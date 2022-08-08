Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме
Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме и назвал его творчество посредственным
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме. Продюсер отметил, что давно замечал в музыканте снобское отношение ко всему.
"Мне кажется, что Андрей Макаревич давно страдает заболеванием, которое называется в психологии "нарциссизм". Это даже элемент социопатии. Это неестественное восприятие самого себя, своего "я". Я всегда замечал, что у него немного снобское отношение ко всему вокруг", – сказал Фадеев.
Он добавил, что все, сделанное Макаревичем в искусстве, посредственно.
"Ему хотелось бы сказать только одно: Андрей Вадимович, вы неверно себя воспринимаете. Ваш масштаб личности, конечно же, не Бродский, не Довлатов и не Тарковский. Все, что вы сделали в искусстве, все очень посредственно. Я вам говорю это как музыкант", – заключил Фадеев.
Макаревич ранее неоднократно высказывал антироссийскую позицию по поводу спецоперации на Украине. Концерты группы "Машина времени" в России были отменены.
Певец сейчас находится в Израиле, где у него недавно родился ребенок от супруги Эйнат Кляйн.