18:30 07.08.2022 (обновлено: 20:16 07.08.2022)
СМИ: судно Polarnet с украинской кукурузой проходит через Босфор
TRT Haber: судно Polarnet с 12 тысячами тонн украинский кукурузы проходит через Босфор
Судно Polarnet проходит через Босфорский пролив
СТАМБУЛ, 7 авг – РИА Новости. Cудно "Polarnet" с 12 тысячами тонн украинский кукурузы проходит через Босфорский пролив, его досмотр занял два часа, передал телеканал TRT Haber.
"Через Босфор проходит судно "Polarnet" под турецким флагом с 12 тысячами тонн кукурузы из Украины. После того, как сегодня завершились проверки сотрудников Объединенного координационного центра в Стамбуле, которые длились около 2 часов, делегация покинула судно", -передал телеканал.
Судно отправился в порт Деринсе Коджаэли.
Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле. Как напомнило ведомство, 22 июля в Стамбуле министр обороны России Сергей Шойгу подписал два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый – меморандум – предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. В основе второго документа - предложенный Россией алгоритм, по которому создается морской гуманитарный коридор для безопасного выхода коммерческих судов из контролируемых Украиной черноморских портов и обратно.
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