге страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией и соглашение по экстрадиции. При этом Реджеп Тайип Эрдоган не раз предупреждал, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения принятых соглашений. В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.
https://ria.ru/20220728/medvedev-1805662986.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, сша, испания, греция, португалия, словакия, венгрия, чехия, конгресс сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), камала харрис, реджеп тайип эрдоган
21:30 09.08.2022 (обновлено: 09:26 10.08.2022)
 
Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Байден призвал союзников ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис, президент США Джо Байден и посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер во время подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис, президент США Джо Байден и посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер во время подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания прошла в Белом доме. Помимо главы государства, в ней также приняла участие вице-президент Камала Харрис.
"Я призываю остающихся союзников завершить их собственные ратификационные процедуры как можно скорее <...> У Швеции и Финляндии сильные демократические институты, сильные армии, сильные и транспарентные экономики. Они отвечают всем критериям членства в НАТО. Мы в этом уверены. Они укрепят альянс, повысив в процессе безопасность американцев", — заявил американский лидер.
На прошлой неделе верхняя палата конгресса США практически единодушно одобрила соответствующую резолюцию.
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Хельсинки и Стокгольм отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в НАТО вскоре после начала российской спецоперации на Украине.
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В итоге страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией и соглашение по экстрадиции. При этом Реджеп Тайип Эрдоган не раз предупреждал, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения принятых соглашений.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.
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