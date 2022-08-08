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Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз - РИА Новости, 08.08.2022
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Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз
Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз - РИА Новости, 08.08.2022
Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз
В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T15:38
2022-08-08T16:56
в мире
финляндия
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.Согласно правилам шенгенского соглашения, получатель визы обязан провести основную часть времени, определенного визой, в выпустившей ее стране, в данном случае - в Финляндии.Как сообщалось ранее, целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам, например Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение шенгенских виз от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев, сообщали ранее финские СМИ. Финляндия принимает около тысячи заявлений на выпуск виз в день и не планирует этот объем увеличивать, сообщал МИД страны. Ввиду повышенного спроса на визы, россияне подают заявки на выпуск шенгенской визы в стране с наименьшими очередями ожидания, а не фактом своего пребывания."Да, мы уже обращаем на это внимание. Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения", - отметил Таннер в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Ранее в финском МИД сообщали, что процент отказов в выдаче финских шенгенских виз в России за первые три недели июля составил 12%, что в десять раз выше допандемийного 2019 года. Лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения, сообщали ранее в МИД Финляндии.
https://ria.ru/20220804/finlyandiya-1807143950.html
https://ria.ru/20220804/vizy-1807299117.html
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в мире, финляндия, россия
15:38 08.08.2022 (обновлено: 16:56 08.08.2022)
 
Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз

МИД Финляндии примет меры, если россияне будут получать шенгенские визы ради транзита

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГород Хельсинки
Город Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.
Согласно правилам шенгенского соглашения, получатель визы обязан провести основную часть времени, определенного визой, в выпустившей ее стране, в данном случае - в Финляндии.
Хельсинки, Финляндия
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Жители Финляндии рассказали, что думают по поводу выдачи виз россиянам
Как сообщалось ранее, целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам, например Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение шенгенских виз от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев, сообщали ранее финские СМИ. Финляндия принимает около тысячи заявлений на выпуск виз в день и не планирует этот объем увеличивать, сообщал МИД страны. Ввиду повышенного спроса на визы, россияне подают заявки на выпуск шенгенской визы в стране с наименьшими очередями ожидания, а не фактом своего пребывания.
"Да, мы уже обращаем на это внимание. Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения", - отметил Таннер в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
Ранее в финском МИД сообщали, что процент отказов в выдаче финских шенгенских виз в России за первые три недели июля составил 12%, что в десять раз выше допандемийного 2019 года. Лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения, сообщали ранее в МИД Финляндии.
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