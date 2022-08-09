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Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД - РИА Новости, 09.08.2022
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Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД
Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД - РИА Новости, 09.08.2022
Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД
Мосгорсуд признал законным арест всех трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T10:11
2022-08-09T10:11
россия
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
угибдд
гибдд мвд рф
московский городской суд
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест всех трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ранее суд рассмотрел жалобы помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Сергея Умнова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Ивана Абакумова – и отклонил их.В понедельник вечером суд изучил апелляцию на арест начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова. "Суд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.Еще одним фигурантом дела является судебный пристав Елена Копьева, прежде занимавшая должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД. Она также была арестована.
https://ria.ru/20220706/abakumov-1800807977.html
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россия
санкт-петербург
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россия, происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, угибдд, гибдд мвд рф, московский городской суд
10:11 09.08.2022
 
Мосгорсуд оставил под арестом трех генералов петербургского главка МВД

Мосгорсуд признал законным арест трех генералов петербургского главка МВД

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест всех трех генералов по делу о злоупотреблении полномочиями в петербургском главке МВД РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее суд рассмотрел жалобы помощника министра внутренних дел РФ генерал-лейтенанта Сергея Умнова и бывшего замначальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора в отставке Ивана Абакумова – и отклонил их.
Экс-замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 21:20
Суд арестовал второго генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга
В понедельник вечером суд изучил апелляцию на арест начальника УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Алексея Семенова. "Суд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.
Еще одним фигурантом дела является судебный пристав Елена Копьева, прежде занимавшая должность начальника отдела правового обеспечения петербургского управления ГИБДД. Она также была арестована.
Бывший первый замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александр Мельников - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 15:26
Суд приговорил генерала МВД к семи годам за вымогательство взятки
 
РоссияПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьУГИБДДГИБДД МВД РФМосковский городской суд
 
 
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