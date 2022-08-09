Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД
Мосгорсуд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест всех трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее суд рассмотрел жалобы помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Сергея Умнова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Ивана Абакумова – и отклонил их.
В понедельник вечером суд изучил апелляцию на арест начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова. "Суд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.
Еще одним фигурантом дела является судебный пристав Елена Копьева, прежде занимавшая должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД. Она также была арестована.