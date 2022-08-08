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США ищут замену Зеленскому - РИА Новости, 08.08.2022
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США ищут замену Зеленскому
США ищут замену Зеленскому - РИА Новости, 08.08.2022
США ищут замену Зеленскому
Совсем недавно глава киевского режима в своей маечке цвета хаки был глобальной иконой, которую прогрессивные СМИ насаждали по всему миру, как картошку. Его даже РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:00
2022-08-08T11:30
валерий залужный
линдон джонсон
андерс брейвик
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Совсем недавно глава киевского режима в своей маечке цвета хаки был глобальной иконой, которую прогрессивные СМИ насаждали по всему миру, как картошку. Его даже называли вторым Черчиллем — это сравнение с запойным алкоголиком, запустившим распад Британской империи, дается только самым отличившимся представителям колониальных элит в порядке живой очереди.И вдруг как отрезало. Зеленского стали бранить и ругать те, кто так любил его совсем недавно: американские конгрессмены, журналисты, даже правозащитники. Внезапно оказалось, что на Украине все как-то не так.Левые элиты вспомнили про "Азов"*. Да, мол, есть на Украине такие фашизоидные бандиты, рядом с которыми австрийский художник — просто младенец. К ним сегодня едут набираться опыта американские и европейские нацики. Хорошо, если их всех там денацифицируют русские. А если кто-нибудь спасется? Он же вернется и устроит у себя дома такой геноцид, что Андерс Брейвик обзавидуется. "Может быть, не стоит так-то уж разгуливать украинских нацистов", — робко задались вопросом левые интеллигенты.Руководитель МАГАТЭ соблаговолил заметить, что укровойска обстреляли Запорожскую АЭС, и выразил по этому поводу "обеспокоенность". Ну, спасибо хоть на этом. Раньше он предпочитал в упор не видеть, как укровояки пытаются то здесь, то там спровоцировать чудовищные катастрофы.Внезапно напомнила о себе легендарная Amnesty International. В своем нашумевшем докладе правозащитники отметили, что, размещая военную технику в жилых домах, школах и больницах, Украина нарушает международное право.Еще до этого западные правозащитники усердно клевали Зеленского за нарушение прав такого меньшинства, как "гражданские мужчины Украины". Да, это забавная формулировка, но все же. Дело в том, что месяц назад глава Генштаба Украины генерал Валерий Залужный издал приказ, запрещающий резервистам покидать место жительства.Натурально, в тот же момент украинцы массово побежали за границу. Но вот незадача. Погранцы пропускали женщин и детей и заворачивали мужчин. Не помогали ни наспех намастыренные справки с печатями, ни указания на свою сугубо мирную идентичность, ни попытки закосить под меньшинства.На западной границе Украины разыгрывались подлинные трагедии. Мужчины страдали. Влиятельное издание Foreign Policy опубликовало грустную историю одного такого беженца, который попытался пересечь польскую границу вместе со своим американским мужем. Мужу выехать разрешили, а ему нет. "Они не смотрели на то, что я гей, — пожаловался правозащитникам миролюбивый украинец. — Они смотрели, есть ли у меня пенис".Эта и подобные истории были инкриминированы Зеленскому как нарушение прав гражданских украинцев-мужчин. Он уловил сигнал и тут же приказ Залужного отменил, но тут случилась новая напасть.На этот раз Зеленскому прилетело от его соотечественницы Виктории Кульгейко (в замужестве Спартц). Интересно, что ее карьера сложилась едва ли не лучше, чем у самого Зеленского.Кульгейко родилась в 1978 году в украинской Носовке. Пионерка, отличница, окончила школу с золотой медалью. Однажды в поезде Киев — Москва она познакомилась с американцем. В 2000 году вышла за него замуж, в 2006-м получила американское гражданство. Сделала отличную политическую карьеру и в 2020 году оказалась в конгрессе США от республиканцев. Неплохо так, да?Сегодня Кульгейко-Спартц открывает глаза коллегам-конгрессменам на то, что Киев ворует их деньги и перепродает налево чуть не все поставляемое оружие. Она требует от Зеленского прекратить "играть в политику и в театр" и начать уже воевать по-настоящему. А то, ишь, украинцы по кафе сидят — нет-нет, срочно на фронт, всеобщая мобилизация!Внутри США Спартц качает тему "не дадим превратить Украину во второй Афганистан". Республиканцы пиарят ее изо всех утюгов. Демократы критикуют, но тоже обильно цитируют.Странно не то, что в Киеве разворовывают американские деньги и перепродают западное оружие. Странно то, что американцы об этом говорят, да как громко. В Афганистане подобный попил шел не то что годами — десятилетиями, и всем было все равно. Лидеры Афганистана сменялись один за другим, и никто не мешал им брать с попилов и откатов свою долю малую. Зеленскому повезло куда меньше."Я совсем не уверен, что президент Украины таков, каким изображают его западные СМИ, — выдал только что ведущий Sky News Кори Бернарди. — Западные СМИ замалчивают все те ужасы, которые творятся при Зеленском с этническими русскими на Украине… Он обещал закончить гражданскую войну на Украине, но у него явно не получилось". Поразительно, не правда ли? Неужели они наконец прозрели?Да нет, на какую-то высокую мораль американских партнеров надеяться бессмысленно. Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры."Икона украинского сопротивления", "легенда", "железный генерал" — в таком стиле пишут сегодня на Западе про Валерия Залужного, главу украинского Генштаба. Фотосессию с генералом только что сделал украинский Vogue. "Украинские дети используют его имя в своих играх", — сообщает о нем Straights Times, и я даже боюсь подумать, что имеют в виду журналисты. В общем, на Западе его позиционируют как новую надежду Украины. Вот уж он-то русских победит, это к бабке не ходи.Так любившие когда-то Зеленского западные эксперты иронизируют на тему его ревности к Залужному. Но штука тут не только в ревности субтильного интеллигента к высокому накачанному дяденьке-военному. Все гораздо хуже.Не секрет, что Зеленского всегда недолюбливали местные националисты. Но за последние несколько месяцев у него развелось множество хейтеров и внутри украинской армии. Нетрудно представить, что почувствовал Залужный, когда Зеленский отменил его приказ, да еще и сделал публичный выговор.Кстати, возвращаясь к Черчиллю. Ровно шестьдесят лет назад колониальную администрацию Южного Вьетнама возглавлял ставленник американцев — местный мальчик из хорошей семьи Нго Динь Зьем. Очень интеллигентный был человек, кроме шуток. Он был первым политиком из стран третьего мира, кого американцы возвели в чин "нового Черчилля". Это сказал демократический вице-президент Линдон Джонсон, сравнение всем понравилось, его перепечатали во всех газетах.США накачивали Южный Вьетнам оружием и заставляли воевать с Северным Вьетнамом. Однако южновьетнамские военные не любили Нго Динь Зьема. Больше всех его не любил Зыонг Ван Минь (Большой Минь) — высокий и накачанный генерал, полагавший, что президент коррумпирован и сознательно сливает военные действия.К 1963 году Новый Черчилль ощутимо поднадоел своим американским хозяевам. До сих пор историки спорят, участвовало ЦРУ в заговоре против него или нет, однако кристально ясны два момента: американские спецслужбы узнали о заговоре военных против Нго Динь Зьема и сняли с него свою охрану. Путч возглавил как раз генерал Зыонг Ван Минь. Второго ноября 1963 года Нового Черчилля похитили, отвезли в подвал и прикончили выстрелом в висок. Никто его особо не жалел. Линдону Джонсону было не до этого: спустя всего двадцать дней в Далласе застрелили Кеннеди, и Джонсон стал президентом США.Интересно, что Большой Минь целым и невредимым прошел через все перипетии вьетнамской войны. В 1975 году (после бегства очередного президента) он объявил о капитуляции Южного Вьетнама и сдал дела северовьетнамским товарищам, после чего был отпущен на все стороны и спокойно жил на своей вилле, где разводил птиц и орхидеи. Умер он естественной смертью в 85 лет. В 1990-е руководство Вьетнама даже обсуждало, а не присудить ли ему звание "Герой Вьетнама".Не знаю, почему я вспомнила эту историю. "Бывают странные сближенья..." Порой мне кажется, что самым безопасным исходом для Владимира Зеленского стал бы долгий срок где-нибудь в мордовской колонии. Организовал бы там самодеятельный театр, жил бы и не тужил — талантливый ведь человек.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220615/azovstal-1795160560.html
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валерий залужный, линдон джонсон, андерс брейвик, украина, сша, киев, магатэ, запорожская аэс, amnesty international, владимир зеленский, авторы
08:00 08.08.2022 (обновлено: 11:30 08.08.2022)
 
США ищут замену Зеленскому

Колумнистка Виктория Никифорова пишет, что США ищут замену Зеленскому

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Совсем недавно глава киевского режима в своей маечке цвета хаки был глобальной иконой, которую прогрессивные СМИ насаждали по всему миру, как картошку. Его даже называли вторым Черчиллем — это сравнение с запойным алкоголиком, запустившим распад Британской империи, дается только самым отличившимся представителям колониальных элит в порядке живой очереди.
И вдруг как отрезало. Зеленского стали бранить и ругать те, кто так любил его совсем недавно: американские конгрессмены, журналисты, даже правозащитники. Внезапно оказалось, что на Украине все как-то не так.
Левые элиты вспомнили про "Азов"*. Да, мол, есть на Украине такие фашизоидные бандиты, рядом с которыми австрийский художник — просто младенец. К ним сегодня едут набираться опыта американские и европейские нацики. Хорошо, если их всех там денацифицируют русские. А если кто-нибудь спасется? Он же вернется и устроит у себя дома такой геноцид, что Андерс Брейвик обзавидуется. "Может быть, не стоит так-то уж разгуливать украинских нацистов", — робко задались вопросом левые интеллигенты.
Осмотр территории Азовстали российскими военными - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 11:37Специальная военная операция на Украине
От мишени до оружия: что скрывают подвалы "Азовстали"
Руководитель МАГАТЭ соблаговолил заметить, что укровойска обстреляли Запорожскую АЭС, и выразил по этому поводу "обеспокоенность". Ну, спасибо хоть на этом. Раньше он предпочитал в упор не видеть, как укровояки пытаются то здесь, то там спровоцировать чудовищные катастрофы.
Внезапно напомнила о себе легендарная Amnesty International. В своем нашумевшем докладе правозащитники отметили, что, размещая военную технику в жилых домах, школах и больницах, Украина нарушает международное право.
Еще до этого западные правозащитники усердно клевали Зеленского за нарушение прав такого меньшинства, как "гражданские мужчины Украины". Да, это забавная формулировка, но все же. Дело в том, что месяц назад глава Генштаба Украины генерал Валерий Залужный издал приказ, запрещающий резервистам покидать место жительства.
Натурально, в тот же момент украинцы массово побежали за границу. Но вот незадача. Погранцы пропускали женщин и детей и заворачивали мужчин. Не помогали ни наспех намастыренные справки с печатями, ни указания на свою сугубо мирную идентичность, ни попытки закосить под меньшинства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 21:43
"Скрывал очевидное". В США разоблачили ложь Зеленского о преступлениях ВСУ
На западной границе Украины разыгрывались подлинные трагедии. Мужчины страдали. Влиятельное издание Foreign Policy опубликовало грустную историю одного такого беженца, который попытался пересечь польскую границу вместе со своим американским мужем. Мужу выехать разрешили, а ему нет. "Они не смотрели на то, что я гей, — пожаловался правозащитникам миролюбивый украинец. — Они смотрели, есть ли у меня пенис".
Эта и подобные истории были инкриминированы Зеленскому как нарушение прав гражданских украинцев-мужчин. Он уловил сигнал и тут же приказ Залужного отменил, но тут случилась новая напасть.
На этот раз Зеленскому прилетело от его соотечественницы Виктории Кульгейко (в замужестве Спартц). Интересно, что ее карьера сложилась едва ли не лучше, чем у самого Зеленского.
Кульгейко родилась в 1978 году в украинской Носовке. Пионерка, отличница, окончила школу с золотой медалью. Однажды в поезде Киев — Москва она познакомилась с американцем. В 2000 году вышла за него замуж, в 2006-м получила американское гражданство. Сделала отличную политическую карьеру и в 2020 году оказалась в конгрессе США от республиканцев. Неплохо так, да?
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 17:11Специальная военная операция на Украине
Зеленский обсудил с американскими сенаторами поставки оружия Украине
Сегодня Кульгейко-Спартц открывает глаза коллегам-конгрессменам на то, что Киев ворует их деньги и перепродает налево чуть не все поставляемое оружие. Она требует от Зеленского прекратить "играть в политику и в театр" и начать уже воевать по-настоящему. А то, ишь, украинцы по кафе сидят — нет-нет, срочно на фронт, всеобщая мобилизация!
Внутри США Спартц качает тему "не дадим превратить Украину во второй Афганистан". Республиканцы пиарят ее изо всех утюгов. Демократы критикуют, но тоже обильно цитируют.
Странно не то, что в Киеве разворовывают американские деньги и перепродают западное оружие. Странно то, что американцы об этом говорят, да как громко. В Афганистане подобный попил шел не то что годами — десятилетиями, и всем было все равно. Лидеры Афганистана сменялись один за другим, и никто не мешал им брать с попилов и откатов свою долю малую. Зеленскому повезло куда меньше.
"Я совсем не уверен, что президент Украины таков, каким изображают его западные СМИ, — выдал только что ведущий Sky News Кори Бернарди. — Западные СМИ замалчивают все те ужасы, которые творятся при Зеленском с этническими русскими на Украине… Он обещал закончить гражданскую войну на Украине, но у него явно не получилось". Поразительно, не правда ли? Неужели они наконец прозрели?
Вид на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 11:01Специальная военная операция на Украине
Телеканал Sky News сообщил о поддержке российских сил в Лисичанске
Да нет, на какую-то высокую мораль американских партнеров надеяться бессмысленно. Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры.
"Икона украинского сопротивления", "легенда", "железный генерал" — в таком стиле пишут сегодня на Западе про Валерия Залужного, главу украинского Генштаба. Фотосессию с генералом только что сделал украинский Vogue. "Украинские дети используют его имя в своих играх", — сообщает о нем Straights Times, и я даже боюсь подумать, что имеют в виду журналисты. В общем, на Западе его позиционируют как новую надежду Украины. Вот уж он-то русских победит, это к бабке не ходи.
Так любившие когда-то Зеленского западные эксперты иронизируют на тему его ревности к Залужному. Но штука тут не только в ревности субтильного интеллигента к высокому накачанному дяденьке-военному. Все гораздо хуже.
Не секрет, что Зеленского всегда недолюбливали местные националисты. Но за последние несколько месяцев у него развелось множество хейтеров и внутри украинской армии. Нетрудно представить, что почувствовал Залужный, когда Зеленский отменил его приказ, да еще и сделал публичный выговор.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 08:00
"Первый красавец и патриот". Кто на самом деле доведет Украину до развала
Кстати, возвращаясь к Черчиллю. Ровно шестьдесят лет назад колониальную администрацию Южного Вьетнама возглавлял ставленник американцев — местный мальчик из хорошей семьи Нго Динь Зьем. Очень интеллигентный был человек, кроме шуток. Он был первым политиком из стран третьего мира, кого американцы возвели в чин "нового Черчилля". Это сказал демократический вице-президент Линдон Джонсон, сравнение всем понравилось, его перепечатали во всех газетах.
США накачивали Южный Вьетнам оружием и заставляли воевать с Северным Вьетнамом. Однако южновьетнамские военные не любили Нго Динь Зьема. Больше всех его не любил Зыонг Ван Минь (Большой Минь) — высокий и накачанный генерал, полагавший, что президент коррумпирован и сознательно сливает военные действия.
К 1963 году Новый Черчилль ощутимо поднадоел своим американским хозяевам. До сих пор историки спорят, участвовало ЦРУ в заговоре против него или нет, однако кристально ясны два момента: американские спецслужбы узнали о заговоре военных против Нго Динь Зьема и сняли с него свою охрану. Путч возглавил как раз генерал Зыонг Ван Минь. Второго ноября 1963 года Нового Черчилля похитили, отвезли в подвал и прикончили выстрелом в висок. Никто его особо не жалел. Линдону Джонсону было не до этого: спустя всего двадцать дней в Далласе застрелили Кеннеди, и Джонсон стал президентом США.
Интересно, что Большой Минь целым и невредимым прошел через все перипетии вьетнамской войны. В 1975 году (после бегства очередного президента) он объявил о капитуляции Южного Вьетнама и сдал дела северовьетнамским товарищам, после чего был отпущен на все стороны и спокойно жил на своей вилле, где разводил птиц и орхидеи. Умер он естественной смертью в 85 лет. В 1990-е руководство Вьетнама даже обсуждало, а не присудить ли ему звание "Герой Вьетнама".
Не знаю, почему я вспомнила эту историю. "Бывают странные сближенья..." Порой мне кажется, что самым безопасным исходом для Владимира Зеленского стал бы долгий срок где-нибудь в мордовской колонии. Организовал бы там самодеятельный театр, жил бы и не тужил — талантливый ведь человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 19:24
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
 
Валерий ЗалужныйЛиндон ДжонсонАндерс БрейвикУкраинаСШАКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСAmnesty InternationalВладимир ЗеленскийАвторы
 
 
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