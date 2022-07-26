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Тропический ливень в Москве - РИА Новости, 26.07.2022
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Тропический ливень в Москве
Тропический ливень в Москве - РИА Новости, 26.07.2022
Тропический ливень в Москве
Гром, град, шквалистый ветер и дождь стеной — над Москвой пронесся мощный летний ливень. Город под дождем — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.07.2022
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погода
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Гром, град, шквалистый ветер и дождь стеной — над Москвой пронесся мощный летний ливень. Город под дождем — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, погода, москва
17:30 26.07.2022
 

Тропический ливень в Москве

Читать ria.ru в
Гром, град, шквалистый ветер и дождь стеной — над Москвой пронесся мощный летний ливень. Город под дождем — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Москву накрыл сильный ливень с грозой.

Женщина переходит улицу по лужам в Москве
1 из 8

Москву накрыл сильный ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В небе над столицей гремели раскаты грома, были видны молнии.

Автомобили во время дождя в центре Москвы
2 из 8

В небе над столицей гремели раскаты грома, были видны молнии.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Во многих районах поднялся сильный ветер.

Девушки переходят улицу по лужам в Москве
3 из 8

Во многих районах поднялся сильный ветер.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Дождь шел стеной, видимость на дорогах ухудшилась.

Автомобиль службы каршеринга Яндекс.Драйв едет по лужам на одной из улиц в Москве
4 из 8

Дождь шел стеной, видимость на дорогах ухудшилась.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Спасатели посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице и обходить рекламные щиты.

Девушка переходит улицу во время дождя в Москве
5 из 8

Спасатели посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице и обходить рекламные щиты.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию.

Автомобиль едет по лужам на улице Ленивка в Москве
6 из 8

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Местами дожди будут идти до конца дня.

Женщина переходит улицу по лужам в Москве
7 из 8

Местами дожди будут идти до конца дня.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Лужи на Волхонке.

Мужчина идет по лужам на улице Волхонка в Москве
8 из 8

Лужи на Волхонке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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