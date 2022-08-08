https://ria.ru/20220808/finlyandiya-1808079270.html

Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз

Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз - РИА Новости, 08.08.2022

Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз

В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:38

2022-08-08T15:38

2022-08-08T16:56

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.Согласно правилам шенгенского соглашения, получатель визы обязан провести основную часть времени, определенного визой, в выпустившей ее стране, в данном случае - в Финляндии.Как сообщалось ранее, целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам, например Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение шенгенских виз от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев, сообщали ранее финские СМИ. Финляндия принимает около тысячи заявлений на выпуск виз в день и не планирует этот объем увеличивать, сообщал МИД страны. Ввиду повышенного спроса на визы, россияне подают заявки на выпуск шенгенской визы в стране с наименьшими очередями ожидания, а не фактом своего пребывания."Да, мы уже обращаем на это внимание. Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения", - отметил Таннер в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Ранее в финском МИД сообщали, что процент отказов в выдаче финских шенгенских виз в России за первые три недели июля составил 12%, что в десять раз выше допандемийного 2019 года. Лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения, сообщали ранее в МИД Финляндии.

https://ria.ru/20220804/finlyandiya-1807143950.html

https://ria.ru/20220804/vizy-1807299117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, финляндия, россия