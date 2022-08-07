https://ria.ru/20220807/detoks-1807797278.html

Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма

Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма - РИА Новости, 07.08.2022

Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма

Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T02:15

2022-08-07T02:15

2022-08-07T02:15

общество

россия

маргарита королева

еда

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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье

диеты

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.Некачественная пища и злоупотребление алкоголем способны нанести серьезный удар по здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием этих факторов, и есть простой способ поддержать работу этой системы, отметила врач.Сера, объяснила она, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.В летний период возрастает риск пищевых отравлений, вызванных неправильным хранением или приготовлением продуктов. Нейтрализовать эту опасность помогут свежие лук и чеснок, продолжила диетолог."Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Особенно это важно в летнее время, когда плохо промытые овощи или не самая качественная еда, вроде шашлыка, купленного у дороги, могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать воспалительный процесс", — подытожила Королева.

https://ria.ru/20220801/mif-1806156023.html

https://rsport.ria.ru/20220727/sladosti-1805340144.html

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общество, россия, маргарита королева, еда, питание, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, диеты