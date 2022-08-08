15:38 08.08.2022 (обновлено: 16:56 08.08.2022)
Финляндия контролирует целевое использование россиянами шенгенских виз
МИД Финляндии примет меры, если россияне будут получать шенгенские визы ради транзита
Город Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 авг - РИА Новости. В Финляндии следят за целевым использованием шенгенских виз, выпускаемых в России, и готовы принять меры в случае нарушения правил их использования, заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.
Согласно правилам шенгенского соглашения, получатель визы обязан провести основную часть времени, определенного визой, в выпустившей ее стране, в данном случае - в Финляндии.
Как сообщалось ранее, целый ряд государств Евросоюза ограничил выдачу шенгенских виз россиянам, например Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Польша, Нидерланды. Очереди на получение шенгенских виз от Франции, Греции и Испании достигают нескольких месяцев, сообщали ранее финские СМИ. Финляндия принимает около тысячи заявлений на выпуск виз в день и не планирует этот объем увеличивать, сообщал МИД страны. Ввиду повышенного спроса на визы, россияне подают заявки на выпуск шенгенской визы в стране с наименьшими очередями ожидания, а не фактом своего пребывания.
"Да, мы уже обращаем на это внимание. Мы будем вмешиваться, если финские шенгенские визы действительно начнут использоваться не по назначению, транзитом. Молва о таком явлении также довольно быстро разлетается из других стран шенгенского соглашения", - отметил Таннер в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
Ранее в финском МИД сообщали, что процент отказов в выдаче финских шенгенских виз в России за первые три недели июля составил 12%, что в десять раз выше допандемийного 2019 года. Лидером по отказам в июле является посольство Финляндии в Москве, где главной причиной отказов было несоответствие основного пункта назначения, сообщали ранее в МИД Финляндии.