11:00 06.08.2022 (обновлено: 11:01 06.08.2022)
КНДР пригрозила США расплатой за азиатское турне Пелоси
КНДР пообещала США расплату за поездку спикера палаты представителей Пелоси в Южную Корею
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСпикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вашингтону придется "расплатиться" за решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Южную Корею, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова главы департамента информации МИД КНДР Чо Ен Сама.
По его мнению, это очередное проявление враждебной политики Соединенных Штатов по отношению в другим странам.
"Поездка Пелоси в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи подстрекает корейский народ к очередному противостоянию. Тот факт, что она обсуждала с Сеулом "мощное и расширенное сдерживание северокорейской угрозы" и посетила совместную зону безопасности в Пханмунджоме стало проявлением враждебных взглядов Вашингтона по отношению к Пхеньяну", — говорится в сообщении.
Помимо этого, Чо Ен Сам назвал американского спикера "величайшим разрушителем международного мира и стабильности", подчеркнув, что Соединенные Штаты "расплатятся" за все те проблемы, которые создала Пелоси своим азиатским турне.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне 6 августа.
Таким образом, Пелоси стала стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. При этом администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.
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