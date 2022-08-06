https://ria.ru/20220806/magate-1807765762.html

Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.08.2022

Глава МАГАТЭ обеспокоен обстрелом Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции,... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T19:04

2022-08-06T19:04

2022-08-06T19:26

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ВЕНА, 6 авг - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом Запорожской атомной электростанции, говорится в распространенном организацией заявлении.Украинские войска обстреляли в пятницу из артиллерии территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, выпущено 20 снарядов калибра 152 миллиметров, заявили в пятницу в Минобороны России. В результате этого обстрела возник пожар на водородопроводе, который был оперативно потушен экстренными службами. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4. Сообщалось об обрыве двух ЛЭП на открытом распределительном устройстве классом напряжения 750 киловольт."Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы", - заявил Гросси, слова которого приводятся в заявлении.По словам главы МАГАТЭ, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

https://radiosputnik.ria.ru/20220806/obstrel-1807731001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, энергодар, европа, запорожская аэс, магатэ