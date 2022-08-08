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В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек - РИА Новости, 08.08.2022
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В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек
В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек - РИА Новости, 08.08.2022
В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек
Один человек погиб из-за сильного ливня в южнокорейском Сеуле, сообщает издание Korea Herald. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:28
2022-08-08T23:53
в мире
сеул
инчхон
кенгидо
южная корея
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за сильного ливня в южнокорейском Сеуле, сообщает издание Korea Herald.По данным агентства Ренхап, метеорологическая служба страны объявила о сильных дождях в Сеуле и Инчхоне, а также северных частях провинций Кёнгидо и Канвондо.На юге столицы из-за ливня на некоторых участках метро прекратилось движение, возникли перебои с подачей электроэнергии. Поступают сообщения о затопленных домах и сельскохозяйственных угодьях, ушедших под воду транспортных средствах, разрушенных дорогах и упавших деревьях.
сеул
инчхон
кенгидо
южная корея
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в мире, сеул, инчхон, кенгидо, южная корея, происшествия
23:28 08.08.2022 (обновлено: 23:53 08.08.2022)
 
В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек

В Сеуле из-за сильного ливня погиб один человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дорожное движение на одной из улиц Сеула. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за сильного ливня в южнокорейском Сеуле, сообщает издание Korea Herald.
"Согласно центральному штабу по ликвидации стихийных бедствий, поступили сведения об одном погибшем", - говорится в сообщении издания в Twitter.
По данным агентства Ренхап, метеорологическая служба страны объявила о сильных дождях в Сеуле и Инчхоне, а также северных частях провинций Кёнгидо и Канвондо.
На юге столицы из-за ливня на некоторых участках метро прекратилось движение, возникли перебои с подачей электроэнергии. Поступают сообщения о затопленных домах и сельскохозяйственных угодьях, ушедших под воду транспортных средствах, разрушенных дорогах и упавших деревьях.
Тропический ливень в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Москву накрыл сильный ливень с грозой.

Женщина переходит улицу по лужам в Москве
1 из 8

Москву накрыл сильный ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В небе над столицей гремели раскаты грома, были видны молнии.

Автомобили во время дождя в центре Москвы
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В небе над столицей гремели раскаты грома, были видны молнии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Во многих районах поднялся сильный ветер.

Девушки переходят улицу по лужам в Москве
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Во многих районах поднялся сильный ветер.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Дождь шел стеной, видимость на дорогах ухудшилась.

Автомобиль службы каршеринга Яндекс.Драйв едет по лужам на одной из улиц в Москве
4 из 8

Дождь шел стеной, видимость на дорогах ухудшилась.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Спасатели посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице и обходить рекламные щиты.

Девушка переходит улицу во время дождя в Москве
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Спасатели посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице и обходить рекламные щиты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию.

Автомобиль едет по лужам на улице Ленивка в Москве
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Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Местами дожди будут идти до конца дня.

Женщина переходит улицу по лужам в Москве
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Местами дожди будут идти до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Лужи на Волхонке.

Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве
8 из 8

Лужи на Волхонке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 8

Москву накрыл сильный ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 8

В небе над столицей гремели раскаты грома, были видны молнии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
3 из 8

Во многих районах поднялся сильный ветер.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
4 из 8

Дождь шел стеной, видимость на дорогах ухудшилась.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
5 из 8

Спасатели посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице и обходить рекламные щиты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
6 из 8

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 8

Местами дожди будут идти до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 8

Лужи на Волхонке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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В миреСеулИнчхонКенгидоЮжная КореяПроисшествия
 
 
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