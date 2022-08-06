19:04 06.08.2022 (обновлено: 19:26 06.08.2022)
Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Глава МАГАТЭ Гросси назвал обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ неприемлемым
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции, говорится в распространенном организацией заявлении.
Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт.
"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы", - заявил Гросси, слова которого приводятся в заявлении.
По словам главы МАГАТЭ, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".