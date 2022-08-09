https://ria.ru/20220809/arest-1808224770.html

Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД

Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД - РИА Новости, 09.08.2022

Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД

Мосгорсуд признал законным арест всех трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T10:11

2022-08-09T10:11

2022-08-09T10:11

россия

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

угибдд

гибдд мвд рф

московский городской суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151906/78/1519067886_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2079474885c362d7a8b70811bdc9b827.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест всех трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее суд рассмотрел жалобы помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Сергея Умнова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Ивана Абакумова – и отклонил их.В понедельник вечером суд изучил апелляцию на арест начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова. "Суд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.Еще одним фигурантом дела является судебный пристав Елена Копьева, прежде занимавшая должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД. Она также была арестована.

https://ria.ru/20220706/abakumov-1800807977.html

https://ria.ru/20220630/vzyatka-1799289543.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, угибдд, гибдд мвд рф, московский городской суд