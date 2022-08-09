Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС
Зюганов заявил об опасности катастрофы на ЗАЭС, более масштабной, чем Чернобыль
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МАГАТЭ и ООН должны принять меры в связи с обстрелами Запорожской АЭС, ситуацию нужно обсуждать в срочном порядке, иначе катастрофа будет масштабнее, чем в Чернобыле, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов подчеркнул, что провокацию, которую устроила "взбесившаяся от безответственности киевская власть и ее американские покровители" нужно обсудить в срочном порядке, в том числе президенту и правительству. Катастрофа, которая может случиться, если не отреагировать, станет масштабнее. чем чернобыльская авария, добавил он.
"Если отключить энергоснабжение, которое охлаждает атомный реактор, авария будет в насколько раз более мощной, чем чернобыльская", сказал политик.
Обстрел станции - это "шантаж" не только тех, кто живет сегодня в России, но и европейцев, и всего мира, добавил он. "Нам надо утроить усилия в военно-политическом плане и удесятерить в информационно-пропагандистском плане", - резюмировал он.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.
Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.