https://ria.ru/20220806/ssha-1807704286.html

КНДР пригрозила США расплатой за азиатское турне Пелоси

КНДР пригрозила США расплатой за азиатское турне Пелоси - РИА Новости, 06.08.2022

КНДР пригрозила США расплатой за азиатское турне Пелоси

Вашингтону придется "расплатиться" за решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Южную Корею, приводит Центральное телеграфное агентство... РИА Новости, 06.08.2022

2022-08-06T11:00

2022-08-06T11:00

2022-08-06T11:01

в мире

нэнси пелоси

си цзиньпин

сша

южная корея

вашингтон (штат)

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Вашингтону придется "расплатиться" за решение спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Южную Корею, приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова главы департамента информации МИД КНДР Чо Ен Сама.По его мнению, это очередное проявление враждебной политики Соединенных Штатов по отношению в другим странам."Поездка Пелоси в демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи подстрекает корейский народ к очередному противостоянию. Тот факт, что она обсуждала с Сеулом "мощное и расширенное сдерживание северокорейской угрозы" и посетила совместную зону безопасности в Пханмунджоме стало проявлением враждебных взглядов Вашингтона по отношению к Пхеньяну", — говорится в сообщении.Помимо этого, Чо Ен Сам назвал американского спикера "величайшим разрушителем международного мира и стабильности", подчеркнув, что Соединенные Штаты "расплатятся" за все те проблемы, которые создала Пелоси своим азиатским турне.Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне 6 августа.Оно включало визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Кроме того, вопреки решительным протестам со стороны Китая, она посетила Тайвань.Таким образом, Пелоси стала стала самым высокопоставленным американским чиновником, побывавшим на острове за последние 25 лет. При этом администрация США, которую председатель КНР Си Цзиньпин предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от "политики одного Китая" и дистанцировалась от визита, заявив, что Пелоси принимает решения сама.

https://ria.ru/20220806/svyaz-1807680935.html

https://ria.ru/20220804/ssha-1807095733.html

сша

южная корея

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, нэнси пелоси, си цзиньпин, сша, южная корея, вашингтон (штат), визит пелоси на тайвань