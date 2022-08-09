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Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС

Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.08.2022

Зюганов призвал МАГАТЭ и ООН принять меры после обстрела Запорожской АЭС

МАГАТЭ и ООН должны принять меры в связи с обстрелами Запорожской АЭС, ситуацию нужно обсуждать в срочном порядке, иначе катастрофа будет масштабнее, чем в... РИА Новости, 09.08.2022

2022-08-09T13:41

2022-08-09T13:41

2022-08-09T13:41

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. МАГАТЭ и ООН должны принять меры в связи с обстрелами Запорожской АЭС, ситуацию нужно обсуждать в срочном порядке, иначе катастрофа будет масштабнее, чем в Чернобыле, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Сумасшедших не убедила обстановка, которая сложилась после Чернобыля. Теперь пытаются организовать такую же провокацию ядерную на станции в четыре раза мощнее, чем чернобыльская. Мы не просто выражаем протест, мы требуем от МАГАТЭ, от ООН (принять меры)", - заявил политик в ходе брифинга.Зюганов подчеркнул, что провокацию, которую устроила "взбесившаяся от безответственности киевская власть и ее американские покровители" нужно обсудить в срочном порядке, в том числе президенту и правительству. Катастрофа, которая может случиться, если не отреагировать, станет масштабнее. чем чернобыльская авария, добавил он."Если отключить энергоснабжение, которое охлаждает атомный реактор, авария будет в насколько раз более мощной, чем чернобыльская", сказал политик.Обстрел станции - это "шантаж" не только тех, кто живет сегодня в России, но и европейцев, и всего мира, добавил он. "Нам надо утроить усилия в военно-политическом плане и удесятерить в информационно-пропагандистском плане", - резюмировал он.Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции. По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой". Гросси подчеркнул, что готов возглавить миссию экспертов МАГАТЭ по безопасности, защите и гарантиям на АЭС. Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. В результате нескольких артиллерийских обстрелов на месте возник пожар, были оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков. На АЭС была обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4.Руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

https://ria.ru/20220808/ukraina-1808106959.html

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Кирилл Волков

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