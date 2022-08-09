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Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220809/aes-1808300820.html
Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС
Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.08.2022
Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС
МАГАТЭ и ООН должны принять меры в связи с обстрелами Запорожской АЭС, ситуацию нужно обсуждать в срочном порядке, иначе катастрофа будет масштабнее, чем в... РИА Новости, 09.08.2022
2022-08-09T13:41
2022-08-09T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МАГАТЭ и ООН должны принять меры в связи с обстрелами Запорожской АЭС, ситуацию нужно обсуждать в срочном порядке, иначе катастрофа будет масштабнее, чем в Чернобыле, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Сумасшедших не убедила обстановка, которая сложилась после Чернобыля. Теперь пытаются организовать такую же провокацию ядерную на станции в четыре раза мощнее, чем чернобыльская. Мы не просто выражаем протест, мы требуем от МАГАТЭ, от ООН (принять меры)", - заявил политик в ходе брифинга.Зюганов подчеркнул, что провокацию, которую устроила "взбесившаяся от безответственности киевская власть и ее американские покровители" нужно обсудить в срочном порядке, в том числе президенту и правительству. Катастрофа, которая может случиться, если не отреагировать, станет масштабнее. чем чернобыльская авария, добавил он."Если отключить энергоснабжение, которое охлаждает атомный реактор, авария будет в насколько раз более мощной, чем чернобыльская", сказал политик.Обстрел станции - это "шантаж" не только тех, кто живет сегодня в России, но и европейцев, и всего мира, добавил он. "Нам надо утроить усилия в военно-политическом плане и удесятерить в информационно-пропагандистском плане", - резюмировал он.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
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в мире, россия, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, оон, вооруженные силы украины, украина, госдума рф, кпрф, геннадий зюганов, ситуация в днр и лнр
13:41 09.08.2022
 
Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС

Зюганов заявил об опасности катастрофы на ЗАЭС, более масштабной, чем Чернобыль

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МАГАТЭ и ООН должны принять меры в связи с обстрелами Запорожской АЭС, ситуацию нужно обсуждать в срочном порядке, иначе катастрофа будет масштабнее, чем в Чернобыле, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Сумасшедших не убедила обстановка, которая сложилась после Чернобыля. Теперь пытаются организовать такую же провокацию ядерную на станции в четыре раза мощнее, чем чернобыльская. Мы не просто выражаем протест, мы требуем от МАГАТЭ, от ООН (принять меры)", - заявил политик в ходе брифинга.
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Зюганов подчеркнул, что провокацию, которую устроила "взбесившаяся от безответственности киевская власть и ее американские покровители" нужно обсудить в срочном порядке, в том числе президенту и правительству. Катастрофа, которая может случиться, если не отреагировать, станет масштабнее. чем чернобыльская авария, добавил он.
"Если отключить энергоснабжение, которое охлаждает атомный реактор, авария будет в насколько раз более мощной, чем чернобыльская", сказал политик.
Обстрел станции - это "шантаж" не только тех, кто живет сегодня в России, но и европейцев, и всего мира, добавил он. "Нам надо утроить усилия в военно-политическом плане и удесятерить в информационно-пропагандистском плане", - резюмировал он.
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Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭООНВооруженные силы УкраиныУкраинаГосдума РФКПРФГеннадий ЗюгановСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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