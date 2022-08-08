https://ria.ru/20220808/suda-1808076153.html

Эрдоган заявил, что суда по продуктовой сделке идут бесперебойно

Эрдоган заявил, что суда по продуктовой сделке идут бесперебойно - РИА Новости, 08.08.2022

Эрдоган заявил, что суда по продуктовой сделке идут бесперебойно

Суда с сельхозпродукцией идут бесперебойно в рамках заключенной "продуктовой сделки" в Стамбуле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:30

2022-08-08T15:30

2022-08-08T15:33

экономика

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россия

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 8 авг – РИА Новости. Суда с сельхозпродукцией идут бесперебойно в рамках заключенной "продуктовой сделки" в Стамбуле, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Переговоры в Анталье и Стамбуле (по Украине) к сожалению, не привели к прекращению огня и стабилизации ситуации. Но мы не оставили свои усилия. Мы обеспечили выполнение соглашения о зерновом коридоре. Таким образом, мы внесли свой вклад в мировую безопасность поставок во время продовольственного кризиса, корабли идут", - сказал Эрдоган на встрече с послами в Анкаре.По его словам, до настоящего момента в вопросе соглашения по зерновому коридору всё продвигается "без каких-либо серьезных проблем".После заключения продуктовой сделки России, Турции, Украины и ООН украинское зерно, продовольствие и удобрения начали вывозиться по Черному морю через три порта, включая Одессу. Замглавы министерства инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев планирует экспортировать через разблокированные порты около 3 миллионов тонн агропродукции в месяц.В Стамбуле 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220804/zerno-1807218159.html

https://ria.ru/20220808/bezopasnost-1808039709.html

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экономика, украина, стамбул, россия, турция, реджеп тайип эрдоган