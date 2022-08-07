Рейтинг@Mail.ru
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма - РИА Новости, 07.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220807/detoks-1807797278.html
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма - РИА Новости, 07.08.2022
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма
Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T02:15
2022-08-07T02:15
общество
россия
маргарита королева
еда
питание
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье
диеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762102056_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed19a4c265eb49fda27177dc5d583d75.jpg
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.Некачественная пища и злоупотребление алкоголем способны нанести серьезный удар по здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием этих факторов, и есть простой способ поддержать работу этой системы, отметила врач.Сера, объяснила она, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.В летний период возрастает риск пищевых отравлений, вызванных неправильным хранением или приготовлением продуктов. Нейтрализовать эту опасность помогут свежие лук и чеснок, продолжила диетолог."Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Особенно это важно в летнее время, когда плохо промытые овощи или не самая качественная еда, вроде шашлыка, купленного у дороги, могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать воспалительный процесс", — подытожила Королева.
https://ria.ru/20220801/mif-1806156023.html
https://rsport.ria.ru/20220727/sladosti-1805340144.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762102056_132:0:1837:1279_1920x0_80_0_0_d15196054fe817b4cdd1cc71275ebb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, маргарита королева, еда, питание, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье, диеты
02:15 07.08.2022
 
Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма

Профессор ФМБА Королева посоветовала есть крестоцветные овощи для детоксикации организма

© Pixabay / tookapicБрокколи
Брокколи - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Pixabay / tookapic
Брокколи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
Некачественная пища и злоупотребление алкоголем способны нанести серьезный удар по здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием этих факторов, и есть простой способ поддержать работу этой системы, отметила врач.
"Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие. — Прим. ред.), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например", — сказала Королева.
Сера, объяснила она, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.
Морковь на прилавке - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 02:15
Диетолог развеяла миф о популярных "лечащих" продуктах
В летний период возрастает риск пищевых отравлений, вызванных неправильным хранением или приготовлением продуктов. Нейтрализовать эту опасность помогут свежие лук и чеснок, продолжила диетолог.
"Чеснок и лук, помимо массы других полезных веществ, содержат природные антибиотики. Они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта. Особенно это важно в летнее время, когда плохо промытые овощи или не самая качественная еда, вроде шашлыка, купленного у дороги, могут нарушить микрофлору кишечника и вызвать воспалительный процесс", — подытожила Королева.
Яблочная пастила - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 19:30ЗОЖ
Полезные сладости: питательные десерты для вашего организма
 
ОбществоРоссияМаргарита КоролеваЕдаПитаниеФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ЗдоровьеДиеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала