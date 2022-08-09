https://ria.ru/20220809/nato-1808450329.html

Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО - РИА Новости, 10.08.2022

Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО

Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.08.2022

2022-08-09T21:30

2022-08-09T21:30

2022-08-10T09:26

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, передает корреспондент РИА Новости.Церемония подписания прошла в Белом доме. Помимо главы государства, в ней также приняла участие вице-президент Камала Харрис.На прошлой неделе верхняя палата конгресса США практически единодушно одобрила соответствующую резолюцию.Таким образом, Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, ратифицировавшей вступление северных стран в альянс. По состоянию на 9 августа, заявку пока не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.Хельсинки и Стокгольм отказались от многолетнего нейтралитета и запросили членство в НАТО вскоре после начала российской спецоперации на Украине.В конце июня Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, разблокировавший начало переговоров о присоединении двух государств к блоку. Анкара ранее тормозила начало этого процесса, обвиняя Стокгольмом и Хельсинки в поддержке Рабочей партии Курдистана.В итоге страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против РПК, обмен информацией и соглашение по экстрадиции. При этом Реджеп Тайип Эрдоган не раз предупреждал, что Анкара может затормозить процесс вступления в случае невыполнения принятых соглашений. В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал присоединение Финляндии и Швеции формальным шагом, который тем не менее может повлечь за собой фактические последствия. Он также подчеркнул, что НАТО таким образом снова приблизилась к российским границам, поэтому Минобороны проанализирует сложившуюся ситуацию и будет работать над усилением западных флангов.

https://ria.ru/20220728/medvedev-1805662986.html

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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