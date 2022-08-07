https://ria.ru/20220807/kukuruza-1807878763.html

СМИ: судно Polarnet с украинской кукурузой проходит через Босфор

СМИ: судно Polarnet с украинской кукурузой проходит через Босфор - РИА Новости, 07.08.2022

СМИ: судно Polarnet с украинской кукурузой проходит через Босфор

Cудно "Polarnet" с 12 тысячами тонн украинский кукурузы проходит через Босфорский пролив, его досмотр занял два часа, передал телеканал TRT Haber. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:30

2022-08-07T18:30

2022-08-07T20:16

сергей шойгу

украина

стамбул

россия

оон

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СТАМБУЛ, 7 авг – РИА Новости. Cудно "Polarnet" с 12 тысячами тонн украинский кукурузы проходит через Босфорский пролив, его досмотр занял два часа, передал телеканал TRT Haber.Судно отправился в порт Деринсе Коджаэли.Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.

https://ria.ru/20220807/zerno-1807867554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей шойгу, украина, стамбул, россия, оон