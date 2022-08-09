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Эксперты объяснили, с какой целью россияне оформляют финский шенген - РИА Новости, 09.08.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220809/finlyandiya-1808114037.html
Эксперты объяснили, с какой целью россияне оформляют финский шенген
Эксперты объяснили, с какой целью россияне оформляют финский шенген - РИА Новости, 09.08.2022
Эксперты объяснили, с какой целью россияне оформляют финский шенген
Большая часть финских виз оформлена российскими туристами, которые планируют проводить время именно в Финляндии, заявил РИА Новости вице-президент АТОР Артур... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T01:15
2022-08-09T01:15
туризм
туризм
новости - туризм
финляндия
россия
европа
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда поехать в выходные
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Большая часть финских виз оформлена российскими туристами, которые планируют проводить время именно в Финляндии, заявил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.Если это мультивиза с возможностью длительного пребывания, то, безусловно, дальше по ней можно ездить в любые страны шенгена, уточнил эксперт.В ассоциации транзитный поток через Финляндию оценили как незначительный: от трех до пяти процентов от общего числа путешествующих за рубеж."Основная причина транзита в Европу через эту страну — доступные цены на перелеты из Хельсинки. Лоукостером отправиться на курорты Испании, Италии, Греции можно в среднем за 150-200 евро. За билет на европейские курорты со стыковкой в Стамбуле или на Ближнем Востоке придется отдать от 80 до 150 тысяч рублей за пассажира", — говорится в сообщении АТОР.Вице-президент АТОР пояснил, что россиянам не запретят летать в другие страны из Хельсинки, но за некоторые нарушения могут быть наложены санкции, правда — уже после, например, при выдаче новой визы.Мурадян добавил, что совокупный объем получателей в России шенгенских виз с целью туризма за последнее время сократился на 90 процентов. "Сейчас проблема виз больше волнует тех, у кого там бизнес или недвижимость", — говорит эксперт.Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в комментарии телеканалу YLE заявил, что власти намерены более тщательно следить за транзитом россиян, использующих шенген для поездок в другие страны Евросоюза через Хельсинки. Согласно правилам, получатель визы обязан провести основную часть времени в выпустившей ее стране.
https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808102365.html
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туризм, новости - туризм, финляндия, россия, европа, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать в выходные, визы, куда поехать, туристы
01:15 09.08.2022
 
Эксперты объяснили, с какой целью россияне оформляют финский шенген

АТОР: большая часть россиян оформляют финский шенген для поездки в эту страну

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовДвойник Трампа и туристы около президентского дворца в Хельсинки. 15 июля 2018
Двойник Трампа и туристы около президентского дворца в Хельсинки. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Большая часть финских виз оформлена российскими туристами, которые планируют проводить время именно в Финляндии, заявил РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Если это мультивиза с возможностью длительного пребывания, то, безусловно, дальше по ней можно ездить в любые страны шенгена, уточнил эксперт.
В ассоциации транзитный поток через Финляндию оценили как незначительный: от трех до пяти процентов от общего числа путешествующих за рубеж.
"Основная причина транзита в Европу через эту страну — доступные цены на перелеты из Хельсинки. Лоукостером отправиться на курорты Испании, Италии, Греции можно в среднем за 150-200 евро. За билет на европейские курорты со стыковкой в Стамбуле или на Ближнем Востоке придется отдать от 80 до 150 тысяч рублей за пассажира", — говорится в сообщении АТОР.
Вице-президент АТОР пояснил, что россиянам не запретят летать в другие страны из Хельсинки, но за некоторые нарушения могут быть наложены санкции, правда — уже после, например, при выдаче новой визы.
"Если, получив финскую визу, турист сразу поедет в другую страну и на время действия визы не заедет в Финляндию, за это могут последовать аннулирование разрешение на въезд или отказ в следующий раз", — пояснил он.
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Мурадян добавил, что совокупный объем получателей в России шенгенских виз с целью туризма за последнее время сократился на 90 процентов. "Сейчас проблема виз больше волнует тех, у кого там бизнес или недвижимость", — говорит эксперт.
Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер в комментарии телеканалу YLE заявил, что власти намерены более тщательно следить за транзитом россиян, использующих шенген для поездок в другие страны Евросоюза через Хельсинки. Согласно правилам, получатель визы обязан провести основную часть времени в выпустившей ее стране.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмФинляндияРоссияЕвропаАссоциация туроператоров России (АТОР)куда поехать в выходныеВизыкуда поехатьтуристы
 
 
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