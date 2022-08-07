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Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма - РИА Новости, 07.08.2022
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма
Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T02:15
2022-08-07T02:15
2022-08-07T02:15
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.Некачественная пища и злоупотребление алкоголем способны нанести серьезный удар по здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием этих факторов, и есть простой способ поддержать работу этой системы, отметила врач.Сера, объяснила она, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.В летний период возрастает риск пищевых отравлений, вызванных неправильным хранением или приготовлением продуктов. Нейтрализовать эту опасность помогут свежие лук и чеснок, продолжила диетолог."Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Особенно это важно в летнее время, когда плохо промытые овощи или не самая качественная еда, вроде шашлыка, купленного у дороги, могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать воспалительный процесс", — подытожила Королева.
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общество, россия, маргарита королева, еда, питание, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, диеты
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма
Профессор ФМБА Королева посоветовала есть крестоцветные овощи для детоксикации организма
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала
в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
Некачественная пища и злоупотребление алкоголем способны нанести серьезный удар по здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием этих факторов, и есть простой способ поддержать работу этой системы, отметила врач.
"Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие. — Прим. ред.), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например", — сказала Королева
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Сера, объяснила она, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.
В летний период возрастает риск пищевых отравлений, вызванных неправильным хранением или приготовлением продуктов. Нейтрализовать эту опасность помогут свежие лук и чеснок, продолжила диетолог.
"Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Особенно это важно в летнее время, когда плохо промытые овощи или не самая качественная еда, вроде шашлыка, купленного у дороги, могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать воспалительный процесс", — подытожила Королева.