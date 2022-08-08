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В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек
В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек - РИА Новости, 08.08.2022
В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек
Один человек погиб из-за сильного ливня в южнокорейском Сеуле, сообщает издание Korea Herald. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T23:28
2022-08-08T23:28
2022-08-08T23:53
в мире
сеул
инчхон
кенгидо
южная корея
происшествия
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Один человек погиб из-за сильного ливня в южнокорейском Сеуле, сообщает издание Korea Herald.По данным агентства Ренхап, метеорологическая служба страны объявила о сильных дождях в Сеуле и Инчхоне, а также северных частях провинций Кёнгидо и Канвондо.На юге столицы из-за ливня на некоторых участках метро прекратилось движение, возникли перебои с подачей электроэнергии. Поступают сообщения о затопленных домах и сельскохозяйственных угодьях, ушедших под воду транспортных средствах, разрушенных дорогах и упавших деревьях.
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в мире, сеул, инчхон, кенгидо, южная корея, происшествия
23:28 08.08.2022 (обновлено: 23:53 08.08.2022)
В Южной Корее из-за сильного ливня погиб человек
В Сеуле из-за сильного ливня погиб один человек