Тропический ливень в Москве
Гром, град, шквалистый ветер и дождь стеной — над Москвой пронесся мощный летний ливень. Город под дождем — в фотоленте Ria.ru.
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Москву накрыл сильный ливень с грозой.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
В небе над столицей гремели раскаты грома, были видны молнии.
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В небе над столицей гремели раскаты грома, были видны молнии.
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Во многих районах поднялся сильный ветер.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
Дождь шел стеной, видимость на дорогах ухудшилась.
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Дождь шел стеной, видимость на дорогах ухудшилась.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
Спасатели посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице и обходить рекламные щиты.
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Спасатели посоветовали москвичам быть предельно внимательными на улице и обходить рекламные щиты.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию.
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Автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию.
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Местами дожди будут идти до конца дня.
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Лужи на Волхонке.