21:30 09.08.2022 (обновлено: 09:26 10.08.2022)
Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
Байден призвал союзников ратифицировать протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис, президент США Джо Байден и посол Швеции в США Карин Ульрика Олофсдоттер во время подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО
ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания прошла в Белом доме. Помимо главы государства, в ней также приняла участие вице-президент Камала Харрис.
"Я призываю остающихся союзников завершить их собственные ратификационные процедуры как можно скорее <...> У Швеции и Финляндии сильные демократические институты, сильные армии, сильные и транспарентные экономики. Они отвечают всем критериям членства в НАТО. Мы в этом уверены. Они укрепят альянс, повысив в процессе безопасность американцев", — заявил американский лидер.
На прошлой неделе верхняя палата конгресса США практически единодушно одобрила соответствующую резолюцию.
Таким образом, Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление северных стран в альянс. По состоянию на 9 августа, заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
Хельсинки и Стокгольм отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в НАТО вскоре после начала российской спецоперации на Украине.
В конце июня Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух государств к блоку. Анкара ранее тормозила начало этого процесса, обвиняя Стокгольмом и Хельсинки в поддержке Рабочей партии Курдистана.
В итоге страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией и соглашение по экстрадиции. При этом Реджеп Тайип Эрдоган не раз предупреждал, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения принятых соглашений.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.
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