15:30 08.08.2022 (обновлено: 15:33 08.08.2022)
Эрдоган заявил, что суда по продуктовой сделке идут бесперебойно
Президент Турции Эрдоган: суда по продуктовой сделке идут бесперебойно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Суда с сельхозпродукцией идут бесперебойно в рамках заключенной "продуктовой сделки" в Стамбуле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Переговоры в Анталье и Стамбуле (по Украине) к сожалению, не привели к прекращению огня и стабилизации ситуации. Но мы не оставили свои усилия. Мы обеспечили выполнение соглашения о зерновом коридоре. Таким образом, мы внесли свой вклад в мировую безопасность поставок во время продовольственного кризиса, корабли идут", - сказал Эрдоган на встрече с послами в Анкаре.
По его словам, до настоящего момента в вопросе соглашения по зерновому коридору всё продвигается "без каких-либо серьезных проблем".
После заключения продуктовой сделки России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.
В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.