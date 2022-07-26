https://ria.ru/20220726/dozhd-1805129581.html

Тропический ливень в Москве

Тропический ливень в Москве - РИА Новости, 26.07.2022

Тропический ливень в Москве

Гром, град, шквалистый ветер и дождь стеной — над Москвой пронесся мощный летний ливень. Город под дождем — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:30

2022-07-26T17:30

фото

погода

москва

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Гром, град, шквалистый ветер и дождь стеной — над Москвой пронесся мощный летний ливень. Город под дождем — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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