https://ria.ru/20220808/fadeev-1808088251.html

Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме

Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме - РИА Новости, 08.08.2022

Фадеев обвинил Макаревича в нарциссизме

Максим Фадеев в социальных сетях обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме. Продюсер отметил, что давно замечал в музыканте снобское отношение ко всему. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:07

2022-08-08T16:07

2022-08-08T16:07

шоубиз

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максим фадеев

андрей макаревич

шоу-бизнес

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Максим Фадеев в социальных сетях обвинил Андрея Макаревича в нарциссизме. Продюсер отметил, что давно замечал в музыканте снобское отношение ко всему.Он добавил, что все, сделанное Макаревичем в искусстве, посредственно.Макаревич ранее неоднократно высказывал антироссийскую позицию по поводу спецоперации на Украине. Концерты группы "Машина времени" в России были отменены.Певец сейчас находится в Израиле, где у него недавно родился ребенок от супруги Эйнат Кляйн.

https://ria.ru/20220808/bi2-1808042608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, максим фадеев, андрей макаревич, шоу-бизнес