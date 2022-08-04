https://ria.ru/20220804/ukraina-1807121895.html
Amnesty International обвинила Украину в нарушении международного права
Amnesty International обвинила Украину в нарушении международного права - РИА Новости, 04.08.2022
Amnesty International обвинила Украину в нарушении международного права
Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T03:36
2022-08-04T03:36
2022-08-04T03:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International."Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", - приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.Согласно докладу, украинские силы "причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах". В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.Amnesty International - неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".
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в мире, сша, amnesty international, украина
03:36 04.08.2022 (обновлено: 03:38 04.08.2022)
Amnesty International обвинила Украину в нарушении международного права
Amnesty International: Украина нарушает международное право, размещая технику в городах
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска нарушают международные правовые нормы и военное право, размещая вооружения в школах и больницах городов и подвергая риску мирных жителей, говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International.
"Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах... Нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", - приводятся в докладе слова генерального секретаря организации Аньес Каламар.
Согласно докладу, украинские силы "причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах". В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.
Amnesty International
- неправительственная организация. Ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".
Организация получает финансирование от ряда правительств и международных структур. Среди них – госдепартамент США
, британские власти, Европейская комиссия. По данным СМИ, солидные средства Amnesty International выделяет и американский миллиардер Джордж Сорос через его фонд "Открытое общество".